Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Stade Rennes und OFI Kreta ist 2:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Stade Rennes und OFI Kreta ist 2:1.
95'
Brice Samba (Stade Rennes) sieht eine Gelbe Karte.
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94'
Abseits OFI Kreta. Nikolaos Athanasiou spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giannis Theodosoulakis im Abseits.
93'
Aboubakar Nagida (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Giannis Apostolakis (OFI Kreta).
92'
Abseits Stade Rennes. Brice Samba spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Issa Soumaré im Abseits.
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92'
Ball abgeblockt. Djaoui Cissé (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Estéban Lepaul.
92'
Ball abgeblockt. Eliezer Mayenda (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Rennes und OFI Kreta ist 2:1. Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
90'
Ball pariert. Aboubakar Nagida (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Djaoui Cissé.
89'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Nikos Christogeorgos.
89'
Ball pariert. Issa Soumaré (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Eliezer Mayenda mit einer Flanke.
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88'
Vorbeigeschossen. Borja González (OFI Kreta) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nikolaos Athanasiou mit einem langen Ball.
88'
Foul von Bryan Reynolds (Stade Rennes).
88'
Giannis Theodosoulakis (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Abseits OFI Kreta. Zisis Karachalios spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giannis Theodosoulakis im Abseits.
84'
Foul von Eliezer Mayenda (Stade Rennes).
84'
Nikolaos Athanasiou (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Wechsel OFI Kreta. Borja González kommt für Lorenzo Dickmann.
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82'
Brice Samba (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Giannis Theodosoulakis (OFI Kreta).
82'
Foul von Djaoui Cissé (Stade Rennes).
82'
Zisis Karachalios (OFI Kreta) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Wechsel OFI Kreta. Giannis Theodosoulakis kommt für Thiago Nuss.
78'
Mahdi Camara (Stade Rennes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Foul von Mahdi Camara (Stade Rennes).
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78'
Thiago Nuss (OFI Kreta) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Bryan Reynolds (Stade Rennes).
78'
Nikolaos Athanasiou (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel Stade Rennes. Issa Soumaré kommt für Mousa Al Tamari.
77'
Wechsel Stade Rennes. Bryan Reynolds kommt für Przemyslaw Frankowski.
77'
Wechsel Stade Rennes. Djaoui Cissé kommt für Sebastian Szymanski.
76'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Rennes und OFI Kreta ist 1:1. Aboubakar Nagida (Stade Rennes) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts.
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74'
Foul von Charlie Cresswell (Stade Rennes).
74'
Thiago Nuss (OFI Kreta) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Vorbeigeschossen. Estéban Lepaul (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mahdi Camara.
71'
Vorbeigeschossen. Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Przemyslaw Frankowski mit einer Flanke nach einer Ecke.
71'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Nikolaos Athanasiou.
71'
Ball abgeblockt. Eliezer Mayenda (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
70'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Dickmann.
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68'
Wechsel OFI Kreta. Aitor Cantalapiedra kommt für Kenan Kodro.
67'
Wechsel OFI Kreta. Zisis Karachalios kommt für Andreas Bouchalakis.
67'
Wechsel Stade Rennes. Boulaye Dia kommt für Valentin Rongier.
67'
Wechsel Stade Rennes. Eliezer Mayenda kommt für Ludovic Blas.
67'
Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Foul von Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes).
67'
Giannis Apostolakis (OFI Kreta) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Ball pariert. Valentin Rongier (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
66'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Nikolaos Athanasiou.
65'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Dickmann.
65'
Ball abgeblockt. Przemyslaw Frankowski (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
61'
Ecke OFI Kreta. Die Ecke wurde verursacht von Valentin Rongier.
61'
Ecke OFI Kreta. Die Ecke wurde verursacht von Aboubakar Nagida.
60'
Ball pariert. Estéban Lepaul (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Przemyslaw Frankowski.
