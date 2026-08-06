Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen PAOK Thessaloniki und RSC Anderlecht ist 0:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen PAOK Thessaloniki und RSC Anderlecht ist 0:1.
95'
Foul von Christos Zafeiris (PAOK Thessaloniki).
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95'
Colin Coosemans (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Ball abgeblockt. Giannis Konstantelias (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexander Jeremejeff.
94'
Ecke PAOK Thessaloniki. Die Ecke wurde verursacht von Colin Coosemans.
94'
Ball pariert. Christos Zafeiris (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
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91'
Danylo Sikan (RSC Anderlecht) sieht eine Gelbe Karte.
91'
Aritz Elustondo (PAOK Thessaloniki) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Danylo Sikan (RSC Anderlecht).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ecke PAOK Thessaloniki. Die Ecke wurde verursacht von Marco Kana.
88'
Giannis Konstantelias (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Marco Kana (RSC Anderlecht).
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87'
Foul von Aritz Elustondo (PAOK Thessaloniki).
87'
Danylo Sikan (RSC Anderlecht) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Ball abgeblockt. Dimitris Pelkas (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
86'
Aritz Elustondo (PAOK Thessaloniki) sieht eine Gelbe Karte.
86'
Christos Zafeiris (PAOK Thessaloniki) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Enric Llansana (RSC Anderlecht).
84'
Abseits PAOK Thessaloniki. Dimitris Pelkas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aritz Elustondo im Abseits.
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84'
Christos Zafeiris (PAOK Thessaloniki) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Danylo Sikan (RSC Anderlecht).
83'
Wechsel PAOK Thessaloniki. Dimitris Pelkas kommt für Anestis Mythou.
83'
Foul von Giannis Konstantelias (PAOK Thessaloniki).
83'
Enric Llansana (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Christos Zafeiris (PAOK Thessaloniki).
82'
Marco Kana (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Ecke PAOK Thessaloniki. Die Ecke wurde verursacht von Giulian Biancone.
80'
Foul von Giannis Konstantelias (PAOK Thessaloniki).
80'
Moussa N'Diaye (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Greg Taylor (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Oliver Antman (RSC Anderlecht).
77'
Vorbeigeschossen. Abdul Rahman Baba (PAOK Thessaloniki) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Andrija Zivkovic mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
76'
Abdul Rahman Baba (PAOK Thessaloniki) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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76'
Foul von Ali Maamar (RSC Anderlecht).
76'
Jonjoe Kenny (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Enric Llansana (RSC Anderlecht).
74'
Vorbeigeschossen. Greg Taylor (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Christos Zafeiris.
73'
Ball pariert. Alexander Jeremejeff (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
71'
Wechsel PAOK Thessaloniki. Alexander Jeremejeff kommt für Taison.
71'
Wechsel RSC Anderlecht. Tristan Degreef kommt für Mihajlo Cvetkovic.
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71'
Wechsel RSC Anderlecht. Nathan Saliba kommt für Lukás Ambros.
70'
Das Spiel läuft wieder.
69'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
69'
Foul von Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki).
69'
Lukás Ambros (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Abseits RSC Anderlecht. Oliver Antman spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mihajlo Cvetkovic im Abseits.
66'
Ball abgeblockt. Giannis Konstantelias (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anestis Mythou.
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65'
Ball abgeblockt. Andrija Zivkovic (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Christos Zafeiris.
63'
Das Spiel läuft wieder.
63'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Léo Pétrot (RSC Anderlecht).
63'
Wechsel PAOK Thessaloniki. Greg Taylor kommt für Baptiste Santamaría.
63'
Wechsel PAOK Thessaloniki. Abdul Rahman Baba kommt für Jonathan Gómez.
62'
Abseits PAOK Thessaloniki. Taison spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andrija Zivkovic im Abseits.
58'
Enric Llansana (RSC Anderlecht) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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58'
Giannis Konstantelias (PAOK Thessaloniki) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Enric Llansana (RSC Anderlecht).
58'
Vorbeigeschossen. Jonathan Gómez (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
57'
Wechsel RSC Anderlecht. Oliver Antman kommt für Jayden Onia-Seke.
56'
Moussa N'Diaye (RSC Anderlecht) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
56'
Jonjoe Kenny (PAOK Thessaloniki) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Moussa N'Diaye (RSC Anderlecht).
