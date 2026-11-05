Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC União Torreense und FC Ararat-Armenia ist 3:2.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC União Torreense und FC Ararat-Armenia ist 3:2.
97'
Abseits FC Ararat-Armenia. Karen Muradyan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alexandros Malis im Abseits.
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95'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SC União Torreense und FC Ararat-Armenia ist 3:2. Musa Drammeh (SC União Torreense) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
94'
Abseits FC Ararat-Armenia. Bruno Wilson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sandro Lima im Abseits.
93'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SC União Torreense und FC Ararat-Armenia ist 2:2. Javi Vázquez (SC União Torreense) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von David Bruno mit einer Flanke.
92'
Ball pariert. Sandro Lima (FC Ararat-Armenia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Zidane Banjaqui.
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91'
Franca (FC Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von David Bruno (SC União Torreense).
91'
Vorbeigeschossen. Luis Quintero (SC União Torreense) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Edgar Grigoryan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Maxence Carlier.
88'
Gustavo Rijo (SC União Torreense) sieht eine Gelbe Karte.
88'
Musa Drammeh (SC União Torreense) sieht eine Gelbe Karte.
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88'
Ecke SC União Torreense. Die Ecke wurde verursacht von Arman Nersesyan.
87'
Abseits FC Ararat-Armenia. Bruno Wilson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sandro Lima im Abseits.
86'
Ball pariert. Luis Quintero (SC União Torreense) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Javi Vázquez.
86'
Ecke SC União Torreense. Die Ecke wurde verursacht von Bruno Wilson.
86'
Ball abgeblockt. Luis Quintero (SC União Torreense) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
85'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Maxence Carlier kommt für Hugo Oliveira.
84'
Franca (FC Ararat-Armenia) sieht eine Gelbe Karte.
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84'
Foul von Franca (FC Ararat-Armenia).
84'
David Bruno (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Franca (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Luis Quintero (SC União Torreense).
82'
Foul von Alexandros Malis (FC Ararat-Armenia).
82'
Amine Oudrhiri (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Franca (FC Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Foul von David Bruno (SC União Torreense).
81'
Vorbeigeschossen. Mohamed Ali Diadie (SC União Torreense) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Luis Quintero mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
81'
Vorbeigeschossen. Mohamed Ali Diadie (SC União Torreense) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von David Bruno mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
80'
Ball pariert. Javi Vázquez (SC União Torreense) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
80'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Kamo Hovhannisyan kommt für Juan Balanta.
79'
Arman Nersesyan (FC Ararat-Armenia) sieht eine Gelbe Karte.
79'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Arman Nersesyan kommt für Artur Serobyan.
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76'
João Bravim (FC Ararat-Armenia) sieht die Rote Karte.
76'
Foul von João Bravim (FC Ararat-Armenia).
76'
Juan María Alcedo (SC União Torreense) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Wechsel SC União Torreense. Juan María Alcedo kommt für Dany Jean.
76'
Wechsel SC União Torreense. Amine Oudrhiri kommt für João Marques.
73'
Ball pariert. Zidane Banjaqui (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
71'
Abseits SC União Torreense. Javi Vázquez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dany Jean im Abseits.
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71'
Vorbeigeschossen. Zidane Banjaqui (FC Ararat-Armenia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Hugo Oliveira mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
70'
Hugo Oliveira (FC Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von João Marques (SC União Torreense).
69'
Abseits SC União Torreense. Javi Vázquez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Musa Drammeh im Abseits.
69'
Vorbeigeschossen. Juan Balanta (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sandro Lima nach einer Ecke.
68'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Franca kommt für Zhirayr Shaghoyan.
68'
Wechsel FC Ararat-Armenia. Zidane Banjaqui kommt für Benny.
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67'
Ecke FC Ararat-Armenia. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Ali Diadie.
66'
Wechsel SC União Torreense. David Bruno kommt für Jonathan Mutombo.
66'
Wechsel SC União Torreense. Luis Quintero kommt für Manu Pozo.
64'
Ecke FC Ararat-Armenia. Die Ecke wurde verursacht von Manu Pozo.
63'
Ecke FC Ararat-Armenia. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Mutombo.
63'
Ball abgeblockt. Zhirayr Shaghoyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Artur Serobyan.
62'
Ball abgeblockt. Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Benny.
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60'
Hugo Oliveira (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von João Marques (SC União Torreense).
