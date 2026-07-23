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Ticker | St.Gallen - Benfica Lissabon | UEFA Europa League 2026/2027

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FCSG – Benfica 0:0*

Publiziert 23. Juli 2026, 20:11

Rasanter Start: Zigi wehrt Riesenchance in extremis ab

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St.Gallen
0 – 0
Benfica

St.Gallen

12

Benfica

Sebastian Rieder
Dominik Mächler
von
Sebastian Rieder
Dominik Mächler
Bevorzugte Quelle
7'

Vandermersch mit Abschluss

St. Gallen versteckt sich hier nicht. Eine Flanke zur Mitte findet beinahe Boukhalfa, doch ein Benfica-Verteidiger ist mit dem Kopf dazwischen. Im Nachgang kommt Vandermersch zum Abschluss, doch dieser haut den Ball übers Tor.
5'

Ein erstes Mal wird Benfica gefährlich

Etwas glücklich kommt Benfica zu einer Überzahlsituation. Zwar spielen sie diese nicht sauber aus und Figueiredo trifft den Ball nicht richtig. Sein missratener Schuss wird aber zur Vorlage für Pavlidis. Zigi kommt gut raus und macht den Winkel klein und kann parieren. Der Nachschuss von Sudakov bleibt dann an einem St. Galler hängen.
2'

Baldé kommt zur ersten Chance

Früh gewinnen die St. Galler einen ersten Eckball und der ausverkaufte Kybunpark wird das erste Mal laut. Die Ecke kommt dann auch gefährlich an den hinteren Pfosten, wo Baldé ziemlich frei steht, denn Ball aber übers Tor schiesst.
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Los gehts!

Enrico Maassen vor dem Spiel

«Wir wissen schon, gegen wen wir spielen. Wir wollen deshalb aber nicht in Erfurcht erstarren und mutig auftreten. Bei uns muss im Gegensatz zu Benfica heute alles passen. Wir müssen effizient sein und aufopferungsvoll verteidigen. Wir müssen uns auf unsere Stärken fokussieren, wie etwas Standards oder das gute Umschaltspiel nach Ballgewinnen. Wir sind heute der klare Underdog, aber wir freuen uns richtig, uns mit so einer Mannschaft messen zu dürfen und wir wollen uns teuer verkaufen. Vorne setzen wir auf Tempo. Hunziker wird sicher noch reinkommen, aber erst einmal fokussieren wir uns aufs Verteidigen.» 

(gegenüber SRF Sport)

St. Gallen ist bereit für den Coup!

Portugiesischer Rekordmeister wartet

In der zweiten Runde der Quali wartet auf den FCSG aber niemand geringeres als der portugiesische Rekordmeister. Normalerweise spielt Benfica Lissabon in der Champions League. Doch unter Welttrainer José Mourinho wurde man nur Dritter und verpasste erst zum zweiten Mal seit 2010 die Königsklasse. Weil auch das portugiesische Cupfinale gegen das Unterklassige Torreense verloren ging, müssen die Lissaboner nun bereits in der 2. Qualifikationsrunde ran. Mourinho ist bekanntermassen weitergezogen zu Real Madrid, und die Benfica hat sich Marco Silva vom FC Fulham an die Seitenlinie geholt. Es ist eine Herkulesaufgabe für die St. Galler. Die Portugiesen haben laut Transfermark.de einen Marktwert von rund 400 Millionen Euro, die Ostschweizer kommen «nur» auf 32 Millionen. Die kleine Hoffnung: Der wertvollste Spieler, der Norweger Andreas Schjelderup, steht heute nicht im Aufgebot.
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St. Gallen will Benfica ärgern

Der FC St. Gallen darf auf eine starke Saison zurückblicken. Zweiter wurde man hinter dem FC Thun, was schon zur Teilnahme an der Quali zur Conference League berechtigt hätte. Die Ostschweizer gipfelten die Saison aber mit dem Cupsieg und dem ersten Titel seit 26 Jahren. Dadurch darf der FCSG nun an der Europa-League-Qualifikation teilnehmen. Doch der Erfolg der St. Galler bemerkten natürlich auch andere Teams im Ausland. So musste der FC St. Gallen einige Abgänge hinnehmen, wie Alessandro Vogt, dessen Verpflichtung Hoffenheim noch während der Saison klarmachte. Dafür wurde Stürmer Baldé von Nizza fix übernommen. Dieser steht heute auch in der Startaufstellung. Der andere offensive Neuzugang von Basel, Andrin Hunziker sitzt vorerst auf der Bank. Können die Ostschweizer den Schwung aus der letzten Saison mitnehmen, und den portugiesischen Favoriten ärgern?

Was denkst du?

Herzlich willkommen!

Der FC St. Gallen bekommt es in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation mit Benfica Lissabon zu tun. Die Partie gibt es ab 20 Uhr live bei uns.

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