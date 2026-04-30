Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sporting Braga und SC Freiburg ist 2:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sporting Braga und SC Freiburg ist 2:1.
95'
Das Spiel läuft wieder.
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95'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Matthias Ginter (SC Freiburg).
94'
Abseits SC Freiburg. Matthias Ginter spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Philipp Treu im Abseits.
92'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Sporting Braga und SC Freiburg ist 2:1. Mario Dorgeles (Sporting Braga) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten rechts.
92'
Ball pariert. Vítor Carvalho (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Víctor Gómez.
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91'
Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Fran Navarro (Sporting Braga).
90'
Matthias Ginter (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Mario Dorgeles (Sporting Braga).
84'
Niklas Beste (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Wechsel SC Freiburg. Derry Scherhant kommt für Vincenzo Grifo.
81'
Wechsel SC Freiburg. Lucas Höler kommt für Yuito Suzuki.
80'
Vorbeigeschossen. Mario Dorgeles (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jean-Baptiste Gorby.
75'
Abseits Sporting Braga. João Moutinho spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fran Navarro im Abseits.
74'
Vorbeigeschossen. João Moutinho (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mario Dorgeles mit einer Flanke.
74'
Ball abgeblockt. Pau Víctor (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fran Navarro.
72'
Mario Dorgeles (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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72'
Foul von Niklas Beste (SC Freiburg).
72'
Wechsel Sporting Braga. Fran Navarro kommt für Rodrigo Zalazar.
72'
Jordy Makengo (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
João Moutinho (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Jordy Makengo (SC Freiburg).
71'
Ball abgeblockt. Vincenzo Grifo (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
69'
Foul von Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).
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69'
Philipp Treu (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Das Spiel läuft wieder.
67'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Vítor Carvalho (Sporting Braga).
66'
Ball pariert. Vítor Carvalho (Sporting Braga) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mario Dorgeles.
65'
Pau Víctor (Sporting Braga) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Philipp Lienhart (SC Freiburg).
64'
Ball abgeblockt. Vincenzo Grifo (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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64'
Ball pariert. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Igor Matanovic mit dem Kopf.
64'
Das Spiel läuft wieder.
63'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Víctor Gómez (Sporting Braga).
63'
Foul von João Moutinho (Sporting Braga).
63'
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Abseits SC Freiburg. Johan Manzambi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vincenzo Grifo im Abseits.
60'
Foul von Yuito Suzuki (SC Freiburg).
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60'
João Moutinho (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Vorbeigeschossen. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Niklas Beste mit einer Flanke nach einer Ecke.
58'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Demir Ege Tiknaz.
58'
Ball abgeblockt. Johan Manzambi (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Philipp Treu.
57'
Víctor Gómez (Sporting Braga) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Jordy Makengo (SC Freiburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Víctor Gómez (Sporting Braga).
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56'
Vorbeigeschossen. Johan Manzambi (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Igor Matanovic mit dem Kopf.
53'
Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Yuito Suzuki (SC Freiburg).
52'
Foul von Vítor Carvalho (Sporting Braga).
52'
Vincenzo Grifo (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Philipp Lienhart.
49'
Víctor Gómez (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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49'
Foul von Jordy Makengo (SC Freiburg).
49'
Ball abgeblockt. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pau Víctor.
48'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
48'
Paulo Oliveira (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Das Spiel läuft wieder.
46'
Das Spiel ist unterbrochen (Sporting Braga).
46'
Foul von Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).
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46'
Johan Manzambi (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sporting Braga und SC Freiburg ist 1:1.
48'
Abseits Sporting Braga. Víctor Gómez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mario Dorgeles im Abseits.
48'
Vorbeigeschossen. Víctor Gómez (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mario Dorgeles mit einer Flanke nach einer Ecke.
47'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Noah Atubolu.
47'
Elfmeter pariert! Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links unten gehalten.
46'
Philipp Lienhart (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
VAR Entscheidung: Elfmeter Sporting Braga.
44'
Elfmeter für Sporting Braga. Gustaf Lagerbielke wurde im Strafraum gefoult.
44'
Philipp Lienhart verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
43'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Jordy Makengo.
39'
Das Spiel läuft wieder.
39'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pau Víctor (Sporting Braga).
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36'
Foul von João Moutinho (Sporting Braga).
36'
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ball pariert. João Moutinho (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jean-Baptiste Gorby.
33'
Vorbeigeschossen. Mario Dorgeles (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
31'
Foul von Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).
31'
Jordy Makengo (SC Freiburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Vorbeigeschossen. Vincenzo Grifo (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
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28'
Foul von Paulo Oliveira (Sporting Braga).
28'
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Wechsel Sporting Braga. Mario Dorgeles kommt für Ricardo Horta aufgrund einer Verletzung.
25'
Pau Víctor (Sporting Braga) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Philipp Lienhart (SC Freiburg).
23'
Vorbeigeschossen. Jordy Makengo (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Philipp Treu mit einer Flanke.
22'
Das Spiel läuft wieder.
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21'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ricardo Horta (Sporting Braga).
19'
Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Niklas Beste (SC Freiburg).
18'
Vincenzo Grifo (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
18'
Víctor Gómez (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Vincenzo Grifo (SC Freiburg).
16'
Vítor Carvalho (Sporting Braga) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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16'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Sporting Braga und SC Freiburg ist 1:1. Vincenzo Grifo (SC Freiburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Niklas Beste nach einem Konter.
15'
Vítor Carvalho (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
11'
Vorbeigeschossen. Johan Manzambi (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Maximilian Eggestein.
8'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Sporting Braga und SC Freiburg ist 1:0. Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Víctor Gómez.
6'
Foul von Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).
6'
Johan Manzambi (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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5'
Vorbeigeschossen. Pau Víctor (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Rodrigo Zalazar nach einer Standardsituation.
5'
Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Philipp Treu (SC Freiburg).
2'
Foul von Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).
2'
Johan Manzambi (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Sporting Braga und SC Freiburg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.