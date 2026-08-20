Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen VV St. Truiden und Omonia Nikosia ist 1:0.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen VV St. Truiden und Omonia Nikosia ist 1:0.
96'
Foul von Samed Bazdar (VV St. Truiden).
Werbung
96'
Nikolas Panagiotou (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Ryotaro Araki (VV St. Truiden).
95'
Senou Coulibaly (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen VV St. Truiden und Omonia Nikosia ist 1:0. Shogo Taniguchi (VV St. Truiden) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Ryan Merlen mit einer Flanke.
Werbung
94'
Vorbeigeschossen. Ilias Sebaoui (VV St. Truiden) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Samed Bazdar nach einer Ecke.
93'
Ball abgeblockt. Visar Musliu (VV St. Truiden) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Arbnor Muja mit einer Flanke.
93'
Ecke VV St. Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Jure Balkovec.
92'
Ball abgeblockt. Samed Bazdar (VV St. Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Arbnor Muja mit einer Flanke.
91'
Wechsel Omonia Nikosia. Angelos Neophytou kommt für Ewandro aufgrund einer Verletzung.
91'
Das Spiel läuft wieder.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
90'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ewandro (Omonia Nikosia).
90'
Ecke VV St. Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Jure Balkovec.
88'
Ball abgeblockt. Arbnor Muja (VV St. Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Abdoulaye Sissako.
86'
Vorbeigeschossen. Visar Musliu (VV St. Truiden) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Joedrick Pupe mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
85'
Ewandro (Omonia Nikosia) sieht eine Gelbe Karte.
85'
Abdoulaye Sissako (VV St. Truiden) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Ewandro (Omonia Nikosia).
Werbung
83'
Abseits VV St. Truiden. Ryotaro Araki spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Joedrick Pupe im Abseits.
82'
Ecke VV St. Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Nikolas Panagiotou.
81'
Visar Musliu (VV St. Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Andronikos Kakoullis (Omonia Nikosia).
78'
Foul von Samed Bazdar (VV St. Truiden).
78'
Nikolas Panagiotou (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel Omonia Nikosia. Andronikos Kakoullis kommt für Loïs Diony.
Werbung
77'
Wechsel Omonia Nikosia. Loïc Négo kommt für Muamer Tankovic.
75'
Ecke VV St. Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Fabiano Ribeiro de Freitas.
75'
Ball pariert. Samed Bazdar (VV St. Truiden) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Arbnor Muja.
73'
Foul von Visar Musliu (VV St. Truiden).
73'
Jean-Kévin Duverne (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Vorbeigeschossen. Arbnor Muja (VV St. Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
71'
Ryotaro Araki (VV St. Truiden) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
71'
Foul von Senou Coulibaly (Omonia Nikosia).
71'
Wechsel Omonia Nikosia. Tasos Chatzigiovanis kommt für Jaden Montnor.
70'
Vorbeigeschossen. Robert-Jan Vanwesemael (VV St. Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ilias Sebaoui nach einer Ecke.
70'
Ecke VV St. Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Mateo Maric.
69'
Ecke VV St. Truiden. Die Ecke wurde verursacht von Ewandro.
69'
Ball abgeblockt. Joedrick Pupe (VV St. Truiden) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Samed Bazdar.
69'
Vorbeigeschossen. Samed Bazdar (VV St. Truiden) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Robert-Jan Vanwesemael mit einer Flanke.
Werbung
69'
Ball pariert. Arbnor Muja (VV St. Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ryan Merlen.
65'
Das Spiel läuft wieder.
65'
Das Spiel ist unterbrochen (VV St. Truiden).
63'
Foul von Ilias Sebaoui (VV St. Truiden).
63'
Jean-Kévin Duverne (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Leo Kokubo (VV St. Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Loïs Diony (Omonia Nikosia).
Werbung
61'
Wechsel VV St. Truiden. Ryotaro Araki kommt für Nelson Ishiwatari aufgrund einer Verletzung.
61'
Wechsel VV St. Truiden. Arbnor Muja kommt für Kaito Matsuzawa.
60'
Das Spiel läuft wieder.
59'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nelson Ishiwatari (VV St. Truiden).
58'
Ecke Omonia Nikosia. Die Ecke wurde verursacht von Leo Kokubo.
58'
Ball pariert. Jaden Montnor (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mateo Maric mit einem Steilpass.
57'
Vorbeigeschossen. Muamer Tankovic (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jure Balkovec.
Werbung
56'
Vorbeigeschossen. Jaden Montnor (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Muamer Tankovic mit einem Steilpass nach einem Konter.
51'
Jean-Kévin Duverne (Omonia Nikosia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
Joedrick Pupe (VV St. Truiden) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Jean-Kévin Duverne (Omonia Nikosia).
49'
Robert-Jan Vanwesemael (VV St. Truiden) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
Foul von Robert-Jan Vanwesemael (VV St. Truiden).
49'
Jaden Montnor (Omonia Nikosia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
47'
Vorbeigeschossen. Ewandro (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Loïs Diony.
45'
Wechsel VV St. Truiden. Samed Bazdar kommt für Frederic Soelle Soelle.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen VV St. Truiden und Omonia Nikosia ist 0:0.
46'
Ball pariert. Senou Coulibaly (Omonia Nikosia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ewandro mit einer Flanke.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Foul von Nelson Ishiwatari (VV St. Truiden).
46'
Jaden Montnor (Omonia Nikosia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
45'
Foul von Visar Musliu (VV St. Truiden).
45'
Loïs Diony (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Vorbeigeschossen. Nelson Ishiwatari (VV St. Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
45'
Ball abgeblockt. Ilias Sebaoui (VV St. Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joedrick Pupe.
43'
Kaito Matsuzawa (VV St. Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Jaden Montnor (Omonia Nikosia).
42'
Foul von Kaito Matsuzawa (VV St. Truiden).
Werbung
42'
Jaden Montnor (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Vorbeigeschossen. Ryan Merlen (VV St. Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Abdoulaye Sissako.
40'
Ball abgeblockt. Mateo Maric (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Muamer Tankovic.
39'
Foul von Joedrick Pupe (VV St. Truiden).
39'
Jean-Kévin Duverne (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Senou Coulibaly (Omonia Nikosia).
37'
Frederic Soelle Soelle (VV St. Truiden) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
34'
Vorbeigeschossen. Panagiotis Andreou (Omonia Nikosia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jaden Montnor.
30'
Foul von Ewandro (Omonia Nikosia).
30'
Joedrick Pupe (VV St. Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Abseits VV St. Truiden. Visar Musliu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kaito Matsuzawa im Abseits.
20'
Foul von Jaden Montnor (Omonia Nikosia).
20'
Robert-Jan Vanwesemael (VV St. Truiden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Shogo Taniguchi (VV St. Truiden).
Werbung
15'
Muamer Tankovic (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Vorbeigeschossen. Abdoulaye Sissako (VV St. Truiden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
12'
Das Spiel läuft wieder.
10'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nelson Ishiwatari (VV St. Truiden).
10'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Panagiotis Andreou (Omonia Nikosia).
8'
Vorbeigeschossen. Loïs Diony (Omonia Nikosia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jaden Montnor mit einer Flanke.
8'
Foul von Ilias Sebaoui (VV St. Truiden).
Werbung
8'
Ewandro (Omonia Nikosia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Robert-Jan Vanwesemael (VV St. Truiden).
4'
Jure Balkovec (Omonia Nikosia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen VV St. Truiden und Omonia Nikosia.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.