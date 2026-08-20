Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Trabzonspor und Ferencváros Budapest ist 0:1.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Trabzonspor und Ferencváros Budapest ist 0:1.
96'
Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
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95'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Sidny Cabral.
94'
Ball pariert. Attila Osváth (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ádám Nagy mit einem langen Ball.
92'
Handspiel von Ernest Muçi (Trabzonspor).
91'
Ball abgeblockt. Mohamed Salah (Trabzonspor) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ernest Muçi.
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91'
Gabi Kanichowsky (Ferencváros Budapest) sieht eine Gelbe Karte.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Attila Osváth (Ferencváros Budapest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
89'
Ernest Muçi (Trabzonspor) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Attila Osváth (Ferencváros Budapest).
89'
Wechsel Ferencváros Budapest. Nathan Zohoré kommt für Cadu.
88'
Aral Simsir (Trabzonspor) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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88'
Foul von Ádám Nagy (Ferencváros Budapest).
86'
Mohamed Salah (Trabzonspor) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Cadu (Ferencváros Budapest).
86'
Ball pariert. Ádám Nagy (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
83'
Wechsel Trabzonspor. Mustafa Eskihellaç kommt für Wagner Pina.
82'
Ball abgeblockt. Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Melih Kabasakal.
81'
Vorbeigeschossen. Ernest Muçi (Trabzonspor) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ruslan Malinovskyi.
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78'
Wechsel Ferencváros Budapest. Attila Osváth kommt für Kristoffer Zachariassen.
78'
Wechsel Ferencváros Budapest. Krisztián Lisztes kommt für Lenny Joseph.
76'
Ball abgeblockt. Mohamed Salah (Trabzonspor) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
75'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Toon Raemaekers.
73'
Abseits Trabzonspor. Chibuike Nwaiwu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohamed Salah im Abseits.
72'
Abseits Ferencváros Budapest. Gabi Kanichowsky spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lenny Joseph im Abseits.
71'
Vorbeigeschossen. Paul Onuachu (Trabzonspor) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Aral Simsir mit einer Flanke nach einer Ecke.
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71'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Dénes Dibusz.
71'
Ball pariert. Wagner Pina (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mohamed Salah.
70'
Vorbeigeschossen. Aral Simsir (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sidny Cabral nach einer Ecke.
69'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Ádám Nagy.
69'
Ball abgeblockt. Ernest Muçi (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Paul Onuachu.
69'
Ruslan Malinovskyi (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Callum O'Dowda (Ferencváros Budapest).
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67'
Vorbeigeschossen. Paul Onuachu (Trabzonspor) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Sidny Cabral mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
66'
Mohamed Salah (Trabzonspor) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Ádám Nagy (Ferencváros Budapest).
64'
Vorbeigeschossen. Ernest Muçi (Trabzonspor) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Mohamed Salah.
63'
Wechsel Trabzonspor. Ernest Muçi kommt für Noah Saviolo.
63'
Sidny Cabral (Trabzonspor) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Gabi Kanichowsky (Ferencváros Budapest).
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61'
Wechsel Ferencváros Budapest. Gabi Kanichowsky kommt für Philippe Rommens.
61'
Wechsel Ferencváros Budapest. Ádám Nagy kommt für Bamidele Yusuf.
60'
Paul Onuachu (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Márius Corbu (Ferencváros Budapest).
59'
Vorbeigeschossen. Ruslan Malinovskyi (Trabzonspor) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
59'
Ball abgeblockt. Mohamed Salah (Trabzonspor) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
58'
Wagner Pina (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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58'
Foul von Callum O'Dowda (Ferencváros Budapest).
58'
Ball abgeblockt. Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt.
58'
Ball abgeblockt. Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bamidele Yusuf.
57'
Ball pariert. Sidny Cabral (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mohamed Salah.
56'
Abseits Ferencváros Budapest. Kristoffer Zachariassen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cadu im Abseits.
