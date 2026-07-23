«Wir wissen schon, gegen wen wir spielen. Wir wollen deshalb aber nicht in Erfurcht erstarren und mutig auftreten. Bei uns muss im Gegensatz zu Benfica heute alles passen. Wir müssen effizient sein und aufopferungsvoll verteidigen. Wir müssen uns auf unsere Stärken fokussieren, wie etwas Standards oder das gute Umschaltspiel nach Ballgewinnen. Wir sind heute der klare Underdog, aber wir freuen uns richtig, uns mit so einer Mannschaft messen zu dürfen und wir wollen uns teuer verkaufen. Vorne setzen wir auf Tempo. Hunziker wird sicher noch reinkommen, aber erst einmal fokussieren wir uns aufs Verteidigen.»
(gegenüber SRF Sport)