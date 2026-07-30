Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen PAOK Thessaloniki und Dynamo Kyjiw ist 2:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen PAOK Thessaloniki und Dynamo Kyjiw ist 2:0.
94'
Ball pariert. Mykola Shaparenko (Dynamo Kyjiw) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Vladyslav Kabaiev.
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93'
Ball abgeblockt. Volodymyr Brazhko (Dynamo Kyjiw) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mykola Shaparenko.
92'
Vorbeigeschossen. Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jonjoe Kenny nach einem Konter.
91'
Foul von Mady Camara (PAOK Thessaloniki).
91'
Vladyslav Kabaiev (Dynamo Kyjiw) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Jonjoe Kenny (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Vladyslav Kabaiev (Dynamo Kyjiw).
89'
Vorbeigeschossen. Matvii Ponomarenko (Dynamo Kyjiw) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mykola Shaparenko mit einer Flanke nach einer Ecke.
88'
Ecke Dynamo Kyjiw. Die Ecke wurde verursacht von Dimitrios Chatsidis.
88'
Ecke Dynamo Kyjiw. Die Ecke wurde verursacht von Mady Camara.
86'
Wechsel Dynamo Kyjiw. Pierre Mounguengue kommt für Justin Lonwijk.
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86'
Wechsel Dynamo Kyjiw. Kristian Bilovar kommt für Aliou Thiare.
85'
Vorbeigeschossen. Abdul Rahman Baba (PAOK Thessaloniki) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Dimitris Pelkas mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
85'
Dimitris Pelkas (PAOK Thessaloniki) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Aliou Thiare (Dynamo Kyjiw).
83'
Abseits PAOK Thessaloniki. Jonjoe Kenny spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dimitris Pelkas im Abseits.
83'
Wechsel PAOK Thessaloniki. Dimitris Pelkas kommt für Giannis Konstantelias.
80'
Wechsel Dynamo Kyjiw. Vladyslav Kabaiev kommt für Bohdan Redushko.
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80'
Foul von Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki).
80'
Aliou Thiare (Dynamo Kyjiw) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Ball abgeblockt. Abdul Rahman Baba (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anestis Mythou mit einer Flanke.
78'
Mykola Shaparenko (Dynamo Kyjiw) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Giannis Konstantelias (PAOK Thessaloniki) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Mykola Shaparenko (Dynamo Kyjiw).
76'
Wechsel PAOK Thessaloniki. Abdul Rahman Baba kommt für Andrija Zivkovic.
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76'
Wechsel PAOK Thessaloniki. Aritz Elustondo kommt für Pantelis Hatzidiakos.
76'
Wechsel PAOK Thessaloniki. Mady Camara kommt für Christos Zafeiris.
74'
Das Spiel läuft wieder.
73'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
72'
Foul von Dimitrios Chatsidis (PAOK Thessaloniki).
72'
Justin Lonwijk (Dynamo Kyjiw) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Volodymyr Brazhko (Dynamo Kyjiw) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Taras Mykhavko.
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69'
Ecke PAOK Thessaloniki. Die Ecke wurde verursacht von Oleksii Sych.
69'
Ball pariert. Giannis Michailidis (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
69'
Wechsel PAOK Thessaloniki. Dimitrios Chatsidis kommt für Taison.
68'
Christos Zafeiris (PAOK Thessaloniki) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Volodymyr Brazhko (Dynamo Kyjiw).
67'
Wechsel Dynamo Kyjiw. Andrii Yarmolenko kommt für Nazar Voloshyn.
67'
Wechsel Dynamo Kyjiw. Mykola Shaparenko kommt für Vitalii Buialskyi.
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67'
Andrija Zivkovic (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Bohdan Redushko (Dynamo Kyjiw).
66'
Handspiel von Andrija Zivkovic (PAOK Thessaloniki).
65'
Vorbeigeschossen. Justin Lonwijk (Dynamo Kyjiw) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Vitalii Buialskyi mit einer Flanke nach einer Ecke.
65'
Ecke Dynamo Kyjiw. Die Ecke wurde verursacht von Jirí Pavlenka.
65'
Ball pariert. Volodymyr Brazhko (Dynamo Kyjiw) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
64'
Foul von Giannis Michailidis (PAOK Thessaloniki).
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64'
Justin Lonwijk (Dynamo Kyjiw) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki).
63'
Bohdan Redushko (Dynamo Kyjiw) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Vorbeigeschossen. Nazar Voloshyn (Dynamo Kyjiw) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
62'
Ecke Dynamo Kyjiw. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Gómez.
60'
Foul von Christos Zafeiris (PAOK Thessaloniki).
60'
Bohdan Redushko (Dynamo Kyjiw) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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59'
Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Aliou Thiare (Dynamo Kyjiw).
57'
Abseits PAOK Thessaloniki. Baptiste Santamaría spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giannis Konstantelias im Abseits.
