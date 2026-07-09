Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Vojvodina und Ferencváros Budapest ist 1:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Vojvodina und Ferencváros Budapest ist 1:2.
94'
Foul von Cadu (Ferencváros Budapest).
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94'
Dragan Kokanovic (FK Vojvodina) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
93'
Wechsel Ferencváros Budapest. Jonathan Levi kommt für Gabi Kanichowsky.
92'
Vorbeigeschossen. Njegos Petrovic (FK Vojvodina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
92'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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91'
Foul von Naby Keïta (Ferencváros Budapest).
91'
Njegos Petrovic (FK Vojvodina) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Wechsel Ferencváros Budapest. Zsombor Gruber kommt für Bamidele Yusuf.
90'
Wechsel Ferencváros Budapest. Elton-Ofoi Acolatse kommt für Kristoffer Zachariassen.
90'
Wechsel Ferencváros Budapest. Philippe Rommens kommt für Marius Corbu.
89'
Vorbeigeschossen. Ifet Djakovac (FK Vojvodina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Aleksa Vukanovic.
88'
Ecke FK Vojvodina. Die Ecke wurde verursacht von Toon Raemaekers.
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86'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FK Vojvodina und Ferencváros Budapest ist 1:2. Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Naby Keïta.
84'
Wechsel FK Vojvodina. Dragan Kokanovic kommt für Lazar Randjelovic.
83'
Vorbeigeschossen. Kornél Szucs (FK Vojvodina) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Njegos Petrovic mit einer Flanke nach einer Ecke.
83'
Ecke FK Vojvodina. Die Ecke wurde verursacht von Cadu.
82'
Aleksa Vukanovic (FK Vojvodina) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Milan Kolarevic mit einer Flanke.
82'
Foul von Marius Corbu (Ferencváros Budapest).
82'
Milutin Vidosavljevic (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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80'
Vorbeigeschossen. Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Gabi Kanichowsky mit einer Flanke nach einer Ecke.
79'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Kornél Szucs.
76'
Das Spiel läuft wieder.
75'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Djordje Crnomarkovic (FK Vojvodina).
74'
Ball abgeblockt. Marius Corbu (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
73'
Wechsel FK Vojvodina. Milutin Vidosavljevic kommt für Dejan Zukic.
73'
Ball abgeblockt. Lazar Randjelovic (FK Vojvodina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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71'
Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Foul von Lenny Joseph (Ferencváros Budapest).
71'
Aleksa Vukanovic (FK Vojvodina) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Kornél Szucs.
69'
Ball abgeblockt. Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kristoffer Zachariassen mit einer Flanke.
69'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Lazar Nikolic.
68'
Toon Raemaekers (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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68'
Foul von Aleksa Vukanovic (FK Vojvodina).
66'
Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
66'
Foul von Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest).
66'
Lazar Nikolic (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Vorbeigeschossen. Toon Raemaekers (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Gabi Kanichowsky mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
65'
Lenny Joseph (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Kornél Szucs (FK Vojvodina).
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64'
Handspiel von Lazar Nikolic (FK Vojvodina).
64'
Foul von Naby Keïta (Ferencváros Budapest).
64'
Dejan Zukic (FK Vojvodina) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Wechsel FK Vojvodina. Milan Kolarevic kommt für Stefan Mitrovic.
63'
Wechsel FK Vojvodina. Aleksa Vukanovic kommt für Nardin Mulahusejnovic.
61'
Foul von Marius Corbu (Ferencváros Budapest).
61'
Njegos Petrovic (FK Vojvodina) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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60'
Handspiel von Gabi Kanichowsky (Ferencváros Budapest).
59'
Njegos Petrovic (FK Vojvodina) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Gabi Kanichowsky (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Njegos Petrovic (FK Vojvodina).
57'
Vorbeigeschossen. Attila Osváth (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
57'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Kornél Szucs.
56'
Vorbeigeschossen. Dejan Zukic (FK Vojvodina) versucht es per Kopf von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Njegos Petrovic mit einer Flanke nach einer Ecke.
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54'
Ecke FK Vojvodina. Die Ecke wurde verursacht von Naby Keïta.
