Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und Olympique Lyon ist 3:0.
93'
Moussa Niakhaté (Olympique Lyon) sieht eine Gelbe Karte.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und Olympique Lyon ist 3:0.
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92'
Abseits TSG Hoffenheim. Andrej Kramaric spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fisnik Asllani im Abseits.
91'
Ball abgeblockt. Tyler Morton (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Corentin Tolisso.
91'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Valentin Gendrey.
91'
Vorbeigeschossen. Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ozan Kabak.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Noham Kamara (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim).
89'
Foul von Moussa Niakhaté (Olympique Lyon).
89'
Valentin Gendrey (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Valentin Gendrey.
87'
Ball abgeblockt. Corentin Tolisso (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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87'
Vorbeigeschossen. Rémi Himbert (Olympique Lyon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Tyler Morton mit einer Flanke.
85'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Valentin Gendrey.
84'
Keito Nakamura (Olympique Lyon) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Valentin Gendrey (TSG Hoffenheim).
83'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und Olympique Lyon ist 3:0. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Andrej Kramaric.
81'
Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) sieht eine Gelbe Karte.
81'
Corentin Tolisso (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
80'
Vorbeigeschossen. Robin Hranác (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Andrej Kramaric mit einer Flanke nach einer Ecke.
80'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Noah Nartey.
79'
Foul von Keito Nakamura (Olympique Lyon).
79'
Valentin Gendrey (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Corentin Tolisso (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim).
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78'
Wechsel TSG Hoffenheim. Fisnik Asllani kommt für Tim Lemperle.
77'
Wechsel TSG Hoffenheim. Koki Machida kommt für Mats Rots.
75'
Wechsel Olympique Lyon. Ernest Nuamah kommt für Kaïl Boudache.
74'
Vorbeigeschossen. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Valentin Gendrey mit einem langen Ball.
73'
Ball pariert. Tim Lemperle (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Mats Rots.
72'
Vorbeigeschossen. Rémi Himbert (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Corentin Tolisso.
72'
Wouter Burger (TSG Hoffenheim) sieht eine Gelbe Karte.
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72'
Noah Nartey (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Wouter Burger (TSG Hoffenheim).
71'
Ball pariert. Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Wouter Burger.
70'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Mats Rots.
69'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Mats Rots.
67'
Foul von Moussa Niakhaté (Olympique Lyon).
67'
Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Kaïl Boudache (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Tim Lemperle (TSG Hoffenheim).
65'
Wechsel TSG Hoffenheim. Adam Hlozek kommt für Bambasé Conté.
65'
Abseits Olympique Lyon. Rémi Himbert spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kaïl Boudache im Abseits.
61'
Wechsel TSG Hoffenheim. Valentin Gendrey kommt für Vladimír Coufal.
61'
Wechsel TSG Hoffenheim. Wouter Burger kommt für Adam Daghim aufgrund einer Verletzung.
60'
Wechsel Olympique Lyon. Corentin Tolisso kommt für Mads Bidstrup.
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60'
Foul von Adam Daghim (TSG Hoffenheim).
60'
Kaïl Boudache (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Mads Bidstrup.
53'
Ball abgeblockt. Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrej Kramaric.
52'
Dominik Greif (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
51'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Ruben Kluivert.
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51'
Vorbeigeschossen. Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
49'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und Olympique Lyon ist 2:0. Adam Daghim (TSG Hoffenheim) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Andrej Kramaric.
48'
Abseits TSG Hoffenheim. Oliver Baumann spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Adam Daghim im Abseits.
47'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Robin Hranác.
45'
Wechsel Olympique Lyon. Tyler Morton kommt für Tanner Tessmann.
45'
Wechsel Olympique Lyon. Moussa Niakhaté kommt für Felix Bacher.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und Olympique Lyon ist 1:0.
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52'
Foul von Rémi Himbert (Olympique Lyon).
52'
Mats Rots (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und Olympique Lyon ist 1:0. Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, in die Tormitte unter die Latte.
49'
Vorbeigeschossen. Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Tim Lemperle.
47'
Vorbeigeschossen. Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Tim Lemperle.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 8 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball abgeblockt. Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrej Kramaric.
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45'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Felix Bacher.
44'
Noah Nartey (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Adam Daghim (TSG Hoffenheim).
44'
Ball pariert. Alexander Prass (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Leon Avdullahu.
43'
Foul von Ruben Kluivert (Olympique Lyon).
43'
Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Rémi Himbert (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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43'
Foul von Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim).
42'
Ball abgeblockt. Alexander Prass (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bambasé Conté.
39'
Alexander Prass (TSG Hoffenheim) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Kaïl Boudache (Olympique Lyon).
38'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Mats Rots.
37'
Ball abgeblockt. Keito Nakamura (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
37'
Vorbeigeschossen. Ruben Kluivert (Olympique Lyon) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Kaïl Boudache mit einer Flanke nach einer Ecke.
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37'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Oliver Baumann.
37'
Ball pariert. Kaïl Boudache (Olympique Lyon) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Keito Nakamura mit einem Steilpass.
36'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Clinton Mata.
36'
Vorbeigeschossen. Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
36'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Clinton Mata.
35'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
35'
Noah Nartey (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Foul von Bambasé Conté (TSG Hoffenheim).
34'
Keito Nakamura (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Adam Daghim (TSG Hoffenheim).
33'
Clinton Mata (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Wechsel Olympique Lyon. Noham Kamara kommt für Steeve Kango aufgrund einer Verletzung.
31'
Das Spiel läuft wieder.
26'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Steeve Kango (Olympique Lyon).
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25'
Foul von Tim Lemperle (TSG Hoffenheim).
25'
Steeve Kango (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Tim Lemperle (TSG Hoffenheim).
21'
Dominik Greif (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Dominik Greif.
20'
Ball pariert. Robin Hranác (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adam Daghim mit dem Kopf.
20'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Steeve Kango.
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18'
Das Spiel läuft wieder.
16'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dominik Greif (Olympique Lyon).
16'
Foul von Robin Hranác (TSG Hoffenheim).
16'
Dominik Greif (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Tanner Tessmann.
15'
Ball abgeblockt. Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexander Prass.
13'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Dominik Greif.
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13'
Ball pariert. Alexander Prass (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Mats Rots mit einem langen Ball.
12'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Ruben Kluivert.
10'
Ecke Olympique Lyon. Die Ecke wurde verursacht von Oliver Baumann.
10'
Ball pariert. Keito Nakamura (Olympique Lyon) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten.
9'
Mats Rots (TSG Hoffenheim) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
9'
Foul von Mats Rots (TSG Hoffenheim).
9'
Kaïl Boudache (Olympique Lyon) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Foul von Mats Rots (TSG Hoffenheim).
6'
Steeve Kango (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim).
6'
Mads Bidstrup (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Vorbeigeschossen. Mats Rots (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Vladimír Coufal.
3'
Vorbeigeschossen. Adam Daghim (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Oliver Baumann mit einem Steilpass.
1'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
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1'
Tanner Tessmann (Olympique Lyon) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen TSG Hoffenheim und Olympique Lyon.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.