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53'
Handspiel von Jonathan Gómez (PAOK Thessaloniki).
53'
Foul von Christos Zafeiris (PAOK Thessaloniki).
53'
Enric Llansana (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Baptiste Santamaría (PAOK Thessaloniki).
49'
Danylo Sikan (RSC Anderlecht) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel PAOK Thessaloniki. Aritz Elustondo kommt für Pantelis Hatzidiakos.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen PAOK Thessaloniki und RSC Anderlecht ist 0:1.
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51'
Das Spiel läuft wieder.
51'
Das Spiel ist unterbrochen (PAOK Thessaloniki). Entscheidung durch Videobeweis wird abgewartet.
51'
Ball abgeblockt. Jayden Onia-Seke (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Danylo Sikan.
50'
Vorbeigeschossen. Christos Zafeiris (PAOK Thessaloniki) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jonjoe Kenny.
47'
Foul von Andrija Zivkovic (PAOK Thessaloniki).
47'
Moussa N'Diaye (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Pantelis Hatzidiakos (PAOK Thessaloniki).
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46'
Danylo Sikan (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ecke PAOK Thessaloniki. Die Ecke wurde verursacht von Moussa N'Diaye.
43'
Taison (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Lukás Ambros (RSC Anderlecht).
42'
Taison (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Lukás Ambros (RSC Anderlecht).
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42'
Ball pariert. Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lukás Ambros mit einer Flanke.
38'
Pantelis Hatzidiakos (PAOK Thessaloniki) sieht eine Gelbe Karte.
38'
Foul von Andrija Zivkovic (PAOK Thessaloniki).
38'
Danylo Sikan (RSC Anderlecht) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
VAR Entscheidung: Kein Tor PAOK Thessaloniki 0-1 RSC Anderlecht.
36'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
36'
Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki).
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36'
(RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Elfmeter verschossen! Schlecht geschossener Elfmeter von Giannis Michailidis (PAOK Thessaloniki). Der Schuss erfolgt mit dem linken Fuss aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Man kann Giannis Michailidis die Enttäuschung ansehen.
34'
Elfmeter für PAOK Thessaloniki. Giannis Konstantelias wurde im Strafraum gefoult.
34'
Enric Llansana verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
33'
Vorbeigeschossen. Taison (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Giannis Michailidis mit einem langen Ball.
33'
Christos Zafeiris (PAOK Thessaloniki) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Marco Kana (RSC Anderlecht).
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29'
Vorbeigeschossen. Taison (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Giannis Konstantelias.
26'
Das Spiel läuft wieder.
25'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
22'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Gómez.
21'
Jonathan Gómez (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Lukás Ambros (RSC Anderlecht).
20'
Abseits RSC Anderlecht. Jayden Onia-Seke spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mihajlo Cvetkovic im Abseits.
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17'
Jonathan Gómez (PAOK Thessaloniki) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Giulian Biancone (RSC Anderlecht).
16'
Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Enric Llansana (RSC Anderlecht).
15'
Vorbeigeschossen. Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Danylo Sikan mit einem Steilpass nach einem Konter.
13'
Taison (PAOK Thessaloniki) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Enric Llansana (RSC Anderlecht).
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11'
Foul von Jonathan Gómez (PAOK Thessaloniki).
11'
Lukás Ambros (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Ball abgeblockt. Giannis Konstantelias (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anestis Mythou.
8'
Abseits RSC Anderlecht. Léo Pétrot spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Danylo Sikan im Abseits.
7'
Foul von Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki).
7'
Giulian Biancone (RSC Anderlecht) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Baptiste Santamaría (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Foul von Jayden Onia-Seke (RSC Anderlecht).
6'
Vorbeigeschossen. Jonathan Gómez (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
5'
Ecke PAOK Thessaloniki. Die Ecke wurde verursacht von Moussa N'Diaye.
4'
Jonjoe Kenny (PAOK Thessaloniki) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Jayden Onia-Seke (RSC Anderlecht).
3'
Vorbeigeschossen. Christos Zafeiris (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
1'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen PAOK Thessaloniki und RSC Anderlecht ist 0:1. Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Enric Llansana.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen PAOK Thessaloniki und RSC Anderlecht.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.