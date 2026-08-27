Ball abgeblockt. Daniel Håkans (KKS Lech Poznan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
17'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Thun und KKS Lech Poznan ist 0:1. Robert Gumny (KKS Lech Poznan) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Luis Palma mit einer Flanke.
15'
Vorbeigeschossen. Allahyar Sayyadmanesh (KKS Lech Poznan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Luis Palma mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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14'
Luis Palma (KKS Lech Poznan) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Nico Maier (FC Thun).
13'
Ball pariert. Louis Passavant (FC Thun) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lucien Dähler.
11'
Foul von Wojciech Monka (KKS Lech Poznan).
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11'
Furkan Dursun (FC Thun) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Allahyar Sayyadmanesh (KKS Lech Poznan).
8'
Simon Lengen (FC Thun) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Yannick Agnero (KKS Lech Poznan) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Marco Bürki (FC Thun).
1'
Mateusz Skrzypczak (KKS Lech Poznan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Simon Lengen (FC Thun).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Thun und KKS Lech Poznan.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.