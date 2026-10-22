SK Sturm Graz

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Puntigamer Sturm Graz und Olympique Marseille ist 1:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Puntigamer Sturm Graz und Olympique Marseille ist 1:0.
93'
Vorbeigeschossen. Amine Gouiri (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Keyliane Abdallah mit dem Kopf.
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93'
Vorbeigeschossen. Nouhoum Kamissoko (Olympique Marseille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
92'
CJ Egan-Riley (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Albert Vallci (SK Puntigamer Sturm Graz).
91'
Bamo Meïté (Olympique Marseille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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91'
Foul von Bamo Meïté (Olympique Marseille).
91'
Belmin Beganovic (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Julian Halwachs kommt für Valmir Matoshi.
89'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Jon Gorenc Stankovic.
87'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Albert Vallci kommt für Jacob Hödl.
84'
Ball abgeblockt. Simon Seidl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luca Weinhandl mit einem langen Ball.
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84'
Arjan Malic (SK Puntigamer Sturm Graz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Igor Paixão (Olympique Marseille) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Arjan Malic (SK Puntigamer Sturm Graz).
83'
Wechsel Olympique Marseille. Timothy Weah kommt für Kelyann Bezahaf.
83'
Vorbeigeschossen. Igor Paixão (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ulisses Garcia.
80'
Handspiel von Simon Seidl (SK Puntigamer Sturm Graz).
80'
Ball abgeblockt. Keyliane Abdallah (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Himad Abdelli.
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80'
Amine Gouiri (Olympique Marseille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
79'
Foul von Amine Gouiri (Olympique Marseille).
79'
Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Abseits SK Puntigamer Sturm Graz. Ammar Helac spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luís Balbo im Abseits.
76'
Ball abgeblockt. Luís Balbo (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
73'
Vorbeigeschossen. Belmin Beganovic (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Simon Seidl mit dem Kopf.
73'
Foul von Kelyann Bezahaf (Olympique Marseille).
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73'
Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Vorbeigeschossen. Igor Paixão (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Pierre-Emile Højbjerg mit einem langen Ball.
70'
Ball pariert. Igor Paixão (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Keyliane Abdallah.
66'
Pierre-Emile Højbjerg (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Valmir Matoshi (SK Puntigamer Sturm Graz).
66'
Himad Abdelli (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz).
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65'
Vorbeigeschossen. Valmir Matoshi (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Joshua Quarshie nach einer Standardsituation.
65'
Wechsel Olympique Marseille. CJ Egan-Riley kommt für Nayef Aguerd.
65'
Wechsel Olympique Marseille. Pierre-Emile Højbjerg kommt für Geoffrey Kondogbia.
64'
Foul von Igor Paixão (Olympique Marseille).
64'
Arjan Malic (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
63'
Ulisses Garcia (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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63'
Foul von Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz).
62'
Ulisses Garcia (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Paul-Friedrich Koller (SK Puntigamer Sturm Graz).
61'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Jeffrey de Lange.
61'
Ball pariert. Belmin Beganovic (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Valmir Matoshi.
61'
Kelyann Bezahaf (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Luís Balbo (SK Puntigamer Sturm Graz).
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58'
Foul von Nouhoum Kamissoko (Olympique Marseille).
58'
Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Keyliane Abdallah (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz).
56'
Foul von Ulisses Garcia (Olympique Marseille).
56'
Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Vorbeigeschossen. Igor Paixão (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ulisses Garcia.
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54'
Ball pariert. Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Valmir Matoshi.
53'
Vorbeigeschossen. Keyliane Abdallah (Olympique Marseille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kelyann Bezahaf mit einer Flanke.
50'
Geoffrey Kondogbia (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Simon Seidl (SK Puntigamer Sturm Graz).
47'
Kelyann Bezahaf (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Arjan Malic (SK Puntigamer Sturm Graz).
45'
Wechsel Olympique Marseille. Igor Paixão kommt für Neal Maupay.
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45'
Wechsel Olympique Marseille. Himad Abdelli kommt für Angel Gomes.
45'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Belmin Beganovic kommt für Oumar Diakité.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Puntigamer Sturm Graz und Olympique Marseille ist 1:0.
46'
Vorbeigeschossen. Nayef Aguerd (Olympique Marseille) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Angel Gomes mit einer Flanke nach einer Ecke.
46'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Paul-Friedrich Koller.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Abseits Olympique Marseille. Nouhoum Kamissoko spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nayef Aguerd im Abseits.
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43'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Arjan Malic.
43'
Keyliane Abdallah (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Paul-Friedrich Koller (SK Puntigamer Sturm Graz).
40'
Keyliane Abdallah (Olympique Marseille) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, nach einem Konter.
38'
Simon Seidl (SK Puntigamer Sturm Graz) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz,.
36'
Keyliane Abdallah (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Luís Balbo (SK Puntigamer Sturm Graz).
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34'
Vorbeigeschossen. Valmir Matoshi (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Luca Weinhandl.
32'
Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
32'
Nouhoum Kamissoko (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz).
32'
Ball pariert. Paul-Friedrich Koller (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
32'
Ball abgeblockt. Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Simon Seidl mit einer Flanke.
31'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Jeffrey de Lange.
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31'
Ball pariert. Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Simon Seidl.
30'
Abseits SK Puntigamer Sturm Graz. Ammar Helac spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Simon Seidl im Abseits.
29'
Ecke Olympique Marseille. Die Ecke wurde verursacht von Joshua Quarshie.
28'
Das Spiel läuft wieder.
27'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz).
26'
Vorbeigeschossen. Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
24'
Angel Gomes (Olympique Marseille) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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24'
Foul von Angel Gomes (Olympique Marseille).
24'
Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Angel Gomes (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz).
22'
Neal Maupay (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Arjan Malic (SK Puntigamer Sturm Graz).
21'
Angel Gomes (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Foul von Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz).
19'
Bamo Meïté (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz).
18'
Geoffrey Kondogbia (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz).
17'
Geoffrey Kondogbia (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz).
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16'
Ball abgeblockt. Neal Maupay (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amine Gouiri.
15'
Abseits SK Puntigamer Sturm Graz. Simon Seidl spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Paul-Friedrich Koller im Abseits.
15'
Handspiel von Geoffrey Kondogbia (Olympique Marseille).
13'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SK Puntigamer Sturm Graz und Olympique Marseille ist 1:0. Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Luca Weinhandl.
12'
Bamo Meïté (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz).
10'
Vorbeigeschossen. Angel Gomes (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
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9'
Neal Maupay (Olympique Marseille) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Joshua Quarshie (SK Puntigamer Sturm Graz).
8'
Vorbeigeschossen. Geoffrey Kondogbia (Olympique Marseille) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
5'
Foul von Ulisses Garcia (Olympique Marseille).
5'
Simon Seidl (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Ball abgeblockt. Neal Maupay (Olympique Marseille) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Keyliane Abdallah.
1'
Neal Maupay (Olympique Marseille) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Foul von Arjan Malic (SK Puntigamer Sturm Graz).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SK Puntigamer Sturm Graz und Olympique Marseille.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.