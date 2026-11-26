Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und SK Puntigamer Sturm Graz ist 3:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und SK Puntigamer Sturm Graz ist 3:1.
93'
Patrick Wimmer (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz).
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und SK Puntigamer Sturm Graz ist 3:1. Max Moerstedt (TSG Hoffenheim) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Andrej Kramaric nach einem Konter.
89'
Wechsel TSG Hoffenheim. Max Moerstedt kommt für Adam Hlozek.
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89'
Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
89'
Patrick Wimmer (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz).
88'
Ball pariert. Jürgen Heil (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
85'
Foul von Patrick Wimmer (TSG Hoffenheim).
85'
Jürgen Heil (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Gizo Mamageishvili kommt für Valmir Matoshi.
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84'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Emran Soglo kommt für Luís Balbo.
84'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Jürgen Heil kommt für Arjan Malic.
83'
Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Valmir Matoshi (SK Puntigamer Sturm Graz).
82'
Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz).
82'
Ball pariert. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Bambasé Conté.
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80'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und SK Puntigamer Sturm Graz ist 2:1. Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Tim Lemperle.
79'
Vorbeigeschossen. Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alexander Prass.
79'
Ball pariert. Simon Seidl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Valmir Matoshi.
78'
Ball pariert. Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Vladimír Coufal.
78'
Vorbeigeschossen. Koki Machida (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alexander Prass mit einer Flanke nach einer Ecke.
78'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Arjan Malic.
77'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Nelson Weiper kommt für Oumar Diakité.
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76'
Ball pariert. Patrick Wimmer (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bambasé Conté.
75'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Joshua Quarshie.
73'
Abseits SK Puntigamer Sturm Graz. Jon Gorenc Stankovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oumar Diakité im Abseits.
72'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und SK Puntigamer Sturm Graz ist 1:1. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
70'
Foul von Tim Lemperle (TSG Hoffenheim).
70'
Arjan Malic (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Valmir Matoshi.
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67'
Ball abgeblockt. Alexander Prass (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bambasé Conté.
66'
Wechsel SK Puntigamer Sturm Graz. Simon Seidl kommt für Seedy Jatta.
65'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Patrick Wimmer.
65'
Handspiel von Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim).
64'
Ball abgeblockt. Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adam Hlozek.
61'
Wechsel TSG Hoffenheim. Andrej Kramaric kommt für Fisnik Asllani.
61'
Wechsel TSG Hoffenheim. Bambasé Conté kommt für Mats Rots.
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60'
Wechsel TSG Hoffenheim. Patrick Wimmer kommt für Adam Daghim.
59'
Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz).
57'
Foul von Adam Daghim (TSG Hoffenheim).
57'
Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Albert Vallci (SK Puntigamer Sturm Graz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
56'
Tim Lemperle (TSG Hoffenheim) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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56'
Foul von Albert Vallci (SK Puntigamer Sturm Graz).
55'
Vorbeigeschossen. Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Albert Vallci.
54'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Ozan Kabak.
54'
Ball abgeblockt. Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Seedy Jatta.
53'
Vorbeigeschossen. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
53'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Albert Vallci.
53'
Ball abgeblockt. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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52'
Tim Lemperle (TSG Hoffenheim) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz).
51'
Vorbeigeschossen. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Adam Daghim.
50'
Handspiel von Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz).
49'
Foul von Koki Machida (TSG Hoffenheim).
49'
Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Ball abgeblockt. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fisnik Asllani.
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47'
Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Valmir Matoshi (SK Puntigamer Sturm Graz).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und SK Puntigamer Sturm Graz ist 0:1.
46'
Vorbeigeschossen. Tim Lemperle (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Adam Daghim mit einer Flanke.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim).
45'
Albert Vallci (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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43'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen TSG Hoffenheim und SK Puntigamer Sturm Graz ist 0:1. Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten links nach einer Ecke.
43'
Ball abgeblockt. Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Valmir Matoshi mit einer Flanke.
43'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Ozan Kabak.
42'
Abseits TSG Hoffenheim. Adam Hlozek spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Adam Daghim im Abseits.
41'
Foul von Tim Lemperle (TSG Hoffenheim).
41'
Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim).
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40'
Seedy Jatta (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Vorbeigeschossen. Adam Daghim (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Adam Hlozek.
38'
Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Seedy Jatta (SK Puntigamer Sturm Graz).
36'
Foul von Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim).
36'
Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ball abgeblockt. Valmir Matoshi (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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33'
Vorbeigeschossen. Valmir Matoshi (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
32'
Das Spiel läuft wieder.
32'
Wechsel TSG Hoffenheim. Tim Lemperle kommt für Wouter Burger aufgrund einer Verletzung.
30'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Wouter Burger (TSG Hoffenheim).
29'
Ball pariert. Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Valmir Matoshi.
26'
Foul von Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim).
26'
Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Adam Daghim (TSG Hoffenheim) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Arjan Malic (SK Puntigamer Sturm Graz).
23'
Vorbeigeschossen. Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Vladimír Coufal mit einer Flanke nach einer Ecke.
22'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Valmir Matoshi.
22'
Ball abgeblockt. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vladimír Coufal mit einer Flanke.
22'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Adam Stejskal.
22'
Ball pariert. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Vladimír Coufal.
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21'
Handspiel von Seedy Jatta (SK Puntigamer Sturm Graz).
21'
Das Spiel läuft wieder.
20'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz).
18'
Wouter Burger (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz).
18'
Foul von Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim).
18'
Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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17'
Ball pariert. Valmir Matoshi (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Seedy Jatta.
17'
Vorbeigeschossen. Oumar Diakité (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Luca Weinhandl.
16'
Vorbeigeschossen. Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
15'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Arjan Malic.
15'
Ball abgeblockt. Alexander Prass (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adam Daghim.
14'
Foul von Wouter Burger (TSG Hoffenheim).
14'
Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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13'
Vorbeigeschossen. Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Vladimír Coufal mit einer Flanke nach einer Ecke.
12'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Joshua Quarshie.
10'
Mats Rots (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Valmir Matoshi (SK Puntigamer Sturm Graz).
6'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Luís Balbo.
6'
Ball abgeblockt. Wouter Burger (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexander Prass.
5'
Luís Balbo (SK Puntigamer Sturm Graz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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5'
Foul von Luís Balbo (SK Puntigamer Sturm Graz).
5'
Wouter Burger (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Jacob Hödl (SK Puntigamer Sturm Graz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim).
4'
Vorbeigeschossen. Adam Hlozek (TSG Hoffenheim) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Vladimír Coufal nach einer Ecke.
3'
Ecke TSG Hoffenheim. Die Ecke wurde verursacht von Valmir Matoshi.
3'
Foul von Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz).
Werbung
3'
Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Ecke SK Puntigamer Sturm Graz. Die Ecke wurde verursacht von Oliver Baumann.
2'
Ball pariert. Luca Weinhandl (SK Puntigamer Sturm Graz) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jacob Hödl.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen TSG Hoffenheim und SK Puntigamer Sturm Graz.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.