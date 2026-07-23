St. Gallen will Benfica ärgern

Der FC St. Gallen darf auf eine starke Saison zurückblicken. Zweiter wurde man hinter dem FC Thun, was schon zur Teilnahme an der Quali zur Conference League berechtigt hätte. Die Ostschweizer gipfelten die Saison aber mit dem Cupsieg und dem ersten Titel seit 26 Jahren. Dadurch darf der FCSG nun an der Europa-League-Qualifikation teilnehmen. Doch der Erfolg der St. Galler bemerkten natürlich auch andere Teams im Ausland. So musste der FC St. Gallen einige Abgänge hinnehmen, wie Alessandro Vogt, dessen Verpflichtung Hoffenheim noch während der Saison klarmachte. Dafür wurde Stürmer Baldé von Nizza fix übernommen. Dieser steht heute auch in der Startaufstellung. Der andere offensive Neuzugang von Basel, Andrin Hunziker sitzt vorerst auf der Bank. Können die Ostschweizer den Schwung aus der letzten Saison mitnehmen, und den portugiesischen Favoriten ärgern?