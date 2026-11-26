Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC União Torreense und Celtic Glasgow ist 1:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC União Torreense und Celtic Glasgow ist 1:2.
94'
Ball abgeblockt. André Simões (SC União Torreense) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dany Jean.
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92'
Colby Donovan (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Mohamed Ali Diadie (SC União Torreense).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball pariert. Luke McCowan (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von James Forrest.
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87'
Abseits SC União Torreense. David Bruno spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dany Jean im Abseits.
86'
Foul von Camilo Durán (Celtic Glasgow).
86'
Mohamed Ali Diadie (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Wechsel SC União Torreense. Karem Zoabi kommt für Alejandro Alfaro.
84'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SC União Torreense und Celtic Glasgow ist 1:2. Camilo Durán (Celtic Glasgow) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, unten links. Vorbereitet von James Forrest mit einer Flanke.
82'
Foul von Cameron Carter-Vickers (Celtic Glasgow).
82'
Musa Drammeh (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Wechsel Celtic Glasgow. Sebastian Tounekti kommt für Yang Hyun-Jun.
79'
Callum McGregor (Celtic Glasgow) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von André Simões (SC União Torreense).
77'
Foul von Colby Donovan (Celtic Glasgow).
77'
Dany Jean (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Ball abgeblockt. James Forrest (Celtic Glasgow) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
75'
Wechsel SC União Torreense. David Bruno kommt für Jonathan Mutombo.
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75'
Wechsel SC União Torreense. Luis Quintero kommt für Manu Pozo.
74'
Wechsel Celtic Glasgow. James Forrest kommt für Jota.
73'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Ali Diadie.
71'
Jonathan Mutombo (SC União Torreense) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Jota (Celtic Glasgow) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Jonathan Mutombo (SC União Torreense).
70'
Vorbeigeschossen. Musa Drammeh (SC União Torreense) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mohamed Ali Diadie mit einem langen Ball nach einem Konter.
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69'
Foul von Camilo Durán (Celtic Glasgow).
69'
Mohamed Ali Diadie (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Vorbeigeschossen. Musa Drammeh (SC União Torreense) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
67'
Foul von Liam Scales (Celtic Glasgow).
67'
Manu Pozo (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Wechsel SC União Torreense. Amine Oudrhiri kommt für Stopira.
66'
Wechsel SC União Torreense. André Simões kommt für João Marques.
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63'
Jota (Celtic Glasgow) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Jonathan Mutombo (SC União Torreense).
61'
Mohamed Ali Diadie (SC União Torreense) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
61'
Oliver Sørensen (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Mohamed Ali Diadie (SC União Torreense).
60'
Vorbeigeschossen. Dany Jean (SC União Torreense) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Manu Pozo.
59'
Wechsel Celtic Glasgow. Camilo Durán kommt für Kasper Høgh.
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59'
Wechsel Celtic Glasgow. Oliver Sørensen kommt für Alex Oxlade-Chamberlain.
58'
Ball pariert. Colby Donovan (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Callum McGregor.
58'
Ball abgeblockt. Alex Oxlade-Chamberlain (Celtic Glasgow) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
57'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Stopira.
57'
Kieran Tierney (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Manu Pozo (SC União Torreense).
56'
Cameron Carter-Vickers (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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56'
Foul von Musa Drammeh (SC União Torreense).
56'
Ecke SC União Torreense. Die Ecke wurde verursacht von Colby Donovan.
55'
Vorbeigeschossen. Musa Drammeh (SC União Torreense) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von João Marques mit einer Flanke nach einer Ecke.
54'
Ecke SC União Torreense. Die Ecke wurde verursacht von Alex Oxlade-Chamberlain.
53'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Volnei Feltes.
53'
Ball abgeblockt. Kieran Tierney (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jota.
48'
Foul von Luke McCowan (Celtic Glasgow).
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48'
Javi Vázquez (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Vorbeigeschossen. Kasper Høgh (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Colby Donovan mit einer Flanke.
46'
Ball pariert. Jota (Celtic Glasgow) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
45'
Wechsel Celtic Glasgow. Cameron Carter-Vickers kommt für Dane Murray.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC União Torreense und Celtic Glasgow ist 1:1.
46'
Vorbeigeschossen. João Marques (SC União Torreense) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Vorbeigeschossen. Luke McCowan (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jota mit einer Flanke.
44'
Jota (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von João Marques (SC União Torreense).
41'
Foul von Luke McCowan (Celtic Glasgow).
41'
Musa Drammeh (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Ball abgeblockt. Luke McCowan (Celtic Glasgow) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
40'
Javi Vázquez (SC União Torreense) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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40'
Luke McCowan (Celtic Glasgow) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Javi Vázquez (SC União Torreense).
38'
Foul von Luke McCowan (Celtic Glasgow).
38'
Manu Pozo (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Ball pariert. Yang Hyun-Jun (Celtic Glasgow) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kieran Tierney mit einer Flanke.
36'
Kieran Tierney (Celtic Glasgow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Dany Jean (SC União Torreense).
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35'
Jota (Celtic Glasgow) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
35'
Foul von Jota (Celtic Glasgow).
35'
Dany Jean (SC União Torreense) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Abseits Celtic Glasgow. Jota spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kasper Høgh im Abseits.
33'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Adriel.
33'
Ball pariert. Jota (Celtic Glasgow) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Alex Oxlade-Chamberlain.
31'
Ball abgeblockt. Manu Pozo (SC União Torreense) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dany Jean.
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30'
Foul von Luke McCowan (Celtic Glasgow).
30'
João Marques (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Luke McCowan (Celtic Glasgow).
28'
Manu Pozo (SC União Torreense) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Colby Donovan (Celtic Glasgow).
26'
Dany Jean (SC União Torreense) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Liam Scales (Celtic Glasgow).
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24'
Javi Vázquez (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Javi Vázquez.
22'
Ball pariert. Volnei Feltes (SC União Torreense) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Javi Vázquez mit einer Flanke.
21'
Ecke SC União Torreense. Die Ecke wurde verursacht von Yang Hyun-Jun.
19'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SC União Torreense und Celtic Glasgow ist 1:1. Dany Jean (SC União Torreense) trifft mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, in die Tormitte.
19'
Alejandro Alfaro (SC União Torreense) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Dany Jean.
16'
Foul von Luke McCowan (Celtic Glasgow).
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16'
João Marques (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Ball pariert. Javi Vázquez (SC União Torreense) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
15'
Foul von Jota (Celtic Glasgow).
15'
Jonathan Mutombo (SC União Torreense) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Vorbeigeschossen. Yang Hyun-Jun (Celtic Glasgow) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
13'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Stopira.
11'
Abseits Celtic Glasgow. Sam Johnstone spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kasper Høgh im Abseits.
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9'
0 : 1
Pech für SC União Torreense - Eigentor von Javi Vázquez! Der Spielstand zwischen SC União Torreense und Celtic Glasgow ist 0:1. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
8'
Das Spiel läuft wieder.
5'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Kasper Høgh (Celtic Glasgow).
5'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Stopira (SC União Torreense).
3'
Foul von Dane Murray (Celtic Glasgow).
3'
Musa Drammeh (SC União Torreense) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Ball abgeblockt. Yang Hyun-Jun (Celtic Glasgow) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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2'
Ecke Celtic Glasgow. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan Mutombo.
1'
Jota (Celtic Glasgow) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Jonathan Mutombo (SC União Torreense).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SC União Torreense und Celtic Glasgow.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.