Ecke FC Thun. Die Ecke wurde verursacht von Valdimar Ingimundarson.
51'
Foul von Viktor Andrason (Vikingur Reykjavik).
51'
Nassim Zoukit (FC Thun) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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51'
Aron Thrándarson (Vikingur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Jan Bamert (FC Thun).
48'
Foul von Aron Thrándarson (Vikingur Reykjavik).
48'
Jan Bamert (FC Thun) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Marc Gutbub (FC Thun) sieht eine Gelbe Karte.
47'
Oliver Ekroth (Vikingur Reykjavik) sieht eine Gelbe Karte.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Vikingur Reykjavik und FC Thun ist 2:2.
48'
Ecke FC Thun. Die Ecke wurde verursacht von Gunnar Vatnhamar.
47'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
47'
Das Spiel läuft wieder.
46'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Justin Roth (FC Thun).
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44'
Foul von Ármann Finnbogason (Vikingur Reykjavik).
44'
Michael Heule (FC Thun) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Michael Heule (FC Thun) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Ármann Finnbogason (Vikingur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Michael Heule (FC Thun).
41'
Valdimar Ingimundarson (Vikingur Reykjavik) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Marco Bürki (FC Thun).
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38'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Vikingur Reykjavik und FC Thun ist 2:2. Stígur Thórdarson (Vikingur Reykjavik) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Karl Gunnarsson mit einer Flanke.
37'
Vorbeigeschossen. Helgi Gudjónsson (Vikingur Reykjavik) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Karl Gunnarsson mit einer Flanke.
35'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Vikingur Reykjavik und FC Thun ist 1:2. Brighton Labeau (FC Thun) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, unten rechts. Vorbereitet von Nils Reichmuth mit einer Flanke nach einer Ecke.
35'
Ecke FC Thun. Die Ecke wurde verursacht von Helgi Gudjónsson.
34'
Vorbeigeschossen. Marc Gutbub (FC Thun) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
32'
Foul von Stígur Thórdarson (Vikingur Reykjavik).
32'
Niklas Steffen (FC Thun) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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29'
Gunnar Vatnhamar (Vikingur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Brighton Labeau (FC Thun).
27'
Ball pariert. Viktor Andrason (Vikingur Reykjavik) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Helgi Gudjónsson.
20'
Ball pariert. Nils Reichmuth (FC Thun) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Brighton Labeau.
19'
Vorbeigeschossen. Gylfi Sigurdsson (Vikingur Reykjavik) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Viktor Andrason nach einer Ecke.
19'
Ecke Vikingur Reykjavik. Die Ecke wurde verursacht von Justin Roth.
16'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Vikingur Reykjavik und FC Thun ist 1:1. Gylfi Sigurdsson (Vikingur Reykjavik) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Viktor Andrason.
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15'
Foul von Jan Bamert (FC Thun).
15'
Aron Thrándarson (Vikingur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Vorbeigeschossen. Brighton Labeau (FC Thun) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp.
13'
Abseits FC Thun. Jan Bamert spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marc Gutbub im Abseits.
12'
Stígur Thórdarson (Vikingur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Jan Bamert (FC Thun).
12'
Ball abgeblockt. Valmir Matoshi (FC Thun) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fabio Fehr.
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12'
Ball pariert. Brighton Labeau (FC Thun) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Marc Gutbub.
10'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Vikingur Reykjavik und FC Thun ist 0:1. Fabio Fehr (FC Thun) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Nils Reichmuth.
6'
Ball abgeblockt. Fabio Fehr (FC Thun) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
5'
Gylfi Sigurdsson (Vikingur Reykjavik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
5'
Foul von Gylfi Sigurdsson (Vikingur Reykjavik).
5'
Justin Roth (FC Thun) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Ármann Finnbogason (Vikingur Reykjavik).
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2'
Nils Reichmuth (FC Thun) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Vikingur Reykjavik und FC Thun.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.