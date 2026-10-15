Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC União Torreense und Sunderland ist 1:2.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC União Torreense und Sunderland ist 1:2.
96'
Handspiel von Enzo Le Fée (Sunderland).
Werbung
95'
Vorbeigeschossen. Luis Quintero (SC União Torreense) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Mohamed Ali Diadie.
93'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SC União Torreense und Sunderland ist 1:2. Noah Sadiki (Sunderland) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Granit Xhaka.
92'
Omar Alderete (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Musa Drammeh (SC União Torreense).
Werbung
92'
Wechsel SC União Torreense. Musa Drammeh kommt für Malik Abubakari.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
89'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter Sunderland.
86'
Vorbeigeschossen. Granit Xhaka (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
85'
Nordi Mukiele (Sunderland) sieht eine Gelbe Karte.
84'
Foul von Nordi Mukiele (Sunderland).
84'
Volnei Feltes (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
84'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von David Bruno.
80'
Foul von Nordi Mukiele (Sunderland).
80'
Alejandro Alfaro (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Noah Sadiki (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Alejandro Alfaro (SC União Torreense).
79'
Enzo Le Fée (Sunderland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
79'
Foul von Enzo Le Fée (Sunderland).
Werbung
79'
David Bruno (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Nordi Mukiele (Sunderland).
79'
Dany Jean (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Vorbeigeschossen. Noah Sadiki (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Granit Xhaka mit einem langen Ball nach einem Konter.
77'
Ball abgeblockt. Omar Alderete (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
74'
Wechsel SC União Torreense. Luis Quintero kommt für Karem Zoabi.
73'
Wechsel SC União Torreense. Dany Jean kommt für João Marques.
Werbung
73'
Vorbeigeschossen. Nordi Mukiele (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einem Konter.
72'
Foul von Tymur Tutierov (Sunderland).
72'
Stopira (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Handspiel von Tymur Tutierov (Sunderland).
71'
Ball abgeblockt. Chris Rigg (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
71'
Ball pariert. Jules Ahoka (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Granit Xhaka.
71'
Ball abgeblockt. Omar Alderete (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Werbung
69'
Vorbeigeschossen. Enzo Le Fée (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Reinildo Mandava.
67'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SC União Torreense und Sunderland ist 1:1. Jules Ahoka (Sunderland) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Nordi Mukiele mit einer Flanke.
67'
Vorbeigeschossen. Tymur Tutierov (Sunderland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Granit Xhaka mit einer Flanke.
66'
Ecke SC União Torreense. Die Ecke wurde verursacht von Jules Ahoka.
66'
Ball abgeblockt. Malik Abubakari (SC União Torreense) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Karem Zoabi.
64'
Jules Ahoka (Sunderland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Stopira (SC União Torreense).
Werbung
63'
Wechsel SC União Torreense. David Bruno kommt für Jonathan Mutombo.
63'
Wechsel SC União Torreense. Stopira kommt für Manu Pozo.
61'
Vorbeigeschossen. Jules Ahoka (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nordi Mukiele.
59'
Wechsel Sunderland. Reinildo Mandava kommt für Dayann Méthalie.
59'
Wechsel Sunderland. Nordi Mukiele kommt für Trai Hume.
58'
Wechsel Sunderland. Granit Xhaka kommt für Nilson Angulo.
58'
Wechsel Sunderland. Enzo Le Fée kommt für Malick Fofana.
Werbung
57'
Ball pariert. Omar Alderete (Sunderland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Trai Hume mit einer Flanke.
57'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Ali Diadie.
57'
Ball abgeblockt. Omar Alderete (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
57'
Vorbeigeschossen. Omar Alderete (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
57'
Ball pariert. Nilson Angulo (Sunderland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Chris Rigg mit einer Flanke.
57'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Mutombo.
56'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Mutombo.
Werbung
54'
Foul von Omar Alderete (Sunderland).
54'
Jonathan Mutombo (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Alejandro Alfaro.
53'
Vorbeigeschossen. Omar Alderete (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Trai Hume mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
52'
Luke O'Nien (Sunderland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Karem Zoabi (SC União Torreense).
51'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Ali Diadie.
Werbung
50'
Vorbeigeschossen. Nilson Angulo (Sunderland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
49'
Vorbeigeschossen. Omar Alderete (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
47'
Handspiel von Mohamed Ali Diadie (SC União Torreense).
46'
Handspiel von Noah Sadiki (Sunderland).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC União Torreense und Sunderland ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Trai Hume (Sunderland) sieht eine Gelbe Karte.
Werbung
45'
Foul von Trai Hume (Sunderland).
45'
Malik Abubakari (SC União Torreense) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Luke O'Nien (Sunderland).
44'
Javi Vázquez (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Jonathan Mutombo (SC União Torreense) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Malick Fofana (Sunderland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Jonathan Mutombo (SC União Torreense).
Werbung
42'
Foul von Nilson Angulo (Sunderland).
42'
Javi Vázquez (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Malick Fofana (Sunderland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Jonathan Mutombo (SC União Torreense).
40'
Foul von Luke O'Nien (Sunderland).
40'
Karem Zoabi (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SC União Torreense und Sunderland ist 1:0. Volnei Feltes (SC União Torreense) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Amine Oudrhiri mit einem langen Ball.
Werbung
36'
Chris Rigg (Sunderland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Alejandro Alfaro (SC União Torreense).
32'
Foul von Jules Ahoka (Sunderland).
32'
João Marques (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Tymur Tutierov (Sunderland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Mohamed Ali Diadie (SC União Torreense).
27'
Handspiel von Volnei Feltes (SC União Torreense).
Werbung
27'
Foul von Malick Fofana (Sunderland).
27'
Karem Zoabi (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Ali Diadie.
25'
Trai Hume (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Karem Zoabi (SC União Torreense).
24'
Foul von Trai Hume (Sunderland).
24'
Javi Vázquez (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
22'
Ball abgeblockt. Malick Fofana (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
21'
Abseits Sunderland. Dayann Méthalie spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Noah Sadiki im Abseits.
19'
Ecke SC União Torreense. Die Ecke wurde verursacht von Jules Ahoka.
18'
Abseits SC União Torreense. Mohamed Ali Diadie spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Malik Abubakari im Abseits.
17'
Foul von Omar Alderete (Sunderland).
17'
Malik Abubakari (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Abseits SC União Torreense. Jonathan Mutombo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen João Marques im Abseits.
Werbung
10'
Malick Fofana (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Jonathan Mutombo (SC União Torreense).
8'
João Marques (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Omar Alderete (Sunderland).
8'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Volnei Feltes.
5'
Foul von Amine Oudrhiri (SC União Torreense).
5'
Noah Sadiki (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
4'
Vorbeigeschossen. Luke O'Nien (Sunderland) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Chris Rigg mit einer Flanke nach einer Ecke.
3'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Volnei Feltes.
3'
Ball abgeblockt. Noah Sadiki (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
1'
Foul von Malick Fofana (Sunderland).
1'
Manu Pozo (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SC União Torreense und Sunderland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.