57'
Ball abgeblockt. Baptiste Santamaría (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Taison.
56'
Pantelis Hatzidiakos (PAOK Thessaloniki) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Justin Lonwijk (Dynamo Kyjiw).
56'
Foul von Christos Zafeiris (PAOK Thessaloniki).
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56'
Tomasz Kedziora (Dynamo Kyjiw) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Vorbeigeschossen. Andrija Zivkovic (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Anestis Mythou.
53'
Vorbeigeschossen. Matvii Ponomarenko (Dynamo Kyjiw) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Justin Lonwijk.
52'
Christos Zafeiris (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Justin Lonwijk (Dynamo Kyjiw).
51'
Das Spiel läuft wieder.
50'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Baptiste Santamaría (PAOK Thessaloniki).
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50'
Matvii Ponomarenko (Dynamo Kyjiw) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
50'
Baptiste Santamaría (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Matvii Ponomarenko (Dynamo Kyjiw).
48'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen PAOK Thessaloniki und Dynamo Kyjiw ist 2:0. Giannis Konstantelias (PAOK Thessaloniki) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Giannis Michailidis.
47'
Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Aliou Thiare (Dynamo Kyjiw).
47'
Ball pariert. Bohdan Redushko (Dynamo Kyjiw) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Volodymyr Brazhko mit einer Flanke.
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46'
Jonathan Gómez (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Matvii Ponomarenko (Dynamo Kyjiw).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen PAOK Thessaloniki und Dynamo Kyjiw ist 1:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
46'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen PAOK Thessaloniki und Dynamo Kyjiw ist 1:0. Giannis Konstantelias (PAOK Thessaloniki) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Jonathan Gómez.
45'
Vorbeigeschossen. Giannis Konstantelias (PAOK Thessaloniki) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Andrija Zivkovic mit einer Flanke.
44'
Ball pariert. Taison (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Andrija Zivkovic mit einem langen Ball.
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42'
Foul von Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki).
42'
Aliou Thiare (Dynamo Kyjiw) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Abseits PAOK Thessaloniki. Jonathan Gómez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giannis Konstantelias im Abseits.
36'
Vorbeigeschossen. Volodymyr Brazhko (Dynamo Kyjiw) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Taras Mykhavko.
36'
Ball abgeblockt. Volodymyr Brazhko (Dynamo Kyjiw) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vitalii Buialskyi.
35'
Pantelis Hatzidiakos (PAOK Thessaloniki) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
35'
Foul von Pantelis Hatzidiakos (PAOK Thessaloniki).
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35'
Justin Lonwijk (Dynamo Kyjiw) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ball pariert. Andrija Zivkovic (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Jonjoe Kenny.
33'
Foul von Andrija Zivkovic (PAOK Thessaloniki).
33'
Aliou Thiare (Dynamo Kyjiw) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Giannis Michailidis (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Matvii Ponomarenko (Dynamo Kyjiw).
31'
Das Spiel läuft wieder.
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30'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
29'
Ball pariert. Bohdan Redushko (Dynamo Kyjiw) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nazar Voloshyn mit einer Flanke.
24'
Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Aliou Thiare (Dynamo Kyjiw).
22'
Foul von Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki).
22'
Justin Lonwijk (Dynamo Kyjiw) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Jonathan Gómez (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Foul von Nazar Voloshyn (Dynamo Kyjiw).
18'
Ecke Dynamo Kyjiw. Die Ecke wurde verursacht von Pantelis Hatzidiakos.
15'
Baptiste Santamaría (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Volodymyr Brazhko (Dynamo Kyjiw).
14'
Ball abgeblockt. Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
13'
Abseits Dynamo Kyjiw. Vitalii Buialskyi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nazar Voloshyn im Abseits.
11'
Abseits PAOK Thessaloniki. Pantelis Hatzidiakos spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andrija Zivkovic im Abseits.
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9'
Foul von Pantelis Hatzidiakos (PAOK Thessaloniki).
9'
Nazar Voloshyn (Dynamo Kyjiw) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Taison (PAOK Thessaloniki) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Tomasz Kedziora (Dynamo Kyjiw).
7'
Vorbeigeschossen. Matvii Ponomarenko (Dynamo Kyjiw) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nazar Voloshyn.
6'
Ball pariert. Pantelis Hatzidiakos (PAOK Thessaloniki) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Andrija Zivkovic mit einer Flanke.
6'
Ecke PAOK Thessaloniki. Die Ecke wurde verursacht von Justin Lonwijk.
Werbung
5'
Baptiste Santamaría (PAOK Thessaloniki) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Bohdan Redushko (Dynamo Kyjiw).
4'
Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Taras Mykhavko (Dynamo Kyjiw).
1'
Ecke Dynamo Kyjiw. Die Ecke wurde verursacht von Jonjoe Kenny.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen PAOK Thessaloniki und Dynamo Kyjiw.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.