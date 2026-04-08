Ticker | Sporting Braga - Betis Sevilla | Viertelfinale UEFA Europa League 2025/2026

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sporting Braga und Betis Sevilla ist 1:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sporting Braga und Betis Sevilla ist 1:1.
94'
Sikou Niakaté kann verletzungsbedingt nicht weiterspielen. Sporting Braga hat das Auswechselkontingent bereits ausgeschöpft und kann folglich nicht auffüllen..
94'
Das Spiel läuft wieder.
92'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Sikou Niakaté (Sporting Braga).
91'
Vorbeigeschossen. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Pablo Fornals mit einem langen Ball nach einem Konter.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Víctor Gómez (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Rodrigo Riquelme (Betis Sevilla).
84'
Wechsel Sporting Braga. Gabriel Moscardo kommt für Pau Víctor.
84'
Wechsel Sporting Braga. Demir Ege Tiknaz kommt für Florian Grillitsch.
83'
Sikou Niakaté (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Chimy Ávila (Betis Sevilla).
82'
Wechsel Betis Sevilla. Chimy Ávila kommt für Cucho Hernández.
82'
Foul von João Moutinho (Sporting Braga).
82'
Sergi Altimira (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Wechsel Betis Sevilla. Rodrigo Riquelme kommt für Abde Ezzalzouli.
77'
Wechsel Sporting Braga. Fran Navarro kommt für Ricardo Horta.
77'
Wechsel Sporting Braga. Mario Dorgeles kommt für Gabri Martínez.
76'
Florian Grillitsch (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Aitor Ruibal (Betis Sevilla).
72'
Florian Grillitsch (Sporting Braga) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
72'
Foul von Florian Grillitsch (Sporting Braga).
72'
Nelson Deossa (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Abseits Betis Sevilla. Pau López spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cucho Hernández im Abseits.
68'
Ball abgeblockt. Sikou Niakaté (Sporting Braga) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ricardo Horta mit einer Flanke.
67'
Natan (Betis Sevilla) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Marc Bartra.
66'
Ball abgeblockt. Antony (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pablo Fornals mit dem Kopf.
64'
Abseits Betis Sevilla. Natan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Abde Ezzalzouli im Abseits.
64'
Abseits Sporting Braga. Sikou Niakaté spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gabri Martínez im Abseits.
63'
Wechsel Betis Sevilla. Nelson Deossa kommt für Marc Roca.
63'
Wechsel Betis Sevilla. Sergi Altimira kommt für Álvaro Fidalgo.
61'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Sporting Braga und Betis Sevilla ist 1:1. Cucho Hernández (Betis Sevilla) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
60'
Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Jean-Baptiste Gorby verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
60'
Elfmeter für Betis Sevilla. Abde Ezzalzouli wurde im Strafraum gefoult.
57'
Marc Roca (Betis Sevilla) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Víctor Gómez (Sporting Braga) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Marc Roca (Betis Sevilla).
56'
Ball pariert. Florian Grillitsch (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Jean-Baptiste Gorby.
55'
Ball abgeblockt. Cucho Hernández (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Antony.
53'
Pau Víctor (Sporting Braga) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Álvaro Fidalgo (Betis Sevilla).
52'
João Moutinho (Sporting Braga) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Marc Roca (Betis Sevilla).
49'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Antony.
47'
Foul von Víctor Gómez (Sporting Braga).
47'
Ricardo Rodríguez (Betis Sevilla) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Pau Víctor (Sporting Braga) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Natan (Betis Sevilla).
45'
Wechsel Betis Sevilla. Antony kommt für Sofyan Amrabat.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sporting Braga und Betis Sevilla ist 1:0.
47'
Vorbeigeschossen. Pau Víctor (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Víctor Gómez.
46'
Ball abgeblockt. João Moutinho (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Víctor Gómez.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Álvaro Fidalgo (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Abde Ezzalzouli.
44'
Ball pariert. Cucho Hernández (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Álvaro Fidalgo.
41'
Ball pariert. Pablo Fornals (Betis Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cucho Hernández.
41'
Handspiel von João Moutinho (Sporting Braga).
40'
Foul von Florian Grillitsch (Sporting Braga).
40'
Pau López (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Sofyan Amrabat.
37'
Foul von Gabri Martínez (Sporting Braga).
37'
Pablo Fornals (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Ball pariert. Cucho Hernández (Betis Sevilla) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Marc Bartra mit einer Flanke.
33'
Sikou Niakaté (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Cucho Hernández (Betis Sevilla).
32'
Ball abgeblockt. Gabri Martínez (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ricardo Horta.
31'
Vorbeigeschossen. Marc Bartra (Betis Sevilla) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pablo Fornals mit einer Flanke nach einer Ecke.
31'
Ecke Betis Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Bright Arrey-Mbi.
29'
Abseits Sporting Braga. João Moutinho spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gabri Martínez im Abseits.
29'
Víctor Gómez (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla).
26'
Ball pariert. Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cucho Hernández.
24'
Marc Bartra (Betis Sevilla) trifft den rechten Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Marc Roca mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
24'
Foul von Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).
24'
Cucho Hernández (Betis Sevilla) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Sikou Niakaté (Sporting Braga) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
23'
Foul von Sikou Niakaté (Sporting Braga).
23'
Cucho Hernández (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Pau Víctor (Sporting Braga).
21'
Pablo Fornals (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Wechsel Sporting Braga. João Moutinho kommt für Diego Rodrigues aufgrund einer Verletzung.
18'
Das Spiel läuft wieder.
17'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Diego Rodrigues (Sporting Braga).
15'
Foul von Ricardo Horta (Sporting Braga).
15'
Sofyan Amrabat (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).
14'
Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Handspiel von Aitor Ruibal (Betis Sevilla).
12'
Das Spiel läuft wieder.
12'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Diego Rodrigues (Sporting Braga).
11'
Sofyan Amrabat (Betis Sevilla) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
11'
Diego Rodrigues (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Sofyan Amrabat (Betis Sevilla).
11'
Pau Víctor (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Marc Bartra (Betis Sevilla).
10'
Ricardo Horta (Sporting Braga) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Marc Roca (Betis Sevilla).
7'
Abseits Betis Sevilla. Pablo Fornals spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cucho Hernández im Abseits.
6'
Foul von Bright Arrey-Mbi (Sporting Braga).
6'
Cucho Hernández (Betis Sevilla) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Sporting Braga und Betis Sevilla ist 1:0. Florian Grillitsch (Sporting Braga) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Diego Rodrigues mit einer Flanke nach einer Ecke.
4'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Marc Roca.
3'
Ball pariert. Ricardo Horta (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pau Víctor.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Sporting Braga und Betis Sevilla.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.