Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und Lech Posen ist 2:2.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und Lech Posen ist 2:2.
92'
Ball abgeblockt. Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ross Sykes.
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91'
Radoslaw Murawski (Lech Posen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Ilan Hurtevent (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Radoslaw Murawski (Lech Posen).
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90'
Michal Gurgul (Lech Posen) sieht eine Gelbe Karte.
90'
Foul von Denzel De Roeve (Union Saint-Gilloise).
90'
Antoni Kozubal (Lech Posen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Ecke Union Saint-Gilloise. Die Ecke wurde verursacht von Michal Gurgul.
86'
Vorbeigeschossen. Ilan Hurtevent (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Relebohile Mofokeng nach einem Konter.
86'
Vorbeigeschossen. Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Louis Patris mit einer Flanke.
85'
Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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85'
Foul von Allahyar Sayyadmanesh (Lech Posen).
85'
Wechsel Lech Posen. Wojciech Szymczak kommt für Yannick Agnero.
84'
Vorbeigeschossen. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
83'
Vorbeigeschossen. Dylan Aquino (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
83'
Ball pariert. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Louis Patris mit einer Flanke.
80'
Foul von Denzel De Roeve (Union Saint-Gilloise).
80'
Michal Gurgul (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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78'
Foul von Dylan Aquino (Union Saint-Gilloise).
78'
Joel Pereira (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Ball abgeblockt. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rob Schoofs.
77'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Rob Schoofs kommt für Adem Zorgane.
77'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Ilan Hurtevent kommt für Raul Florucz.
76'
Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Terry Yegbe (Lech Posen).
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74'
Foul von Raul Florucz (Union Saint-Gilloise).
74'
Radoslaw Murawski (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Wechsel Lech Posen. Allahyar Sayyadmanesh kommt für Leo Bengtsson.
73'
Wechsel Lech Posen. Joel Pereira kommt für Robert Gumny.
72'
Abseits Lech Posen. Radoslaw Murawski spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Robert Gumny im Abseits.
70'
Vorbeigeschossen. Denzel De Roeve (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
70'
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Ross Sykes.
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69'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Relebohile Mofokeng kommt für Kevin Rodríguez.
69'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Dylan Aquino kommt für Besfort Zeneli.
68'
Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Michal Gurgul (Lech Posen).
66'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und Lech Posen ist 2:2. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Louis Patris nach einem Konter.
65'
Foul von Ross Sykes (Union Saint-Gilloise).
65'
Leo Bengtsson (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Foul von Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).
64'
Michal Gurgul (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Ball pariert. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ross Sykes.
62'
Abseits Lech Posen. Yannick Agnero spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Håkans im Abseits.
61'
Wechsel Lech Posen. Daniel Håkans kommt für Luis Palma.
61'
Wechsel Lech Posen. Radoslaw Murawski kommt für Gustav Berggren.
60'
Das Spiel läuft wieder.
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60'
Das Spiel ist unterbrochen (Union Saint-Gilloise).
59'
Ball abgeblockt. Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Guilherme Smith.
57'
Ecke Union Saint-Gilloise. Die Ecke wurde verursacht von Robert Gumny.
56'
Ecke Union Saint-Gilloise. Die Ecke wurde verursacht von Leo Bengtsson.
54'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und Lech Posen ist 1:2. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Louis Patris.
53'
Ball abgeblockt. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Massiré Sylla mit einer Flanke.
52'
Ecke Union Saint-Gilloise. Die Ecke wurde verursacht von Antoni Kozubal.
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51'
Ecke Union Saint-Gilloise. Die Ecke wurde verursacht von Robert Gumny.
50'
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Yannick Agnero (Lech Posen).
50'
Foul von Raul Florucz (Union Saint-Gilloise).
50'
Terry Yegbe (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ball pariert. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Besfort Zeneli mit einer Flanke.
48'
Ecke Union Saint-Gilloise. Die Ecke wurde verursacht von Mateusz Skrzypczak.
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46'
Abseits Union Saint-Gilloise. Kevin Rodríguez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Louis Patris im Abseits.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und Lech Posen ist 0:2.
47'
Ecke Union Saint-Gilloise. Die Ecke wurde verursacht von Terry Yegbe.
46'
Robert Gumny (Lech Posen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Robert Gumny (Lech Posen).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Foul von Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise).
44'
Luis Palma (Lech Posen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Foul von Ross Sykes (Union Saint-Gilloise).
42'
Robert Gumny (Lech Posen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise).
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42'
Wojciech Monka (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Ball abgeblockt. Antoni Kozubal (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
38'
Foul von Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise).
38'
Robert Gumny (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).
37'
Wojciech Monka (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ball pariert. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Besfort Zeneli.
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34'
Foul von Wojciech Monka (Lech Posen).
34'
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Vorbeigeschossen. Michal Gurgul (Lech Posen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Luis Palma.
32'
Vorbeigeschossen. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
32'
Vorbeigeschossen. Denzel De Roeve (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Standardsituation.
31'
Foul von Robert Gumny (Lech Posen).
31'
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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29'
Elfmeter pariert! Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem linken Fuss, links unten gehalten.
26'
VAR Entscheidung: Elfmeter Union Saint-Gilloise.
26'
Terry Yegbe verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
26'
Elfmeter für Union Saint-Gilloise. Raul Florucz wurde im Strafraum gefoult.
25'
Foul von Antoni Kozubal (Lech Posen).
25'
Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Vorbeigeschossen. Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Raul Florucz mit einer Flanke nach einer Ecke.
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23'
Ecke Union Saint-Gilloise. Die Ecke wurde verursacht von Wojciech Monka.
20'
Foul von Wojciech Monka (Lech Posen).
20'
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Wojciech Monka (Lech Posen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).
18'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und Lech Posen ist 0:2. Luis Palma (Lech Posen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
17'
Vorbeigeschossen. Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
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17'
Ecke Union Saint-Gilloise. Die Ecke wurde verursacht von Mateusz Skrzypczak.
15'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und Lech Posen ist 0:1. Yannick Agnero (Lech Posen) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, oben links. Vorbereitet von Luis Palma.
13'
Foul von Wojciech Monka (Lech Posen).
13'
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Vorbeigeschossen. Leo Bengtsson (Lech Posen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
8'
Foul von Gustav Berggren (Lech Posen).
8'
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Ball pariert. Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
6'
Ball pariert. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Guilherme Smith mit einem langen Ball.
5'
Foul von Yannick Agnero (Lech Posen).
5'
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Abseits Union Saint-Gilloise. Adem Zorgane spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Guilherme Smith im Abseits.
3'
Yannick Agnero (Lech Posen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise).
Werbung
3'
Ball pariert. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Guilherme Smith mit einer Flanke.
2'
Michal Gurgul (Lech Posen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Louis Patris (Union Saint-Gilloise).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Union Saint-Gilloise und Lech Posen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.