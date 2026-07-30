Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RSC Anderlecht und Hammarby IF ist 3:1.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen RSC Anderlecht und Hammarby IF ist 3:1.
92'
Wechsel RSC Anderlecht. Zoumana Keita kommt für Lukás Ambros.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen RSC Anderlecht und Hammarby IF ist 3:1. Tristan Degreef (RSC Anderlecht) trifft mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern in die Tormitte unter die Latte.
87'
Wechsel Hammarby IF. Frank Adjei kommt für Victor Eriksson.
84'
Wechsel RSC Anderlecht. Tristan Degreef kommt für Danylo Sikan.
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81'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen RSC Anderlecht und Hammarby IF ist 2:1. Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) trifft mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern in die Tormitte.
76'
Wechsel Hammarby IF. Ibrahima Fofana kommt für Victor Lind.
76'
Wechsel Hammarby IF. Elohim Kaboré kommt für Oscar Johansson Schellhas.
73'
Markus Karlsson (Hammarby IF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Wechsel RSC Anderlecht. Adriano Bertaccini kommt für Jayden Onia-Seke.
66'
Wechsel Hammarby IF. Amin Boudri kommt für Montader Madjed.
66'
Wechsel Hammarby IF. Nahir Besara kommt für Paulos Abraham.
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66'
Jayden Onia-Seke (RSC Anderlecht) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
55'
Victor Eriksson (Hammarby IF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen RSC Anderlecht und Hammarby IF ist 1:1. Danylo Sikan (RSC Anderlecht) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Ali Maamar.
45'
Wechsel RSC Anderlecht. Moussa N'Diaye kommt für Ludwig Augustinsson.
45'
Wechsel RSC Anderlecht. Mihajlo Cvetkovic kommt für Joshua-Williame Nga Kana.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RSC Anderlecht und Hammarby IF ist 0:1.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
27'
Paulos Abraham (Hammarby IF) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
2'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen RSC Anderlecht und Hammarby IF ist 0:1. Paulos Abraham (Hammarby IF) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen RSC Anderlecht und Hammarby IF.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.