Das Elfmeterschiessen ist zu Ende, der Spielstand zwischen Universitatea Cluj und Dynamo Kyjiw ist 0(2):0(4).
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Universitatea Cluj und Dynamo Kyjiw ist 0(2):0(4).
125'
Elfmeter verschossen! Schlecht geschossener Elfmeter von Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj). Der Schuss erfolgt mit dem rechten Fuss doch der Ball geht knapp drüber. Man kann Alexandru Chipciu die Enttäuschung ansehen.
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123'
Elfmeter pariert! Dorin Codrea (Universitatea Cluj) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links unten gehalten.
Anstoss Elfmeterschiessen. der Spielstand zwischen Universitatea Cluj und Dynamo Kyjiw ist 0:0.
Die 2. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen Universitatea Cluj und Dynamo Kyjiw ist 0:0.
120'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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113'
Wechsel Universitatea Cluj. Gabriel Simion kommt für Pedro Pinho.
112'
Wechsel Universitatea Cluj. Goodnews Chukwu kommt für Jug Stanojev.
107'
Die 1. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen Universitatea Cluj und Dynamo Kyjiw ist 0:0.
106'
Justin Lonwijk (Dynamo Kyjiw) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
105'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
99'
Wechsel Dynamo Kyjiw. Navin Malysh kommt für Vladyslav Dubinchak.
92'
Wechsel Universitatea Cluj. Dan Nistor kommt für Issouf Macalou.
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92'
Wechsel Universitatea Cluj. Alin Chintes kommt für Mouhamadou Drammeh.
Anstoss 1. Halbzeit der Verlängerung. der Spielstand zwischen Universitatea Cluj und Dynamo Kyjiw ist 0:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Universitatea Cluj und Dynamo Kyjiw ist 0:0.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
87'
Wechsel Dynamo Kyjiw. Shola Ogundana kommt für Nazar Voloshyn.
87'
Wechsel Dynamo Kyjiw. Justin Lonwijk kommt für Mykola Shaparenko.
86'
Taras Mykhavko (Dynamo Kyjiw) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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77'
Wechsel Universitatea Cluj. Adams Friday kommt für Oucasse Mendy.
76'
Wechsel Dynamo Kyjiw. Kostiantyn Vivcharenko kommt für Tomasz Kedziora.
76'
Wechsel Dynamo Kyjiw. Andrii Yarmolenko kommt für Bohdan Redushko.
70'
Pedro Pinho (Universitatea Cluj) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
63'
Wechsel Dynamo Kyjiw. Vitalii Buialskyi kommt für Oleksandr Pikhalionok.
59'
Bohdan Redushko (Dynamo Kyjiw) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Wechsel Universitatea Cluj. Alibek Aliev kommt für Marius Stefanescu.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Universitatea Cluj und Dynamo Kyjiw ist 0:0.
46'
Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
4'
Mouhamadou Drammeh (Universitatea Cluj) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Universitatea Cluj und Dynamo Kyjiw.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.