56'
Ball abgeblockt. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Márius Corbu.
55'
Ball abgeblockt. Mohamed Salah (Trabzonspor) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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55'
Paul Onuachu (Trabzonspor) trifft die Latte per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Noah Saviolo mit einer Flanke.
54'
Vorbeigeschossen. Sidny Cabral (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Cenk Özkacar mit einem langen Ball.
53'
Ruslan Malinovskyi (Trabzonspor) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Mariano Gómez (Ferencváros Budapest).
51'
Vorbeigeschossen. Sidny Cabral (Trabzonspor) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Aral Simsir nach einer Standardsituation.
50'
Olivér Nagy (Ferencváros Budapest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
50'
Aral Simsir (Trabzonspor) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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50'
Foul von Olivér Nagy (Ferencváros Budapest).
49'
Vorbeigeschossen. Mohamed Salah (Trabzonspor) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ruslan Malinovskyi.
47'
Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Lenny Joseph (Ferencváros Budapest).
46'
Foul von Noah Saviolo (Trabzonspor).
46'
Márius Corbu (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Trabzonspor. Aral Simsir kommt für Umut Nayir.
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45'
Wechsel Trabzonspor. Ruslan Malinovskyi kommt für Benjamin Bouchouari.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Trabzonspor und Ferencváros Budapest ist 0:1.
46'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Olivér Nagy.
46'
Foul von Lenny Joseph (Ferencváros Budapest).
46'
Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Noah Saviolo (Trabzonspor) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Wagner Pina mit einer Flanke.
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44'
Umut Nayir (Trabzonspor) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest).
43'
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest).
42'
Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Lenny Joseph (Ferencváros Budapest).
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41'
Vorbeigeschossen. Márius Corbu (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Philippe Rommens nach einer Ecke.
40'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Melih Kabasakal.
39'
Abseits Trabzonspor. Chibuike Nwaiwu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wagner Pina im Abseits.
39'
Abseits Ferencváros Budapest. Philippe Rommens spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bamidele Yusuf im Abseits.
37'
Vorbeigeschossen. Umut Nayir (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mohamed Salah nach einem Konter.
37'
Vorbeigeschossen. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
37'
Ball abgeblockt. Toon Raemaekers (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Philippe Rommens mit einer Flanke.
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36'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von André Onana.
36'
Ball pariert. Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Philippe Rommens mit einem langen Ball.
33'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Wagner Pina.
30'
Noah Saviolo (Trabzonspor) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Olivér Nagy (Ferencváros Budapest).
30'
Vorbeigeschossen. Umut Nayir (Trabzonspor) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Melih Kabasakal mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
29'
Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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29'
Sidny Cabral (Trabzonspor) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest).
28'
Vorbeigeschossen. Toon Raemaekers (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Kristoffer Zachariassen nach einer Ecke.
27'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Cenk Özkacar.
26'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Toon Raemaekers.
25'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Toon Raemaekers.
22'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Callum O'Dowda.
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21'
Sidny Cabral (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest).
18'
Abseits Trabzonspor. Chibuike Nwaiwu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohamed Salah im Abseits.
17'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Trabzonspor und Ferencváros Budapest ist 0:1. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Olivér Nagy mit einer Flanke.
13'
Melih Kabasakal (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest).
13'
Vorbeigeschossen. Paul Onuachu (Trabzonspor) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Wagner Pina mit einer Flanke.
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12'
Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Lenny Joseph (Ferencváros Budapest).
10'
Foul von Melih Kabasakal (Trabzonspor).
10'
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Ball pariert. Mohamed Salah (Trabzonspor) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von André Onana mit einem langen Ball.
8'
Melih Kabasakal (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest).
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7'
Vorbeigeschossen. Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Noah Saviolo.
6'
Sidny Cabral (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest).
3'
Sidny Cabral (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest).
1'
Mohamed Salah (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Cadu (Ferencváros Budapest).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Trabzonspor und Ferencváros Budapest.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.