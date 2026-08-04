Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Shamrock Rovers und Egnatia Rrogozhinë ist 3:1.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Shamrock Rovers und Egnatia Rrogozhinë ist 3:1.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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81'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Edison Ndreca kommt für Andrey Yago.
77'
Wechsel Shamrock Rovers. John O'Sullivan kommt für Jack Byrne.
69'
Wechsel Shamrock Rovers. Naj Razi kommt für Dylan Watts.
69'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Numan Ajetovikj kommt für Zamiq Aliyev.
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69'
Wechsel Shamrock Rovers. Daniel Mândroiu kommt für Graham Burke.
60'
Dylan Watts (Shamrock Rovers) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Wechsel Shamrock Rovers. Jonathan Afolabi kommt für Aaron Greene.
57'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Shamrock Rovers und Egnatia Rrogozhinë ist 3:1. Aaron Greene (Shamrock Rovers) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Jack Byrne.
55'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Shamrock Rovers und Egnatia Rrogozhinë ist 2:1. Pico Lopes (Shamrock Rovers) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Jack Byrne.
47'
Alessandro Albanese (Egnatia Rrogozhinë) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Alessandro Albanese kommt für Ibrahim Diabaté.
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45'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Karim Loukili kommt für Ildi Gruda.
45'
Wechsel Shamrock Rovers. Jake Mulraney kommt für Adam Brennan.
45'
Wechsel Egnatia Rrogozhinë. Jurguens Montenegro kommt für Daniel Adjessa.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Shamrock Rovers und Egnatia Rrogozhinë ist 1:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
41'
Elfmeter pariert! Guillem Jaime (Egnatia Rrogozhinë) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, in der Mitte des Kastens gehalten.
41'
1 : 1
Pech für Shamrock Rovers - Eigentor von Aaron Greene! Der Spielstand zwischen Shamrock Rovers und Egnatia Rrogozhinë ist 1:1. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
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38'
Ildi Gruda (Egnatia Rrogozhinë) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
29'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Shamrock Rovers und Egnatia Rrogozhinë ist 1:0. Graham Burke (Shamrock Rovers) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Shamrock Rovers und Egnatia Rrogozhinë.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.