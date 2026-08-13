Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
22'
Foul von Lukás Ambros (RSC Anderlecht).
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22'
Abdul Rahman Baba (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen RSC Anderlecht und PAOK Thessaloniki ist 1:0. Léo Pétrot (RSC Anderlecht) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum in die Tormitte unter die Latte nach einer Ecke.
19'
Ball pariert. Giulian Biancone (RSC Anderlecht) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lukás Ambros mit einer Flanke.
18'
Ecke RSC Anderlecht. Die Ecke wurde verursacht von Andrija Zivkovic.
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16'
Ball pariert. Ali Maamar (RSC Anderlecht) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lukás Ambros mit einem Steilpass.
14'
Vorbeigeschossen. Christos Zafeiris (PAOK Thessaloniki) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Baptiste Santamaría nach einer Ecke.
14'
Ecke PAOK Thessaloniki. Die Ecke wurde verursacht von Lukás Ambros.
12'
Vorbeigeschossen. Andrija Zivkovic (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Aritz Elustondo mit einem langen Ball.
12'
Ball pariert. Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Moussa N'Diaye mit einer Flanke.
11'
Ball pariert. Mihajlo Cvetkovic (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ali Maamar.
9'
Vorbeigeschossen. Andrija Zivkovic (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Giannis Konstantelias.
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9'
Foul von Moussa N'Diaye (RSC Anderlecht).
9'
Andrija Zivkovic (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Vorbeigeschossen. Danylo Sikan (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
6'
Abseits RSC Anderlecht. Moussa N'Diaye spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Danylo Sikan im Abseits.
4'
Léo Pétrot (RSC Anderlecht) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki).
3'
Abseits PAOK Thessaloniki. Giannis Michailidis spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giannis Konstantelias im Abseits.
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2'
Vorbeigeschossen. Danylo Sikan (RSC Anderlecht) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
1'
Foul von Baptiste Santamaría (PAOK Thessaloniki).
1'
Danylo Sikan (RSC Anderlecht) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen RSC Anderlecht und PAOK Thessaloniki.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.