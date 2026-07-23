Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sheriff Tiraspol und Maccabi Tel Aviv ist 0:5.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sheriff Tiraspol und Maccabi Tel Aviv ist 0:5.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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80'
Wechsel Maccabi Tel Aviv. Tyrese Asante kommt für Itay Ben Hamo.
79'
Wechsel Sheriff Tiraspol. Jair Modelo kommt für Konan Loukou.
78'
0 : 5
Tor! Der Spielstand zwischen Sheriff Tiraspol und Maccabi Tel Aviv ist 0:5. Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
77'
Danila Forov (Sheriff Tiraspol) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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76'
Mamoutou Ouedraogo (Sheriff Tiraspol) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
0 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Sheriff Tiraspol und Maccabi Tel Aviv ist 0:4. Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte unter die Latte.
73'
Soumaila Magassouba (Sheriff Tiraspol) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
72'
Wechsel Maccabi Tel Aviv. Dan Glazer kommt für Kristijan Belic.
66'
Wechsel Sheriff Tiraspol. Mamoutou Ouedraogo kommt für Miguel Mota.
66'
Wechsel Sheriff Tiraspol. Samba Koné kommt für Arli Përgjoni.
64'
Wechsel Maccabi Tel Aviv. Kristijan Belic kommt für Ido Shahar.
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64'
Wechsel Maccabi Tel Aviv. Hélio Varela kommt für Sagiv Jehezkel.
64'
Wechsel Maccabi Tel Aviv. Osher Davida kommt für Itamar Noy.
60'
Miguel Mota (Sheriff Tiraspol) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Sheriff Tiraspol und Maccabi Tel Aviv ist 0:3. Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Roy Revivo.
48'
Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Wechsel Sheriff Tiraspol. Bourama Fomba kommt für Baye Ciss.
45'
Wechsel Sheriff Tiraspol. Vladimir Fratea kommt für Sapata.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sheriff Tiraspol und Maccabi Tel Aviv ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
29'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Sheriff Tiraspol und Maccabi Tel Aviv ist 0:2. Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Roy Revivo.
17'
Baye Ciss (Sheriff Tiraspol) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
5'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Sheriff Tiraspol und Maccabi Tel Aviv ist 0:1. Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Ido Shahar.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Sheriff Tiraspol und Maccabi Tel Aviv.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.