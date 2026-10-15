Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und Beşiktaş Istanbul ist 2:3.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und Beşiktaş Istanbul ist 2:3.
94'
Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim) sieht eine Gelbe Karte.
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94'
Foul von Robin Hranác (TSG Hoffenheim).
94'
Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
93'
Ball abgeblockt. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
92'
Koki Machida (TSG Hoffenheim) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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92'
Foul von Koki Machida (TSG Hoffenheim).
92'
Semih Kiliçsoy (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Ümit Akdag kommt für Wilfred Ndidi.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Ridvan Yilmaz kommt für Kassoum Ouattara.
90'
Tim Lemperle (TSG Hoffenheim) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Foul von Tim Lemperle (TSG Hoffenheim).
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90'
Fabio Miretti (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Ball abgeblockt. Semih Kiliçsoy (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leandro Trossard.
89'
Ball pariert. Fabio Miretti (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Leandro Trossard.
87'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und Beşiktaş Istanbul ist 2:3. Koki Machida (TSG Hoffenheim) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Vladimír Coufal mit einer Flanke nach einer Ecke.
87'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Semih Kiliçsoy.
87'
Vorbeigeschossen. Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
87'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Emirhan Topçu.
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85'
Wechsel TSG Hoffenheim. Robin Hranác kommt für Ozan Kabak.
85'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Semih Kiliçsoy kommt für Oh Hyeon-Gyu aufgrund einer Verletzung.
84'
Vorbeigeschossen. Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Kassoum Ouattara mit einer Flanke.
81'
Foul von Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim).
81'
Salih Özcan (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) sieht eine Gelbe Karte für exzessiven Jubel.
79'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und Beşiktaş Istanbul ist 1:3. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Ilhan Fakili mit einer Flanke nach einem Konter.
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78'
Vorbeigeschossen. Nathan De Cat (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
78'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Salih Özcan kommt für Junior Olaïtan.
78'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Wilfred Ndidi.
78'
Ball abgeblockt. Nathan De Cat (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
77'
Ball abgeblockt. Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vladimír Coufal.
77'
Ball pariert. Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alexander Nübel mit einem langen Ball.
75'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Kassoum Ouattara.
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72'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und Beşiktaş Istanbul ist 1:2. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten links. Vorbereitet von Junior Olaïtan mit einem Steilpass nach einem Konter.
72'
Wechsel TSG Hoffenheim. Bambasé Conté kommt für Andrej Kramaric.
72'
Wechsel TSG Hoffenheim. Nathan De Cat kommt für Wouter Burger.
71'
Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Wilfred Ndidi (Beşiktaş Istanbul).
70'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Ozan Kabak.
68'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und Beşiktaş Istanbul ist 1:1. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Tim Lemperle.
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67'
Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) sieht eine Gelbe Karte.
67'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
67'
Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim).
66'
Wilfred Ndidi (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Bernardo (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul).
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65'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Wouter Burger.
64'
Vorbeigeschossen. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Leandro Trossard mit einem langen Ball.
62'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Emmanuel Agbadou.
60'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und Beşiktaş Istanbul ist 0:1. Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Oh Hyeon-Gyu nach einer Ecke.
60'
Vorbeigeschossen. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
59'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Vladimír Coufal.
59'
Wechsel TSG Hoffenheim. Alexander Prass kommt für Adam Daghim.
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59'
Wechsel TSG Hoffenheim. Tim Lemperle kommt für Adam Hlozek.
57'
Vorbeigeschossen. Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Oh Hyeon-Gyu.
56'
Vorbeigeschossen. Ilhan Fakili (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Amir Murillo.
52'
Foul von Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim).
52'
Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim).
50'
Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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50'
Foul von Adam Hlozek (TSG Hoffenheim).
50'
Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
49'
Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Ball abgeblockt. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leandro Trossard.
45'
Wechsel Beşiktaş Istanbul. Fabio Miretti kommt für Orkun Kökçü aufgrund einer Verletzung.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und Beşiktaş Istanbul ist 0:0.
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46'
Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Emmanuel Agbadou (Beşiktaş Istanbul).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Ball abgeblockt. Wouter Burger (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fisnik Asllani.
40'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
40'
Kassoum Ouattara (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Emirhan Topçu.
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38'
Foul von Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul).
38'
Adam Daghim (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Ball abgeblockt. Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
37'
Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
35'
Adam Daghim (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul).
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35'
Ball pariert. Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
33'
Foul von Koki Machida (TSG Hoffenheim).
33'
Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Vorbeigeschossen. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei.
32'
Ball abgeblockt. Leandro Trossard (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kassoum Ouattara.
31'
Vorbeigeschossen. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp.
30'
Das Spiel läuft wieder.
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29'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul).
25'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Bernardo.
25'
Foul von Adam Daghim (TSG Hoffenheim).
25'
Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul).
24'
Wouter Burger (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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23'
Foul von Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim).
23'
Emirhan Topçu (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Wilfred Ndidi (Beşiktaş Istanbul).
20'
Vorbeigeschossen. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Vladimír Coufal mit einem langen Ball.
19'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
19'
Wilfred Ndidi (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Foul von Koki Machida (TSG Hoffenheim).
16'
Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Vorbeigeschossen. Junior Olaïtan (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ilhan Fakili.
7'
Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Koki Machida (TSG Hoffenheim).
7'
Ball abgeblockt. Amir Murillo (Beşiktaş Istanbul) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Orkun Kökçü mit einer Flanke.
6'
Ball abgeblockt. Orkun Kökçü (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leandro Trossard mit einem Steilpass.
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6'
Ecke Beşiktaş Istanbul. Die Ecke wurde verursacht von Bernardo.
6'
Ball abgeblockt. Oh Hyeon-Gyu (Beşiktaş Istanbul) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Junior Olaïtan mit einem Steilpass.
5'
Vorbeigeschossen. Bernardo (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Vladimír Coufal mit einer Flanke nach einer Ecke.
4'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Amir Murillo.
3'
Koki Machida (TSG Hoffenheim) trifft den rechten Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Bernardo mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
2'
Foul von Wilfred Ndidi (Beşiktaş Istanbul).
2'
Adam Daghim (TSG Hoffenheim) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen TSG Hoffenheim und Beşiktaş Istanbul.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.