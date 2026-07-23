Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tromso IL und FC Hradec Králové ist 0:1.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tromso IL und FC Hradec Králové ist 0:1.
92'
David Edvardsson (Tromso IL) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Wechsel Tromso IL. Daniel Braut kommt für Troy Nyhammer.
88'
Wechsel Tromso IL. Isak Dahlqvist kommt für Alexander Warneryd.
85'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Tromso IL und FC Hradec Králové ist 0:1. Mick van Buren (FC Hradec Králové) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Samuel Dancák.
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81'
Wechsel FC Hradec Králové. Abdullahi Umar kommt für Tomás Wiesner.
70'
Wechsel FC Hradec Králové. Jakub Kucera kommt für Adam Vlkanova.
66'
Wechsel Tromso IL. Sander Innvær kommt für Leo Cornic.
62'
Wechsel Tromso IL. Ieltsin Camões kommt für Heine Larsen.
62'
Wechsel Tromso IL. Lars Olden Larsen kommt für Ruben Jenssen.
60'
Wechsel FC Hradec Králové. Samuel Dancák kommt für Daniel Trubac.
60'
Wechsel FC Hradec Králové. Mick van Buren kommt für Tom Sloncík.
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53'
Elfmeter pariert! Jens Hjertø-Dahl (Tromso IL) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, in der Mitte des Kastens gehalten.
52'
Adam Zadrazil (FC Hradec Králové) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Frantisek Cech (FC Hradec Králové) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tromso IL und FC Hradec Králové ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Tromso IL und FC Hradec Králové.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.