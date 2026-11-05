SK Sturm Graz

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Puntigamer Sturm Graz und NK Celje ist 2:3.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Puntigamer Sturm Graz und NK Celje ist 2:3.
93'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen SK Puntigamer Sturm Graz und NK Celje ist 2:3. Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Gizo Mamageishvili mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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92'
Milot Avdyli (NK Celje) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
92'
Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Milot Avdyli (NK Celje).
91'
Vorbeigeschossen. Gizo Mamageishvili (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Luca Weinhandl nach einer Ecke.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Milot Avdyli.
90'
Ball abgeblockt. Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
90'
Ball pariert. Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
90'
Ball abgeblockt. Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
90'
Ball abgeblockt. Joshua Quarshie (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gizo Mamageishvili mit einer Flanke.
90'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Zan-Luk Leban.
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89'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Lukasz Bejger.
89'
Ball abgeblockt. Luís Balbo (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Belmin Beganovic.
88'
Vorbeigeschossen. Belmin Beganovic (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Gizo Mamageishvili mit einer Flanke nach einer Ecke.
88'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Artemijus Tutyskinas.
87'
Gizo Mamageishvili (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Svit Seslar (NK Celje).
85'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Gizo Mamageishvili kommt für Simon Seidl.
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85'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Pijus Sirvys.
82'
Ball abgeblockt. Simon Seidl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Belmin Beganovic.
81'
Foul von Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz).
81'
Darko Hrka (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Wechsel NK Celje. Darko Hrka kommt für Armandas Kucys.
78'
Vorbeigeschossen. Simon Seidl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
77'
Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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77'
Foul von Lukasz Bejger (NK Celje).
76'
Foul von Joshua Quarshie (SK Puntigamer Sturm Graz).
76'
Armandas Kucys (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Blaz Kramer (NK Celje).
74'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Belmin Beganovic kommt für Arjan Malic.
73'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen SK Puntigamer Sturm Graz und NK Celje ist 1:3. Svit Seslar (NK Celje) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten links.
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72'
Ball pariert. Blaz Kramer (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Svit Seslar.
71'
Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Mario Kvesic (NK Celje).
69'
Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Foul von Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz).
69'
Lukasz Bejger (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Wechsel NK Celje. Blaz Kramer kommt für Veton Tusha.
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66'
Foul von Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz).
66'
Mark Zabukovnik (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz).
65'
Lukasz Bejger (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Vorbeigeschossen. Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Simon Seidl mit einer Flanke nach einer Ecke.
63'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Artemijus Tutyskinas.
61'
Foul von Paul-Friedrich Koller (SK Puntigamer Sturm Graz).
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61'
Armandas Kucys (NK Celje) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Vorbeigeschossen. Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Luca Weinhandl mit einem Steilpass.
58'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Jacob Hödl kommt für Valmir Matoshi.
58'
Wechsel NK Celje. Zan Zuzek kommt für Papa Daniel.
58'
Wechsel NK Celje. Mario Kvesic kommt für Benjamin Verbic.
55'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Artemijus Tutyskinas.
52'
Vorbeigeschossen. Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Simon Seidl mit einer Flanke.
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52'
Paul-Friedrich Koller (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Armandas Kucys (NK Celje).
51'
Das Spiel läuft wieder.
51'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Papa Daniel (NK Celje).
50'
Ball pariert. Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Simon Seidl mit einer Flanke.
50'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Benjamin Verbic.
49'
Vorbeigeschossen. Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Simon Seidl mit dem Kopf.
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47'
Luís Balbo (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Veton Tusha (NK Celje).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Puntigamer Sturm Graz und NK Celje ist 1:2.
47'
Foul von Paul-Friedrich Koller (SK Puntigamer Sturm Graz).
47'
Armandas Kucys (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SK Puntigamer Sturm Graz und NK Celje ist 1:2. Benjamin Verbic (NK Celje) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Milot Avdyli.
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43'
Foul von Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz).
43'
Artemijus Tutyskinas (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ball abgeblockt. Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
43'
Ball abgeblockt. Valmir Matoshi (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jon Gorenc Stankovic.
42'
Valmir Matoshi (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Pijus Sirvys (NK Celje).
41'
Das Spiel läuft wieder.
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41'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Artemijus Tutyskinas (NK Celje).
40'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SK Puntigamer Sturm Graz und NK Celje ist 1:1. Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts.
39'
Abseits NK Celje. Papa Daniel spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Armandas Kucys im Abseits.
37'
Ecke NK Celje. Die Ecke wurde verursacht von Ammar Helac.
37'
Ball pariert. Veton Tusha (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Benjamin Verbic.
37'
Ecke NK Celje. Die Ecke wurde verursacht von Ammar Helac.
37'
Ball pariert. Benjamin Verbic (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Papa Daniel mit einem langen Ball.
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36'
Foul von Joshua Quarshie (SK Puntigamer Sturm Graz).
36'
Armandas Kucys (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Arjan Malic (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Veton Tusha (NK Celje).
32'
Ball abgeblockt. Simon Seidl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jürgen Heil.
32'
Ball abgeblockt. Arjan Malic (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Simon Seidl mit einer Flanke.
31'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Pijus Sirvys.
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31'
Jürgen Heil (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Svit Seslar (NK Celje).
31'
Ball abgeblockt. Simon Seidl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oumar Diakité.
29'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SK Puntigamer Sturm Graz und NK Celje ist 0:1. Svit Seslar (NK Celje) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
28'
Vorbeigeschossen. Luís Balbo (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel aber der Ball geht links vorbei.
28'
Ball pariert. Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Jürgen Heil.
26'
Ball abgeblockt. Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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25'
Foul von Joshua Quarshie (SK Puntigamer Sturm Graz).
25'
Armandas Kucys (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Jürgen Heil (SK Puntigamer Sturm Graz).
25'
Benjamin Verbic (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz).
24'
Zan-Luk Leban (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Zan-Luk Leban.
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23'
Ball pariert. Simon Seidl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Luca Weinhandl.
21'
Ball abgeblockt. Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
19'
Ball abgeblockt. Valmir Matoshi (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
17'
Artemijus Tutyskinas (NK Celje) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
17'
Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Artemijus Tutyskinas (NK Celje).
14'
Foul von Arjan Malic (SK Puntigamer Sturm Graz).
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14'
Benjamin Verbic (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Paul-Friedrich Koller (SK Puntigamer Sturm Graz).
14'
Svit Seslar (NK Celje) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Vorbeigeschossen. Armandas Kucys (NK Celje) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Svit Seslar mit einer Flanke.
12'
Foul von Luís Balbo (SK Puntigamer Sturm Graz).
12'
Veton Tusha (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Artemijus Tutyskinas.
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12'
Ball abgeblockt. Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Simon Seidl mit einer Flanke.
11'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Artemijus Tutyskinas.
11'
Ball pariert. Luís Balbo (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
10'
Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Benjamin Verbic (NK Celje).
7'
Foul von Jürgen Heil (SK Puntigamer Sturm Graz).
7'
Benjamin Verbic (NK Celje) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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5'
Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Papa Daniel (NK Celje).
3'
Ball pariert. Armandas Kucys (NK Celje) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Svit Seslar.
2'
Vorbeigeschossen. Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
2'
Vorbeigeschossen. Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Simon Seidl.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SK Puntigamer Sturm Graz und NK Celje.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.