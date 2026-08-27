Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen RSC Anderlecht und Kairat Almaty ist 3:0.
90'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RSC Anderlecht und Kairat Almaty ist 3:0.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
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87'
Noah Kalonji (RSC Anderlecht) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Foul von Noah Kalonji (RSC Anderlecht).
87'
Erkin Tapalov (Kairat Almaty) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Vorbeigeschossen. Tristan Degreef (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Marten Winkler.
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86'
Lev Kurgin (Kairat Almaty) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Oliver Antman (RSC Anderlecht) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Lev Kurgin (Kairat Almaty).
84'
Vorbeigeschossen. Noah Kalonji (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Oliver Antman mit einer Flanke.
82'
Ball abgeblockt. Erkin Tapalov (Kairat Almaty) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gustavo Mendonça.
81'
Ecke Kairat Almaty. Die Ecke wurde verursacht von Colin Coosemans.
81'
Ball pariert. Ismail Bekbolat (Kairat Almaty) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Erkin Tapalov.
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78'
Joshua-Williame Nga Kana (RSC Anderlecht) trifft den linken Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Oliver Antman mit einer Flanke.
77'
Marten Winkler (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Azamat Tuyakbayev (Kairat Almaty).
74'
Abseits RSC Anderlecht. Ludwig Augustinsson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marten Winkler im Abseits.
73'
Ball abgeblockt. Erkin Tapalov (Kairat Almaty) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ismail Bekbolat.
72'
Foul von Joshua-Williame Nga Kana (RSC Anderlecht).
72'
Erkin Tapalov (Kairat Almaty) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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71'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen RSC Anderlecht und Kairat Almaty ist 3:0. Giulian Biancone (RSC Anderlecht) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Marten Winkler mit einer Flanke nach einer Ecke.
71'
Wechsel Kairat Almaty. Aleksandr Martynovich kommt für Damir Kasabulat.
70'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Gustavo Mendonça.
70'
Ball abgeblockt. Oliver Antman (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noa Cobiella.
66'
Foul von Noa Cobiella (RSC Anderlecht).
66'
Lev Kurgin (Kairat Almaty) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Wechsel RSC Anderlecht. Oliver Antman kommt für Ali Maamar.
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63'
Wechsel RSC Anderlecht. Marten Winkler kommt für Mihajlo Cvetkovic.
60'
Handspiel von Tristan Degreef (RSC Anderlecht).
57'
Wechsel Kairat Almaty. Aleksandr Mrynskiy kommt für Luís Mata.
57'
Wechsel Kairat Almaty. Azamat Tuyakbayev kommt für Marc Gual.
55'
Wechsel RSC Anderlecht. Noa Cobiella kommt für Lukás Ambros.
55'
Wechsel RSC Anderlecht. Tristan Degreef kommt für Danylo Sikan.
55'
Wechsel RSC Anderlecht. Noah Kalonji kommt für Enric Llansana.
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53'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen RSC Anderlecht und Kairat Almaty ist 2:0. Danylo Sikan (RSC Anderlecht) trifft mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel unten links. Vorbereitet von Marco Kana.
52'
Foul von Danylo Sikan (RSC Anderlecht).
52'
Gustavo Mendonça (Kairat Almaty) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Vorbeigeschossen. Danylo Sikan (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ali Maamar.
50'
Danylo Sikan (RSC Anderlecht) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
50'
Foul von Danylo Sikan (RSC Anderlecht).
50'
Marc Gual (Kairat Almaty) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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49'
Ball pariert. Ali Maamar (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lukás Ambros.
48'
Abseits Kairat Almaty. Luís Mata spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marc Gual im Abseits.
47'
Ball pariert. Danylo Sikan (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lukás Ambros.
45'
Wechsel Kairat Almaty. Edmilson kommt für Oiva Jukkola.
45'
Wechsel Kairat Almaty. Gustavo Mendonça kommt für Jaakko Oksanen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RSC Anderlecht und Kairat Almaty ist 1:0.
49'
Ecke Kairat Almaty. Die Ecke wurde verursacht von Ludwig Augustinsson.
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48'
Foul von Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht).
48'
Marc Gual (Kairat Almaty) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen RSC Anderlecht und Kairat Almaty ist 1:0. Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
VAR Entscheidung: Elfmeter RSC Anderlecht.
44'
Olzhas Baybek verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
44'
Ball abgeblockt. Danylo Sikan (RSC Anderlecht) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lukás Ambros mit einer Flanke.
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44'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Lev Kurgin.
42'
Foul von Joshua-Williame Nga Kana (RSC Anderlecht).
42'
Erkin Tapalov (Kairat Almaty) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Joshua-Williame Nga Kana (RSC Anderlecht) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Damir Kasabulat (Kairat Almaty).
38'
Giulian Biancone (RSC Anderlecht) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Jaakko Oksanen (Kairat Almaty).
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35'
Oiva Jukkola (Kairat Almaty) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
35'
Ludwig Augustinsson (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Oiva Jukkola (Kairat Almaty).
33'
Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Jaakko Oksanen (Kairat Almaty).
33'
Vorbeigeschossen. Joshua-Williame Nga Kana (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Ludwig Augustinsson.
32'
Danylo Sikan (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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32'
Foul von Erkin Tapalov (Kairat Almaty).
30'
Das Spiel läuft wieder.
29'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Sherhan Kalmurza (Kairat Almaty).
29'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Sherhan Kalmurza.
28'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Lev Kurgin.
27'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Sherhan Kalmurza.
27'
Ball pariert. Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Léo Pétrot mit einem langen Ball.
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26'
Ball pariert. Ismail Bekbolat (Kairat Almaty) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Adilet Sadybekov.
24'
Ball pariert. Luís Mata (Kairat Almaty) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Marc Gual.
23'
Handspiel von Lukás Ambros (RSC Anderlecht).
21'
Jaakko Oksanen (Kairat Almaty) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
21'
Enric Llansana (RSC Anderlecht) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Jaakko Oksanen (Kairat Almaty).
20'
Ecke Kairat Almaty. Die Ecke wurde verursacht von Léo Pétrot.
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20'
Ball abgeblockt. Ismail Bekbolat (Kairat Almaty) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marc Gual mit einer Flanke.
19'
Foul von Enric Llansana (RSC Anderlecht).
19'
Luís Mata (Kairat Almaty) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Danylo Sikan (RSC Anderlecht) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Oiva Jukkola (Kairat Almaty).
18'
Damir Kasabulat (Kairat Almaty) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
17'
Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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17'
Foul von Damir Kasabulat (Kairat Almaty).
16'
Foul von Ali Maamar (RSC Anderlecht).
16'
Luís Mata (Kairat Almaty) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Lev Kurgin.
12'
Ball pariert. Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Danylo Sikan mit einem Steilpass.
12'
Foul von Joshua-Williame Nga Kana (RSC Anderlecht).
12'
Erkin Tapalov (Kairat Almaty) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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10'
Foul von Enric Llansana (RSC Anderlecht).
10'
Luís Mata (Kairat Almaty) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Ball pariert. Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Lukás Ambros mit einer Flanke.
3'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Erkin Tapalov.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen RSC Anderlecht und Kairat Almaty.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.