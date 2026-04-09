Ticker | SC Freiburg - Celta de Vigo | Viertelfinale UEFA Europa League 2025/2026

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC Freiburg und Celta Vigo ist 3:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC Freiburg und Celta Vigo ist 3:0.
94'
Maximilian Eggestein (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
94'
Ilaix Moriba (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Maximilian Eggestein (SC Freiburg).
93'
Foul von Sergio Carreira (Celta Vigo).
93'
Derry Scherhant (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Pablo Durán (Celta Vigo).
92'
Philipp Treu (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Wechsel SC Freiburg. Lukas Kübler kommt für Niklas Beste.
88'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Ionut Radu.
88'
Ball pariert. Lucas Höler (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Derry Scherhant mit einem Steilpass.
86'
Ilaix Moriba (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Lucas Höler (SC Freiburg).
86'
Vorbeigeschossen. Fer López (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Óscar Mingueza mit einer Flanke.
82'
Foul von Marcos Alonso (Celta Vigo).
82'
Maximilian Eggestein (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und Celta Vigo ist 3:0. Matthias Ginter (SC Freiburg) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben rechts. Vorbereitet von Niklas Beste mit einer Flanke nach einer Ecke.
77'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Joseph Aidoo.
74'
Wechsel SC Freiburg. Derry Scherhant kommt für Vincenzo Grifo.
74'
Wechsel SC Freiburg. Lucas Höler kommt für Yuito Suzuki.
73'
Wechsel Celta Vigo. Pablo Durán kommt für Ferran Jutglà.
73'
Wechsel Celta Vigo. Iago Aspas kommt für Borja Iglesias.
72'
Foul von Ilaix Moriba (Celta Vigo).
72'
Jordy Makengo (SC Freiburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Vorbeigeschossen. Borja Iglesias (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Fer López.
67'
Borja Iglesias (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Matthias Ginter (SC Freiburg).
67'
Marcos Alonso (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Yuito Suzuki (SC Freiburg).
64'
Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Jordy Makengo (SC Freiburg).
61'
Wechsel Celta Vigo. Matías Vecino kommt für Hugo Sotelo.
61'
Das Spiel läuft wieder.
59'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ferran Jutglà (Celta Vigo).
59'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Philipp Treu (SC Freiburg).
59'
Foul von Ferran Jutglà (Celta Vigo).
59'
Philipp Treu (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Ball abgeblockt. Yuito Suzuki (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niklas Beste.
53'
Ball pariert. Vincenzo Grifo (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yuito Suzuki.
52'
Vorbeigeschossen. Borja Iglesias (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss vom rechten Flügel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sergio Carreira.
49'
Foul von Fer López (Celta Vigo).
49'
Johan Manzambi (SC Freiburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Fer López (Celta Vigo).
49'
Johan Manzambi (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Celta Vigo. Fer López kommt für Javi Rodríguez.
45'
Wechsel Celta Vigo. Jones El Abdellaoui kommt für Williot Swedberg.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC Freiburg und Celta Vigo ist 2:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Niklas Beste (SC Freiburg).
44'
Sergio Carreira (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Matthias Ginter (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Borja Iglesias (Celta Vigo).
42'
Foul von Philipp Lienhart (SC Freiburg).
42'
Borja Iglesias (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Das Spiel läuft wieder.
41'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Javi Rodríguez (Celta Vigo).
40'
Ball pariert. Johan Manzambi (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
40'
Ball abgeblockt. Johan Manzambi (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Igor Matanovic.
34'
Johan Manzambi (SC Freiburg) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum,.
32'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und Celta Vigo ist 2:0. Niklas Beste (SC Freiburg) trifft mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum unten rechts. Vorbereitet von Igor Matanovic.
29'
Foul von Borja Iglesias (Celta Vigo).
29'
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Javi Rodríguez (Celta Vigo).
28'
Johan Manzambi (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Ball abgeblockt. Javi Rodríguez (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Óscar Mingueza.
20'
Abseits SC Freiburg. Vincenzo Grifo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jordy Makengo im Abseits.
19'
Abseits Celta Vigo. Ferran Jutglà spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Williot Swedberg im Abseits.
14'
Foul von Sergio Carreira (Celta Vigo).
14'
Niklas Beste (SC Freiburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und Celta Vigo ist 1:0. Vincenzo Grifo (SC Freiburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Johan Manzambi nach einer Standardsituation.
9'
Jordy Makengo (SC Freiburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Óscar Mingueza (Celta Vigo).
7'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
7'
Marcos Alonso (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Ball abgeblockt. Johan Manzambi (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niklas Beste mit einer Flanke.
4'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Hugo Sotelo.
4'
Ball abgeblockt. Johan Manzambi (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Philipp Treu.
4'
Ball pariert. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
2'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
2'
Joseph Aidoo (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Vorbeigeschossen. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Niklas Beste mit einer Flanke nach einem Konter.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SC Freiburg und Celta Vigo.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.