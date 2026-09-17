Yangel Herrera (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Tyler Adams (AFC Bournemouth).
49'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von James Hill.
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49'
Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Tyler Adams (AFC Bournemouth).
47'
Foul von Yangel Herrera (Real Sociedad San Sebastián).
47'
Alex Scott (AFC Bournemouth) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Ball abgeblockt. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Adrien Truffert.
45'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Gonçalo Guedes kommt für Héctor Fort.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Real Sociedad San Sebastián und AFC Bournemouth ist 0:2.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Yangel Herrera (Real Sociedad San Sebastián).
44'
Rayan (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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42'
Justin Kluivert (AFC Bournemouth) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Sergio Gómez (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Justin Kluivert (AFC Bournemouth).
42'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Orri Óskarsson.
41'
Foul von Yangel Herrera (Real Sociedad San Sebastián).
41'
Evanilson (AFC Bournemouth) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Abseits AFC Bournemouth. Evanilson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Justin Kluivert im Abseits.
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38'
Vorbeigeschossen. Alex Scott (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von António Silva mit einem langen Ball.
38'
Foul von Ander Barrenetxea (Real Sociedad San Sebastián).
38'
Tyler Adams (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Ball abgeblockt. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yangel Herrera.
35'
Unai Marrero (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von James Hill (AFC Bournemouth).
35'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Jon Martín.
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33'
Foul von Beñat Turrientes (Real Sociedad San Sebastián).
33'
Alex Scott (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ander Barrenetxea (Real Sociedad San Sebastián) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
33'
Foul von Ander Barrenetxea (Real Sociedad San Sebastián).
33'
Adam Smith (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Vorbeigeschossen. António Silva (AFC Bournemouth) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Alex Scott mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
31'
Foul von Ander Barrenetxea (Real Sociedad San Sebastián).
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31'
Alex Scott (AFC Bournemouth) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Yangel Herrera (Real Sociedad San Sebastián).
29'
Evanilson (AFC Bournemouth) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Unai Marrero (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Evanilson (AFC Bournemouth).
25'
Evanilson (AFC Bournemouth) trifft den rechten Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Marcus Tavernier mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
24'
Beñat Turrientes (Real Sociedad San Sebastián) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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24'
Foul von Beñat Turrientes (Real Sociedad San Sebastián).
24'
Alex Scott (AFC Bournemouth) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Abseits Real Sociedad San Sebastián. Beñat Turrientes spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mamadou Sarr im Abseits.
23'
Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von António Silva (AFC Bournemouth).
20'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Real Sociedad San Sebastián und AFC Bournemouth ist 0:2. Rayan (AFC Bournemouth) trifft per Kopf rechts im Fünfmeterraum in die Tormitte. Vorbereitet von Alex Scott mit einem langen Ball.
19'
Vorbeigeschossen. Ander Barrenetxea (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
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19'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Adam Smith.
15'
Abseits AFC Bournemouth. Alex Scott spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Evanilson im Abseits.
15'
Ball abgeblockt. Adrien Truffert (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcus Tavernier.
13'
VAR Entscheidung: Tor Real Sociedad San Sebastián 0-1 AFC Bournemouth (Justin Kluivert).
11'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Real Sociedad San Sebastián und AFC Bournemouth ist 0:1. Justin Kluivert (AFC Bournemouth) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Adrien Truffert mit einer Flanke.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
10'
Vorbeigeschossen. Yangel Herrera (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ander Barrenetxea.
10'
Ball abgeblockt. Yangel Herrera (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Orri Óskarsson.
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7'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Adam Smith.
3'
Vorbeigeschossen. Rayan (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Marcus Tavernier mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Real Sociedad San Sebastián und AFC Bournemouth.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.