58'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SC União Torreense und FC Ararat-Armenia ist 1:2. Bruno Wilson (FC Ararat-Armenia) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Artur Serobyan mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
58'
Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Musa Drammeh (SC União Torreense).
57'
Ball pariert. Hugo Oliveira (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Juan Balanta.
56'
Ball abgeblockt. Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Karen Muradyan.
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55'
Bruno Wilson (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Musa Drammeh (SC União Torreense).
54'
Abseits FC Ararat-Armenia. Artur Serobyan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Benny im Abseits.
53'
Handspiel von Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia).
51'
Vorbeigeschossen. João Marques (SC União Torreense) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Manu Pozo mit einer Flanke nach einer Ecke.
50'
Ecke SC União Torreense. Die Ecke wurde verursacht von João Bravim.
49'
Foul von Alexandros Malis (FC Ararat-Armenia).
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49'
João Marques (SC União Torreense) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Benny (FC Ararat-Armenia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Foul von Benny (FC Ararat-Armenia).
48'
Musa Drammeh (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Ball abgeblockt. Benny (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Zhirayr Shaghoyan.
46'
Ball pariert. Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Benny.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC União Torreense und FC Ararat-Armenia ist 1:1.
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48'
Sandro Lima (FC Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Volnei Feltes (SC União Torreense).
48'
Das Spiel läuft wieder.
47'
Volnei Feltes (SC União Torreense) sieht eine Gelbe Karte.
47'
Karen Muradyan (FC Ararat-Armenia) sieht eine Gelbe Karte.
47'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Ararat-Armenia).
47'
Ball pariert. Karen Muradyan (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Juan Balanta.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Bruno Wilson (FC Ararat-Armenia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Foul von Bruno Wilson (FC Ararat-Armenia).
43'
Alejandro Alfaro (SC União Torreense) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SC União Torreense und FC Ararat-Armenia ist 1:1. Karen Muradyan (FC Ararat-Armenia) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Zhirayr Shaghoyan mit einer Flanke.
39'
Vorbeigeschossen. Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
36'
Wechsel SC União Torreense. Musa Drammeh kommt für Karem Zoabi.
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36'
Ecke SC União Torreense. Die Ecke wurde verursacht von Hugo Oliveira.
35'
Ball pariert. Sandro Lima (FC Ararat-Armenia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Zhirayr Shaghoyan mit einer Flanke.
35'
Ball abgeblockt. Benny (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
34'
Ecke FC Ararat-Armenia. Die Ecke wurde verursacht von Alejandro Alfaro.
34'
Ball abgeblockt. Benny (FC Ararat-Armenia) versucht es per Kopf links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Zhirayr Shaghoyan mit einer Flanke.
34'
Ecke FC Ararat-Armenia. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Ali Diadie.
32'
Foul von Edgar Grigoryan (FC Ararat-Armenia).
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32'
Manu Pozo (SC União Torreense) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Karem Zoabi (SC União Torreense).
28'
Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Jorge Aguirre (SC União Torreense) sieht die Rote Karte.
22'
VAR Entscheidung: Karte geändert Jorge Aguirre (SC União Torreense).
22'
Foul von Jorge Aguirre (SC União Torreense).
22'
Juan Balanta (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Vorbeigeschossen. Dany Jean (SC União Torreense) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Alejandro Alfaro.
16'
Vorbeigeschossen. Javi Vázquez (SC União Torreense) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
15'
Jonathan Mutombo (SC União Torreense) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Alexandros Malis (FC Ararat-Armenia).
14'
João Marques (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Benny (FC Ararat-Armenia).
13'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SC União Torreense und FC Ararat-Armenia ist 1:0. Jorge Aguirre (SC União Torreense) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Javi Vázquez mit einer Flanke.
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11'
Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Manu Pozo (SC União Torreense).
10'
Hugo Oliveira (FC Ararat-Armenia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Karem Zoabi (SC União Torreense).
7'
Ecke FC Ararat-Armenia. Die Ecke wurde verursacht von Alejandro Alfaro.
7'
Ball abgeblockt. Hugo Oliveira (FC Ararat-Armenia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Artur Serobyan.
5'
Foul von Karem Zoabi (SC União Torreense).
Werbung
5'
Benny (FC Ararat-Armenia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Javi Vázquez (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Hugo Oliveira (FC Ararat-Armenia).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SC União Torreense und FC Ararat-Armenia.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.