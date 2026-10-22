Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und Hapoel Be'er Sheva ist 4:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und Hapoel Be'er Sheva ist 4:0.
93'
Vorbeigeschossen. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
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92'
Ecke Union Saint-Gilloise. Die Ecke wurde verursacht von Ofir Marciano.
92'
Ball pariert. Denzel De Roeve (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Guilherme Smith mit einer Flanke.
92'
Foul von Mohammad Kna'an (Hapoel Be'er Sheva).
92'
Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Besfort Zeneli nach einer Ecke.
89'
Ecke Union Saint-Gilloise. Die Ecke wurde verursacht von Niv Yehoshua.
88'
João Victor (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Raul Florucz (Union Saint-Gilloise).
86'
Vorbeigeschossen. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Guilherme Smith.
83'
Ball pariert. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Denzel De Roeve.
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83'
Ball pariert. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Guilherme Smith.
82'
Ball pariert. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
81'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und Hapoel Be'er Sheva ist 4:0. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Denzel De Roeve.
79'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Kevin Rodríguez kommt für Relebohile Mofokeng.
79'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Denzel De Roeve kommt für Nohim Chibani.
79'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Daniel Tshilanda kommt für Massiré Sylla.
78'
Abseits Hapoel Be'er Sheva. Adrián Ugarriza spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Javon East im Abseits.
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78'
Ball pariert. Adrián Ugarriza (Hapoel Be'er Sheva) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Amir Ganah mit einer Flanke.
77'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und Hapoel Be'er Sheva ist 3:0. Dylan Aquino (Union Saint-Gilloise) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
76'
Das Spiel läuft wieder.
76'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Amir Ganah kommt für Guy Mizrahi aufgrund einer Verletzung.
75'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Guy Mizrahi (Hapoel Be'er Sheva).
73'
Ball abgeblockt. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Relebohile Mofokeng.
72'
Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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72'
Javon East (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).
67'
Javon East (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).
67'
João Victor (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).
66'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Matan Baltaxa kommt für Miguel Vítor.
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66'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Adrián Ugarriza kommt für Igor Zlatanovic.
66'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. Mohammad Kna'an kommt für Amankwah Forson.
60'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und Hapoel Be'er Sheva ist 2:0. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte. Vorbereitet von Relebohile Mofokeng.
59'
Ball pariert. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
58'
Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte wegen eines Handspiels.
58'
Handspiel von Miguel Vítor (Hapoel Be'er Sheva).
56'
Ball pariert. Dylan Aquino (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Besfort Zeneli.
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54'
Wechsel Hapoel Be'er Sheva. João Victor kommt für Eliel Peretz.
54'
Foul von Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva).
54'
Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Ball pariert. Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
51'
Ball pariert. Dylan Aquino (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
50'
Vorbeigeschossen. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nohim Chibani mit einer Flanke.
49'
Ball pariert. Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Relebohile Mofokeng.
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49'
Ball pariert. Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Zahi Ahmed.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und Hapoel Be'er Sheva ist 1:0.
51'
Zahi Ahmed (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
Foul von Zahi Ahmed (Hapoel Be'er Sheva).
51'
Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Das Spiel läuft wieder.
49'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Hervé Koffi (Union Saint-Gilloise).
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48'
Abseits Hapoel Be'er Sheva. Igor Zlatanovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Javon East im Abseits.
46'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und Hapoel Be'er Sheva ist 1:0. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten links.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Elfmeter für Union Saint-Gilloise. Raul Florucz wurde im Strafraum gefoult.
44'
Itay Rotman verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
41'
Ball abgeblockt. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dylan Aquino mit einem langen Ball.
41'
Ball abgeblockt. Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amankwah Forson.
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39'
Ecke Union Saint-Gilloise. Die Ecke wurde verursacht von Itay Rotman.
39'
Ball abgeblockt. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dylan Aquino.
39'
Ball pariert. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Relebohile Mofokeng.
38'
Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel.
36'
Ecke Union Saint-Gilloise. Die Ecke wurde verursacht von Itay Rotman.
34'
Vorbeigeschossen. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nikki Havenaar mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
33'
Vorbeigeschossen. Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Besfort Zeneli nach einer Standardsituation.
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33'
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva).
33'
Ball abgeblockt. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
30'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Dylan Aquino kommt für Darius Olaru aufgrund einer Verletzung.
29'
Das Spiel läuft wieder.
26'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Darius Olaru (Union Saint-Gilloise).
25'
Niv Yehoshua (Hapoel Be'er Sheva) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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25'
Foul von Niv Yehoshua (Hapoel Be'er Sheva).
25'
Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Handspiel von Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva).
22'
Ofir Marciano (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).
22'
Foul von Amankwah Forson (Hapoel Be'er Sheva).
22'
Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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20'
Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
20'
Foul von Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise).
20'
Zahi Ahmed (Hapoel Be'er Sheva) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Vorbeigeschossen. Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Besfort Zeneli mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
18'
Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Guy Mizrahi (Hapoel Be'er Sheva).
17'
Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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17'
Foul von Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva).
16'
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Guy Mizrahi (Hapoel Be'er Sheva).
15'
Vorbeigeschossen. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Louis Patris.
14'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Raul Florucz kommt für Mateo Biondic aufgrund einer Verletzung.
12'
Foul von Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva).
12'
Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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11'
Ball pariert. Louis Patris (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Kamiel Van de Perre mit einem langen Ball.
10'
Das Spiel läuft wieder.
10'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise).
6'
Vorbeigeschossen. Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Louis Patris mit einer Flanke.
4'
Vorbeigeschossen. Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Relebohile Mofokeng.
3'
Ball pariert. Igor Zlatanovic (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
3'
Ball pariert. Javon East (Hapoel Be'er Sheva) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Amankwah Forson mit einem langen Ball.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Union Saint-Gilloise und Hapoel Be'er Sheva.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.