53'
Ball abgeblockt. Marius Corbu (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lenny Joseph.
52'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Kornél Szucs.
52'
Foul von Lenny Joseph (Ferencváros Budapest).
52'
Dejan Zukic (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Djordje Crnomarkovic.
50'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Dragan Rosic.
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50'
Ball pariert. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lenny Joseph.
49'
Marius Corbu (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Djordje Crnomarkovic (FK Vojvodina).
48'
Naby Keïta (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Nardin Mulahusejnovic (FK Vojvodina).
46'
Nardin Mulahusejnovic (FK Vojvodina) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum,.
46'
Ball pariert. Stefan Mitrovic (FK Vojvodina) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Lazar Randjelovic mit einer Flanke.
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45'
Wechsel Ferencváros Budapest. Lenny Joseph kommt für Krisztián Lisztes.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FK Vojvodina und Ferencváros Budapest ist 1:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
1 : 1
Pech für Ferencváros Budapest - Eigentor von Toon Raemaekers! Der Spielstand zwischen FK Vojvodina und Ferencváros Budapest ist 1:1. Unglücklicherweise ist der Ball abgefälscht worden und ging flach ins Netz.
44'
Foul von Toon Raemaekers (Ferencváros Budapest).
44'
Dejan Zukic (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ecke Ferencváros Budapest. Die Ecke wurde verursacht von Dragan Rosic.
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42'
Vorbeigeschossen. Krisztián Lisztes (Ferencváros Budapest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Attila Osváth mit einer Flanke.
41'
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Lucas Barros (FK Vojvodina).
41'
Vorbeigeschossen. Nardin Mulahusejnovic (FK Vojvodina) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lazar Randjelovic mit einer Flanke.
39'
Attila Osváth (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Stefan Mitrovic (FK Vojvodina).
38'
Foul von Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest).
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38'
Ifet Djakovac (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Vorbeigeschossen. Njegos Petrovic (FK Vojvodina) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dejan Zukic.
37'
Vorbeigeschossen. Njegos Petrovic (FK Vojvodina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lazar Nikolic.
35'
Das Spiel läuft wieder.
34'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest).
34'
Bamidele Yusuf (Ferencváros Budapest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Kornél Szucs (FK Vojvodina).
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32'
Foul von Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest).
32'
Lucas Barros (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ecke FK Vojvodina. Die Ecke wurde verursacht von Cadu.
28'
Krisztián Lisztes (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Lazar Randjelovic (FK Vojvodina).
23'
Attila Osváth (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Dejan Zukic (FK Vojvodina).
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21'
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Dejan Zukic (FK Vojvodina).
20'
Foul von Cadu (Ferencváros Budapest).
20'
Lazar Randjelovic (FK Vojvodina) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
19'
Vorbeigeschossen. Lazar Randjelovic (FK Vojvodina) versucht es per Kopf von rechts aus spitzem Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lazar Nikolic mit einer Flanke.
19'
Foul von Krisztián Lisztes (Ferencváros Budapest).
19'
Kornél Szucs (FK Vojvodina) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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17'
Foul von Attila Osváth (Ferencváros Budapest).
17'
Stefan Mitrovic (FK Vojvodina) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
Gabi Kanichowsky (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Ifet Djakovac (FK Vojvodina).
13'
Ball abgeblockt. Marius Corbu (Ferencváros Budapest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kristoffer Zachariassen.
12'
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Lucas Barros (FK Vojvodina).
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11'
Vorbeigeschossen. Lazar Nikolic (FK Vojvodina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ifet Djakovac.
8'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FK Vojvodina und Ferencváros Budapest ist 0:1. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros Budapest) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, oben links. Vorbereitet von Krisztián Lisztes mit einem langen Ball.
6'
Naby Keïta (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Ifet Djakovac (FK Vojvodina).
4'
Foul von Krisztián Lisztes (Ferencváros Budapest).
4'
Lazar Nikolic (FK Vojvodina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Attila Osváth (Ferencváros Budapest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Foul von Stefan Mitrovic (FK Vojvodina).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FK Vojvodina und Ferencváros Budapest.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.