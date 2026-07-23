Wechsel Ferencváros Budapest. Olivér Nagy kommt für Kristoffer Zachariassen.
91'
Ball abgeblockt. Mathias Kjølø (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sondre Ørjasæter.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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89'
Das Spiel läuft wieder.
89'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest).
88'
Wechsel Ferencváros Budapest. Krisztián Lisztes kommt für Lenny Joseph.
87'
Vorbeigeschossen. Aske Adelgaard (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Daan Rots.
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86'
Aske Adelgaard (Twente Enschede) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Lenny Joseph (Ferencváros Budapest).
84'
Foul von Mathias Kjølø (Twente Enschede).
84'
Callum O'Dowda (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Daan Rots (Twente Enschede) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Cadu (Ferencváros Budapest).
80'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Twente Enschede und Ferencváros Budapest ist 1:2. Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Callum O'Dowda mit einer Flanke.
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79'
Ball abgeblockt. Younes Taha (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wout Weghorst.
78'
Wechsel Twente Enschede. Mathias Kjølø kommt für Ramiz Zerrouki.
78'
Wechsel Twente Enschede. Younes Taha kommt für Kristian Hlynsson.
77'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Bart van Rooij.
75'
Vorbeigeschossen. Attila Osváth (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
74'
Foul von Ruud Nijstad (Twente Enschede).
74'
Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Vorbeigeschossen. Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Callum O'Dowda.
69'
Wechsel Ferencváros Budapest. Jonathan Levi kommt für Gabi Kanichowsky.
69'
Wechsel Ferencváros Budapest. Callum O'Dowda kommt für Bamidele Yusuf.
68'
Foul von Ramiz Zerrouki (Twente Enschede).
68'
Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Ball pariert. Kristian Hlynsson (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ramiz Zerrouki.
67'
Ball abgeblockt. Daan Rots (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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67'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Dénes Dibusz.
67'
Ball pariert. Thomas van den Belt (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Daan Rots.
66'
Ball pariert. Daan Rots (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Thomas van den Belt.
64'
Ball pariert. Kristian Hlynsson (Twente Enschede) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bart van Rooij mit einer Flanke.
63'
Daan Rots (Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest).
61'
Ball pariert. Sondre Ørjasæter (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bart van Rooij mit einer Flanke.
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60'
Ball abgeblockt. Sondre Ørjasæter (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daan Rots mit einem langen Ball.
59'
Vorbeigeschossen. Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum doch die Kugel geht rechts vorbei.
56'
Wout Weghorst (Twente Enschede) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Toon Raemaekers (Ferencváros Budapest).
55'
Ball abgeblockt. Thomas van den Belt (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bart van Rooij mit einer Flanke.
55'
Ball pariert. Sondre Ørjasæter (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Daan Rots.
53'
Foul von Wout Weghorst (Twente Enschede).
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53'
Attila Osváth (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Vorbeigeschossen. Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kristoffer Zachariassen.
46'
Foul von Ramiz Zerrouki (Twente Enschede).
46'
Marius Corbu (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Twente Enschede und Ferencváros Budapest ist 1:1.
46'
Aske Adelgaard (Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest).
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Aske Adelgaard (Twente Enschede).
45'
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Aske Adelgaard (Twente Enschede).
45'
Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Vorbeigeschossen. Thomas van den Belt (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Standardsituation.
43'
Daan Rots (Twente Enschede) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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43'
Foul von Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest).
42'
Handspiel von Sondre Ørjasæter (Twente Enschede).
40'
Vorbeigeschossen. Attila Osváth (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einer Ecke.
39'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Bart van Rooij.
38'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Twente Enschede und Ferencváros Budapest ist 1:1. Aske Adelgaard (Twente Enschede) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Sondre Ørjasæter.
34'
Abseits Ferencváros Budapest. Philippe Rommens spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Toon Raemaekers im Abseits.
33'
Foul von Bart van Rooij (Twente Enschede).
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33'
Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Handspiel von Daan Rots (Twente Enschede).
32'
Vorbeigeschossen. Thomas van den Belt (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Sondre Ørjasæter.
31'
Ball abgeblockt. Gabi Kanichowsky (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bamidele Yusuf.
30'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Bart van Rooij.
25'
Foul von Wout Weghorst (Twente Enschede).
25'
Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Cadu.
23'
Vorbeigeschossen. Sondre Ørjasæter (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Thomas van den Belt mit einem langen Ball.
18'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Attila Osváth.
16'
Wout Weghorst (Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Toon Raemaekers (Ferencváros Budapest).
14'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Twente Enschede und Ferencváros Budapest ist 0:1. Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Kristoffer Zachariassen mit einem Steilpass.
13'
Vorbeigeschossen. Gabi Kanichowsky (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Philippe Rommens nach einer Ecke.
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13'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Bart van Rooij.
3'
Ball abgeblockt. Wout Weghorst (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Twente Enschede und Ferencváros Budapest.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.