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59'
Lorenzo Dickmann (OFI Kreta) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Lorenzo Dickmann (OFI Kreta).
57'
Das Spiel läuft wieder.
56'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nikos Christogeorgos (OFI Kreta).
55'
Foul von Mousa Al Tamari (Stade Rennes).
55'
Nikos Christogeorgos (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Kenan Kodro (OFI Kreta).
55'
Ball pariert. Aboubakar Nagida (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
54'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Achilleas Poungouras.
54'
Das Spiel läuft wieder.
53'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Thanasis Androutsos (OFI Kreta).
52'
Foul von Valentin Rongier (Stade Rennes).
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52'
Thanasis Androutsos (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Ball pariert. Ludovic Blas (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Sebastian Szymanski.
50'
Foul von Aboubakar Nagida (Stade Rennes).
50'
Lorenzo Dickmann (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Vorbeigeschossen. Charlie Cresswell (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Przemyslaw Frankowski.
48'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Achilleas Poungouras.
45'
Wechsel OFI Kreta. Giannis Apostolakis kommt für Taxiarchis Fountas.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Stade Rennes und OFI Kreta ist 0:1.
46'
Vorbeigeschossen. Aboubakar Nagida (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mousa Al Tamari.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Abseits Stade Rennes. Mahdi Camara spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mousa Al Tamari im Abseits.
43'
Foul von Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes).
43'
Taxiarchis Fountas (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Aboubakar Nagida (Stade Rennes).
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42'
Andreas Bouchalakis (OFI Kreta) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Kresimir Krizmanic (OFI Kreta) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
41'
Ludovic Blas (Stade Rennes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Kresimir Krizmanic (OFI Kreta).
40'
Ecke OFI Kreta. Die Ecke wurde verursacht von Charlie Cresswell.
38'
Vorbeigeschossen. Estéban Lepaul (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Sebastian Szymanski.
36'
Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Foul von Kenan Kodro (OFI Kreta).
33'
Abseits Stade Rennes. Valentin Rongier spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ludovic Blas im Abseits.
32'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Achilleas Poungouras.
29'
Foul von Aboubakar Nagida (Stade Rennes).
29'
Lorenzo Dickmann (OFI Kreta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Charlie Cresswell (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Thiago Nuss (OFI Kreta).
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23'
Handspiel von Kenan Kodro (OFI Kreta).
22'
Abseits Stade Rennes. Aboubakar Nagida spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mousa Al Tamari im Abseits.
20'
Vorbeigeschossen. Valentin Rongier (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Charlie Cresswell.
18'
Ball pariert. Charlie Cresswell (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sebastian Szymanski mit einer Flanke.
17'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Achilleas Poungouras.
17'
Ball abgeblockt. Mousa Al Tamari (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Estéban Lepaul.
16'
Vorbeigeschossen. Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
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16'
Vorbeigeschossen. Mahdi Camara (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
16'
Aboubakar Nagida (Stade Rennes) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Valentin Rongier nach einer Ecke.
15'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Kresimir Krizmanic.
15'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Dimitrios Nikolaou.
13'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Thanasis Androutsos.
10'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Rennes und OFI Kreta ist 0:1. Taxiarchis Fountas (OFI Kreta) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Nikolaos Athanasiou mit einer Flanke.
8'
Sebastian Szymanski (Stade Rennes) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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8'
Foul von Taxiarchis Fountas (OFI Kreta).
8'
Ball abgeblockt. Sebastian Szymanski (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
6'
Sebastian Szymanski (Stade Rennes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Andreas Bouchalakis (OFI Kreta).
3'
Vorbeigeschossen. Mousa Al Tamari (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Sebastian Szymanski mit einer Flanke nach einer Ecke.
3'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Dickmann.
2'
Przemyslaw Frankowski (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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2'
Foul von Thiago Nuss (OFI Kreta).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Stade Rennes und OFI Kreta.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.