SK Sturm Graz

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Puntigamer Sturm Graz und Stade Rennes ist 0:0.
99'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Puntigamer Sturm Graz und Stade Rennes ist 0:0.
97'
Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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97'
Arnaud Nordin (Stade Rennes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
97'
Foul von Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz).
96'
Vorbeigeschossen. Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
95'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Anthony Rouault.
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95'
Vorbeigeschossen. Filip Rózga (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
93'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Brice Samba.
93'
Ball abgeblockt. Paul-Friedrich Koller (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
93'
Ball abgeblockt. Simon Seidl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jürgen Heil.
92'
Das Spiel läuft wieder.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Boulaye Dia (Stade Rennes).
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90'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Joshua Quarshie (SK Puntigamer Sturm Graz).
88'
Vorbeigeschossen. Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Joshua Quarshie mit dem Kopf nach einer Ecke.
88'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Charlie Cresswell.
86'
Wechsel Stade Rennes. Boulaye Dia kommt für Estéban Lepaul.
85'
Mahdi Camara (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz).
84'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Brice Samba.
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84'
Ball pariert. Simon Seidl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Filip Rózga.
81'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Jon Gorenc Stankovic kommt für Valmir Matoshi.
81'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Simon Seidl kommt für Luís Balbo.
80'
Wechsel Stade Rennes. Abdelhamid Aït Boudlal kommt für Bryan Reynolds.
80'
Wechsel Stade Rennes. Eliezer Mayenda kommt für Ludovic Blas.
77'
Vorbeigeschossen. Bryan Reynolds (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
77'
Ball pariert. Valentin Rongier (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
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76'
Handspiel von Valmir Matoshi (SK Puntigamer Sturm Graz).
74'
Abseits Stade Rennes. Mahdi Camara spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Arnaud Nordin im Abseits.
74'
Mahdi Camara (Stade Rennes) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum,. Vorbereitet von Arnaud Nordin.
73'
Wechsel Stade Rennes. Valentin Rongier kommt für Sebastian Szymanski.
72'
Wechsel Stade Rennes. Arnaud Nordin kommt für Mousa Al Tamari.
70'
Mahdi Camara (Stade Rennes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Arjan Malic (SK Puntigamer Sturm Graz).
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70'
Vorbeigeschossen. Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Valmir Matoshi.
66'
Vorbeigeschossen. Ludovic Blas (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Bryan Reynolds.
65'
Ball abgeblockt. Sebastian Szymanski (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mousa Al Tamari.
64'
Das Spiel läuft wieder.
63'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz).
62'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Oumar Diakité kommt für Belmin Beganovic.
61'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Filip Rózga kommt für Gizo Mamageishvili.
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61'
Vorbeigeschossen. Estéban Lepaul (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
61'
Ball pariert. Ludovic Blas (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
61'
Ball pariert. Estéban Lepaul (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sebastian Szymanski.
60'
Ball abgeblockt. Adrien Thomasson (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bryan Reynolds.
59'
Das Spiel läuft wieder.
58'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Luís Balbo (SK Puntigamer Sturm Graz).
57'
Ball pariert. Belmin Beganovic (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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57'
Ball pariert. Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gizo Mamageishvili.
57'
Ball abgeblockt. Ludovic Blas (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aboubakar Nagida.
56'
Vorbeigeschossen. Estéban Lepaul (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sebastian Szymanski.
54'
Vorbeigeschossen. Estéban Lepaul (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Aboubakar Nagida mit einer Flanke.
53'
Foul von Adrien Thomasson (Stade Rennes).
53'
Luís Balbo (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Ball abgeblockt. Ludovic Blas (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sebastian Szymanski.
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51'
Luís Balbo (SK Puntigamer Sturm Graz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
Adrien Thomasson (Stade Rennes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Luís Balbo (SK Puntigamer Sturm Graz).
48'
Mahdi Camara (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz).
46'
Vorbeigeschossen. Estéban Lepaul (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mousa Al Tamari mit einer Flanke.
45'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Arjan Malic kommt für Albert Vallci.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Puntigamer Sturm Graz und Stade Rennes ist 0:0.
48'
Ball abgeblockt. Valmir Matoshi (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
47'
Abseits Stade Rennes. Adrien Thomasson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Estéban Lepaul im Abseits.
46'
Ball abgeblockt. Charlie Cresswell (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bryan Reynolds mit einer Flanke.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Paul-Friedrich Koller.
45'
Ludovic Blas (Stade Rennes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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45'
Foul von Paul-Friedrich Koller (SK Puntigamer Sturm Graz).
41'
Foul von Adrien Thomasson (Stade Rennes).
41'
Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Handspiel von Belmin Beganovic (SK Puntigamer Sturm Graz).
37'
Ball pariert. Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gizo Mamageishvili.
36'
VAR Entscheidung: Kein Tor SK Puntigamer Sturm Graz 0-0 Stade Rennes.
34'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Paul-Friedrich Koller (SK Puntigamer Sturm Graz) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
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34'
Abseits SK Puntigamer Sturm Graz. Joshua Quarshie spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Paul-Friedrich Koller im Abseits.
33'
Foul von Estéban Lepaul (Stade Rennes).
33'
Joshua Quarshie (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Ludovic Blas (Stade Rennes).
31'
Paul-Friedrich Koller (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Charlie Cresswell (Stade Rennes).
30'
Gizo Mamageishvili (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Vorbeigeschossen. Ludovic Blas (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
29'
Ball pariert. Estéban Lepaul (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mousa Al Tamari mit einer Flanke.
29'
Vorbeigeschossen. Bryan Reynolds (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
28'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Albert Vallci.
27'
Brice Samba (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz).
26'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Bryan Reynolds.
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25'
Adrien Thomasson (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz).
13'
Vorbeigeschossen. Estéban Lepaul (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
13'
Vorbeigeschossen. Charlie Cresswell (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Sebastian Szymanski mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
13'
Sebastian Szymanski (Stade Rennes) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Gizo Mamageishvili (SK Puntigamer Sturm Graz).
11'
Abseits Stade Rennes. Mousa Al Tamari spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Estéban Lepaul im Abseits.
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10'
Abseits Stade Rennes. Anthony Rouault spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Estéban Lepaul im Abseits.
9'
VAR Entscheidung: Kein Tor SK Puntigamer Sturm Graz 0-0 Stade Rennes.
8'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Adrien Thomasson (Stade Rennes) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
8'
Handspiel von Adrien Thomasson (Stade Rennes).
8'
Ball abgeblockt. Estéban Lepaul (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
7'
Ball abgeblockt. Anthony Rouault (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sebastian Szymanski mit einer Flanke.
7'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Albert Vallci.
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4'
Foul von Albert Vallci (SK Puntigamer Sturm Graz).
4'
Mousa Al Tamari (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Ball pariert. Mahdi Camara (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Charlie Cresswell.
2'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Albert Vallci.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SK Puntigamer Sturm Graz und Stade Rennes.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.