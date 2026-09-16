Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen RSC Anderlecht und Olympique Lyon ist 1:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RSC Anderlecht und Olympique Lyon ist 1:2.
92'
Abseits Olympique Lyon. Mads Bidstrup spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pavel Sulc im Abseits.
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92'
Wechsel RSC Anderlecht. Noa Cobiella kommt für Ludwig Augustinsson.
91'
Abseits Olympique Lyon. Keito Nakamura spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pavel Sulc im Abseits.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Andrew Omobamidele.
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89'
Foul von Enric Llansana (RSC Anderlecht).
89'
Tanner Tessmann (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Marten Winkler (RSC Anderlecht).
88'
Kaïl Boudache (Olympique Lyon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Vorbeigeschossen. Danylo Sikan (RSC Anderlecht) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Marten Winkler mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
86'
Handspiel von Ruben Kluivert (Olympique Lyon).
86'
Ball pariert. Corentin Tolisso (Olympique Lyon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kaïl Boudache.
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86'
Foul von Danylo Sikan (RSC Anderlecht).
86'
Mads Bidstrup (Olympique Lyon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Wechsel RSC Anderlecht. Oliver Antman kommt für Mihajlo Cvetkovic.
84'
Foul von Enric Llansana (RSC Anderlecht).
84'
Kaïl Boudache (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Abseits RSC Anderlecht. Mihajlo Cvetkovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tawfik Bentayeb im Abseits.
81'
Ball pariert. Keito Nakamura (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nicolás Tagliafico.
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81'
Vorbeigeschossen. Andrew Omobamidele (RSC Anderlecht) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Enric Llansana nach einer Ecke.
81'
Vorbeigeschossen. Danylo Sikan (RSC Anderlecht) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
80'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Rémy Descamps.
80'
Ball pariert. Tawfik Bentayeb (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
74'
Wechsel RSC Anderlecht. Danylo Sikan kommt für Lukás Ambros.
74'
Wechsel RSC Anderlecht. Tawfik Bentayeb kommt für Thelo Aasgaard.
74'
Wechsel Olympique Lyon. Mads Bidstrup kommt für Noah Nartey.
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74'
Wechsel Olympique Lyon. Corentin Tolisso kommt für Tyler Morton.
72'
Foul von Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht).
72'
Felix Bacher (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Abseits RSC Anderlecht. Enric Llansana spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ali Maamar im Abseits.
69'
Ball abgeblockt. Andrew Omobamidele (RSC Anderlecht) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lukás Ambros mit einer Flanke.
69'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Pavel Sulc.
69'
Ball abgeblockt. Marten Winkler (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Enric Llansana.
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68'
Andrew Omobamidele (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Noah Nartey (Olympique Lyon).
67'
Abseits RSC Anderlecht. Ali Maamar spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Enric Llansana im Abseits.
65'
Wechsel Olympique Lyon. Pavel Sulc kommt für Loïs Openda.
63'
Ball pariert. Loïs Openda (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Keito Nakamura.
61'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen RSC Anderlecht und Olympique Lyon ist 1:2. Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Ali Maamar mit einer Flanke.
59'
Ball pariert. Loïs Openda (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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58'
Vorbeigeschossen. Ludwig Augustinsson (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei.
58'
Ball abgeblockt. Thelo Aasgaard (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marco Kana.
57'
Ali Maamar (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon).
56'
Ball pariert. Kaïl Boudache (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Loïs Openda.
55'
Foul von Enric Llansana (RSC Anderlecht).
55'
Felix Bacher (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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53'
Lukás Ambros (RSC Anderlecht) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Noah Nartey (Olympique Lyon).
52'
Abseits Olympique Lyon. Loïs Openda spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tyler Morton im Abseits.
52'
Ball pariert. Loïs Openda (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Keito Nakamura.
50'
Foul von Léo Pétrot (RSC Anderlecht).
50'
Rémy Descamps (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Marten Winkler (RSC Anderlecht) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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49'
Foul von Noah Nartey (Olympique Lyon).
48'
Thelo Aasgaard (RSC Anderlecht) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Ruben Kluivert (Olympique Lyon).
47'
Marten Winkler (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Ruben Kluivert (Olympique Lyon).
45'
Wechsel RSC Anderlecht. Marco Kana kommt für Romeo Amané.
45'
Wechsel Olympique Lyon. Felix Bacher kommt für Moussa Niakhaté.
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45'
Wechsel Olympique Lyon. Nicolás Tagliafico kommt für Mohamed Ouédraogo.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen RSC Anderlecht und Olympique Lyon ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Mohamed Ouédraogo (Olympique Lyon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Lukás Ambros (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Mohamed Ouédraogo (Olympique Lyon).
43'
Ball pariert. Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ali Maamar mit einer Flanke.
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42'
Lukás Ambros (RSC Anderlecht) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Mohamed Ouédraogo (Olympique Lyon).
40'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Léo Pétrot.
40'
Ball abgeblockt. Loïs Openda (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mohamed Ouédraogo mit einer Flanke.
39'
Foul von Ali Maamar (RSC Anderlecht).
39'
Mohamed Ouédraogo (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Abseits Olympique Lyon. Keito Nakamura spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohamed Ouédraogo im Abseits.
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36'
Lukás Ambros (RSC Anderlecht) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Loïs Openda (Olympique Lyon).
35'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Ruben Kluivert.
34'
Foul von Enric Llansana (RSC Anderlecht).
34'
Noah Nartey (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ball pariert. Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
33'
Marten Winkler (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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33'
Foul von Clinton Mata (Olympique Lyon).
29'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Ouédraogo.
29'
Ball abgeblockt. Ali Maamar (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Thelo Aasgaard.
28'
Vorbeigeschossen. Ruben Kluivert (Olympique Lyon) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Keito Nakamura mit einer Flanke nach einer Ecke.
27'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Colin Coosemans.
27'
Ball abgeblockt. Tyler Morton (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Loïs Openda.
26'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Moussa Niakhaté.
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26'
Moussa Niakhaté (Olympique Lyon) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
26'
Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Moussa Niakhaté (Olympique Lyon).
25'
Abseits Olympique Lyon. Kaïl Boudache spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Loïs Openda im Abseits.
22'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen RSC Anderlecht und Olympique Lyon ist 0:2. Keito Nakamura (Olympique Lyon) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, oben links. Vorbereitet von Mohamed Ouédraogo.
20'
Vorbeigeschossen. Enric Llansana (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ali Maamar.
15'
Ball pariert. Kaïl Boudache (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Keito Nakamura.
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14'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Ruben Kluivert.
14'
Ball abgeblockt. Marten Winkler (RSC Anderlecht) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ali Maamar mit einer Flanke.
12'
Tyler Morton (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Lukás Ambros (RSC Anderlecht).
8'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen RSC Anderlecht und Olympique Lyon ist 0:1. Noah Nartey (Olympique Lyon) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
7'
Mohamed Ouédraogo (Olympique Lyon) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Andrew Omobamidele (RSC Anderlecht).
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5'
Tyler Morton (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Thelo Aasgaard (RSC Anderlecht).
4'
Foul von Lukás Ambros (RSC Anderlecht).
4'
Tyler Morton (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Colin Coosemans.
2'
Ball pariert. Mohamed Ouédraogo (Olympique Lyon) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kaïl Boudache mit einer Flanke.
1'
Loïs Openda (Olympique Lyon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Foul von Thelo Aasgaard (RSC Anderlecht).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen RSC Anderlecht und Olympique Lyon.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.