Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und Real Sociedad San Sebastián ist 1:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und Real Sociedad San Sebastián ist 1:1.
94'
Vorbeigeschossen. Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei.
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92'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Orri Óskarsson kommt für Mikel Oyarzabal.
92'
Foul von Ander Barrenetxea (Real Sociedad San Sebastián).
92'
Dylan Aquino (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Ball abgeblockt. Dylan Aquino (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Relebohile Mofokeng.
89'
Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Sekou Keita (Union Saint-Gilloise).
88'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und Real Sociedad San Sebastián ist 1:1. Sekou Keita (Union Saint-Gilloise) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts nach einer Standardsituation.
87'
Foul von Pablo Marín (Real Sociedad San Sebastián).
87'
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Sekou Keita kommt für Mateo Biondic.
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84'
Jon Gorrotxategi (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Dylan Aquino (Union Saint-Gilloise).
83'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Besfort Zeneli.
80'
Foul von Mamadou Sarr (Real Sociedad San Sebastián).
80'
Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Ander Barrenetxea kommt für Gonçalo Guedes.
79'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Pablo Marín kommt für Job Ochieng.
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76'
Ball abgeblockt. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
74'
Mamadou Sarr (Real Sociedad San Sebastián) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Foul von Mamadou Sarr (Real Sociedad San Sebastián).
74'
Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) sieht eine Gelbe Karte.
73'
Igor Zubeldia (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise).
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71'
Foul von Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastián).
71'
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Dylan Aquino kommt für Darius Olaru.
71'
Vorbeigeschossen. Beñat Turrientes (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Gonçalo Guedes.
68'
Vorbeigeschossen. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Relebohile Mofokeng.
68'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Takefusa Kubo kommt für Luka Sucic.
67'
Ball pariert. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Besfort Zeneli.
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63'
Wechsel Union Saint-Gilloise. Denzel De Roeve kommt für Nohim Chibani.
63'
Foul von Igor Zubeldia (Real Sociedad San Sebastián).
63'
Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Ecke Union Saint-Gilloise. Die Ecke wurde verursacht von Beñat Turrientes.
61'
Vorbeigeschossen. Luka Sucic (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Job Ochieng.
58'
Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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58'
Foul von Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise).
56'
Ball pariert. Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
56'
Ball abgeblockt. Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
54'
Ecke Union Saint-Gilloise. Die Ecke wurde verursacht von Sergio Gómez.
53'
Ecke Union Saint-Gilloise. Die Ecke wurde verursacht von Mamadou Sarr.
51'
Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise).
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50'
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).
49'
Ball pariert. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Darius Olaru.
49'
Das Spiel läuft wieder.
48'
Das Spiel ist unterbrochen (Real Sociedad San Sebastián).
46'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und Real Sociedad San Sebastián ist 0:1. Beñat Turrientes (Real Sociedad San Sebastián) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
45'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Beñat Turrientes kommt für Yangel Herrera.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Union Saint-Gilloise und Real Sociedad San Sebastián ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Yangel Herrera (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise).
43'
Handspiel von Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise).
42'
Sergio Gómez (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).
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40'
Job Ochieng (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise).
39'
Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise).
38'
Ball abgeblockt. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Relebohile Mofokeng.
38'
Ball abgeblockt. Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
36'
Foul von Yangel Herrera (Real Sociedad San Sebastián).
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36'
Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián).
34'
Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Massiré Sylla.
26'
Vorbeigeschossen. Mateo Biondic (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nohim Chibani mit einem langen Ball.
22'
Foul von Darius Olaru (Union Saint-Gilloise).
22'
Mamadou Sarr (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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22'
Foul von Job Ochieng (Real Sociedad San Sebastián).
22'
Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Vorbeigeschossen. Igor Zubeldia (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Gonçalo Guedes.
19'
Ball abgeblockt. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yangel Herrera mit einer Flanke.
16'
Ball pariert. Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Besfort Zeneli.
15'
Vorbeigeschossen. Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
15'
Vorbeigeschossen. Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kamiel Van de Perre.
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14'
Foul von Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián).
14'
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Louis Patris (Union Saint-Gilloise).
12'
Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Vorbeigeschossen. Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mateo Biondic.
9'
Foul von Job Ochieng (Real Sociedad San Sebastián).
9'
Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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9'
Massiré Sylla (Union Saint-Gilloise) trifft den rechten Pfosten nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus kürzester Distanz. Vorbereitet von Besfort Zeneli mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
8'
Foul von Job Ochieng (Real Sociedad San Sebastián).
8'
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ecke Union Saint-Gilloise. Die Ecke wurde verursacht von Mamadou Sarr.
6'
Abseits Real Sociedad San Sebastián. Luka Sucic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mikel Oyarzabal im Abseits.
3'
Foul von Nikki Havenaar (Union Saint-Gilloise).
3'
Job Ochieng (Real Sociedad San Sebastián) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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2'
Foul von Darius Olaru (Union Saint-Gilloise).
2'
Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Igor Zubeldia (Real Sociedad San Sebastián).
1'
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Union Saint-Gilloise und Real Sociedad San Sebastián.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.