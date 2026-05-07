Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC Freiburg und Sporting Braga ist 3:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC Freiburg und Sporting Braga ist 3:1.
96'
Ball abgeblockt. Gabriel Moscardo (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gustaf Lagerbielke.
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96'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Noah Atubolu.
96'
Ball pariert. Gabri Martínez (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gabriel Moscardo.
94'
Gabri Martínez (Sporting Braga) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
94'
Philipp Treu (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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94'
Foul von Gabri Martínez (Sporting Braga).
93'
Foul von Jordy Makengo (SC Freiburg).
93'
Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Abseits Sporting Braga. Gabriel Moscardo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gabri Martínez im Abseits.
92'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
92'
Wechsel SC Freiburg. Lucas Höler kommt für Vincenzo Grifo.
91'
Bruno Ogbus (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Foul von João Moutinho (Sporting Braga).
89'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Noah Atubolu.
88'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Noah Atubolu.
88'
Ball pariert. Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Víctor Gómez.
88'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Vincenzo Grifo.
86'
Foul von Vincenzo Grifo (SC Freiburg).
86'
Víctor Gómez (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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85'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
85'
Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Vorbeigeschossen. Fran Navarro (Sporting Braga) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Víctor Gómez mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
84'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
84'
Gabriel Moscardo (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Wechsel SC Freiburg. Bruno Ogbus kommt für Niklas Beste aufgrund einer Verletzung.
81'
Foul von Matthias Ginter (SC Freiburg).
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81'
João Moutinho (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Das Spiel läuft wieder.
80'
Wechsel SC Freiburg. Jordy Makengo kommt für Lukas Kübler.
79'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Niklas Beste (SC Freiburg).
79'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und Sporting Braga ist 3:1. Pau Víctor (Sporting Braga) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Víctor Gómez nach einer Standardsituation.
78'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
78'
Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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77'
Wechsel Sporting Braga. Gabri Martínez kommt für Demir Ege Tiknaz.
75'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Nicolas Höfler.
75'
Ball abgeblockt. Gabriel Moscardo (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Víctor Gómez mit einer Flanke.
74'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Philipp Lienhart.
74'
Ball abgeblockt. Gabriel Moscardo (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
73'
Foul von Lukas Kübler (SC Freiburg).
73'
Pau Víctor (Sporting Braga) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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72'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und Sporting Braga ist 3:0. Lukas Kübler (SC Freiburg) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Vincenzo Grifo mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
71'
Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Niklas Beste (SC Freiburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga).
70'
Vorbeigeschossen. Philipp Lienhart (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
70'
Ball pariert. Matthias Ginter (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
70'
Ball pariert. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Niklas Beste mit einer Flanke.
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70'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Lukás Hornícek.
70'
Ball pariert. Niklas Beste (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Vincenzo Grifo mit einem langen Ball.
69'
Vorbeigeschossen. João Moutinho (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Fran Navarro.
67'
Foul von Maximilian Eggestein (SC Freiburg).
67'
Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
65'
Wechsel Sporting Braga. Fran Navarro kommt für Rodrigo Zalazar.
65'
Wechsel Sporting Braga. Gabriel Moscardo kommt für Vítor Carvalho.
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65'
Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Matthias Ginter (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).
64'
Vorbeigeschossen. Johan Manzambi (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
62'
Pau Víctor (Sporting Braga) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
Lukas Kübler (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Pau Víctor (Sporting Braga).
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61'
Ball abgeblockt. Philipp Lienhart (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matthias Ginter.
60'
Ball abgeblockt. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
60'
Ball abgeblockt. Vincenzo Grifo (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
58'
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga).
58'
Ball pariert. Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Pau Víctor.
57'
Abseits SC Freiburg. Johan Manzambi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vincenzo Grifo im Abseits.
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55'
Vorbeigeschossen. Vincenzo Grifo (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Philipp Treu.
53'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Lukás Hornícek.
53'
Ball pariert. Johan Manzambi (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Matthias Ginter.
49'
Vorbeigeschossen. Matthias Ginter (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
47'
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga).
47'
Vincenzo Grifo (SC Freiburg) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Niklas Beste.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC Freiburg und Sporting Braga ist 2:0.
48'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Niklas Beste.
48'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Maximilian Eggestein.
47'
Ball abgeblockt. Víctor Gómez (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Demir Ege Tiknaz.
46'
Ball abgeblockt. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Víctor Gómez (Sporting Braga) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum. Vorbereitet von Pau Víctor mit einem Steilpass.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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43'
Foul von Matthias Ginter (SC Freiburg).
43'
Pau Víctor (Sporting Braga) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und Sporting Braga ist 2:0. Johan Manzambi (SC Freiburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Philipp Treu.
39'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
39'
Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Handspiel von Johan Manzambi (SC Freiburg).
35'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Paulo Oliveira.
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28'
Philipp Lienhart (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Pau Víctor (Sporting Braga).
27'
Foul von Niklas Beste (SC Freiburg).
27'
João Moutinho (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Ball pariert. Johan Manzambi (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Igor Matanovic.
21'
Foul von Philipp Treu (SC Freiburg).
21'
Víctor Gómez (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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19'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und Sporting Braga ist 1:0. Lukas Kübler (SC Freiburg) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
17'
Das Spiel läuft wieder.
16'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lukás Hornícek (Sporting Braga).
15'
Foul von Philipp Treu (SC Freiburg).
15'
Pau Víctor (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Vorbeigeschossen. Johan Manzambi (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Philipp Treu mit einer Flanke.
12'
Ball abgeblockt. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jean-Baptiste Gorby.
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11'
Ball abgeblockt. Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pau Víctor.
10'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
10'
Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Vorbeigeschossen. Nicolas Höfler (SC Freiburg) versucht es per Kopf links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Vincenzo Grifo mit einer Flanke nach einer Ecke.
9'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von João Moutinho.
9'
Ball abgeblockt. Niklas Beste (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
6'
Mario Dorgeles (Sporting Braga) sieht die Rote Karte.
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6'
Niklas Beste (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Mario Dorgeles (Sporting Braga).
5'
Das Spiel läuft wieder.
4'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).
3'
Paulo Oliveira (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
1'
Foul von Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga).
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1'
Johan Manzambi (SC Freiburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SC Freiburg und Sporting Braga.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.