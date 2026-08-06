Brighton Labeau schiesst für den FC Thun das 2:0 gegen Vikingur. SRF

Pleite gegen Zagreb, Derbyklatsche gegen YB und der Abgang des Sportchefs: Schweizer Meister Thun hat turbulente Tage hinter sich. Davon lässt sich das Team im Europa-League-Qualifikationsspiel gegen Vikingur Reykjavík allerdings nichts anmerken und gewinnt souverän mit 3:0.

Gegen die Isländer, bei denen Gylfi Sigurdsson (ehemals Everton und Swansea City) der bekannteste Name ist, fehlt Meistercaptain Marco Bürki nach seiner Roten Karte im Qualifikations-Rückspiel gegen Dinamo Zagreb gesperrt. Deshalb trägt Jan Bamert die Captainbinde.

Vizecaptain Jan Bamert jubelt über das 1:0. Claudio De Capitani/freshfocus

Und wie es sich für einen Captain gehört, geht Bamert gleich mit gutem Beispiel voran: In der 19. Minute steigt der ehemalige Schweizer U21-Nationalspieler nach einem Eckball am höchsten und köpft sehenswert zur Führung ein.

Steffen zeichnet sich kurz vor Schluss mehrfach aus

Nur wenig später legt Brighton Labeau nach einem weiteren Standard nach. Nach einem Freistoss aus dem Halbfeld verarbeitet der Stürmer den Ball technisch einwandfrei und erhöht verdient auf 2:0 für den Schweizer Meister.

Nach der Pause schaltet Thun einen Gang runter, hat aber lange alles unter Kontrolle. In der Schlussphase wird Goalie Niklas Steffen aber gleich mehrfach benötigt. Erst zeichnet er sich nach einem Distanzschuss aus, danach bewahrt er die Thuner vor dem 1:2. Kurz darauf erzielt Neuzugang Fabio Saiz gar noch das 3:0.

Dank dem Sieg verschaffen sich die Berner Oberländer eine ausgezeichnete Ausgangslage für das Rückspiel und dürfen weiter von den Europa League und den Millionensegen träumen.