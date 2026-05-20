Aston Villa gewinnt die Europa League. AFP

Die Szene(n) des Spiels

In einer lange Zeit chancenarmen Partie gab es in der 41. Minute den ersten Eckball – und diesen nutzte Aston Villa direkt zum 1:0. Die Ecke wurde zuerst kurz ausgeführt, ehe der Ball doch noch hoch in den Strafraum gebracht wurde. Im Rückraum steht Youri Tielemans ziemlich blank und haut das Leder mittels herrlichem Volley voller Wucht in die Maschen – Traumtor! Wenige Minuten später machte es ihm Teamkollege Emiliano Buendia gleich. Der Argentinier hatte an der Strafraumgrenze zu viel Platz und traf mittels herrlichem Schlenzer zum 2:0. Innert fünf Minuten wurden die Freiburger Träume eines Europacup-Triumphs zunichte gemacht.

Die Schlüsselfigur

Villa-Flügel Buendia brachte die Freiburger Abwehr immer wieder in Nöte. Zuerst traf der 29-Jährige direkt vor der Pause mit einem tollen Schlenzer zum 2:0, dann bereitete er das 3:0 durch Teamkollege Morgan Rogers mustergültig vor.

Beinahe hätte in dieser Rubrik auch sein Teamkollege Matty Cash genannt werden müssen. Der polnische Nationalspieler traf in der 21. Minute den Freiburger Vincenzo Grifo mit gestrecktem Bein und voller Wucht am Schienbein. Manche Schiedsrichter haben für ein solches Einsteigen auch schon eine andere Karte als die gelbe gezückt.

Das bessere Team

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit waren die Engländer etwas aktiver und brachten sich mit den beiden Treffern direkt vor der Pause in eine perfekte Ausgangslage. Kurz vor der Stundenmarke erhöhte Villa dann auf 3:0 und machte damit endgültig alles klar. Für Coach Unai Emery ist es bereits das fünfte Mal, dass er als Trainer die Europa League gewinnen kann.

Von Freiburg, mit Nati-Star Johan Manzambi, kam in der Offensive deutlich zu wenig. Der Genfer war zwar bemüht, wurde von seinen Gegenspielern aber abgemeldet und immer mal wieder gefoult.

Manzambi musste zwischenzeitlich auch gepflegt werden. AFP

Das Tribünengezwitscher

Über 40’000 Fans haben sich in Istanbul im Besiktas Park eingefunden. Unter ihnen unter anderem auch der deutsche Nationaltrainer Julian Nagelsmann oder auch Prinz William. Dieser ist bekennender Fan von Aston Villa und lässt sich immer wieder bei Partien seines Lieblingsclubs blicken.

Die Tore

41’ | 0:1 | Tielemans trifft nach einem Eckball herrlich mittels Volley zur Führung.

45+3’ | 0:2 | Direkt vor der Pause legt Villa nach. Buendia schlenzt den Ball aus 18 Metern perfekt in den Winkel.

58’ | 0:3 | Nach einer schönen Kombination vollendet Rodgers am ersten Pfosten und trifft zum 3:0.

So geht’s weiter

Während für de SC Freiburg die Saison zu Ende ist, steht für die Engländer am Wochenende noch die letzte Meisterschaftspartie der Saison auf dem Programm.