Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Albanien und Finnland ist 2:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Albanien und Finnland ist 2:0.
92'
Vorbeigeschossen. Arbër Hoxha (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Juljan Shehu.
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91'
Wechsel Albanien. Myrto Uzuni kommt für Stavros Pilios.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von Tony Miettinen.
87'
Foul von Juljan Shehu (Albanien).
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87'
Luka Hyryläinen (Finnland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Luis Hasa (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Luka Hyryläinen (Finnland).
86'
Foul von Elseid Hysaj (Albanien).
86'
Ryan Mahuta (Finnland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Ball abgeblockt. Mirlind Daku (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Elseid Hysaj.
85'
Luis Hasa (Albanien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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85'
Foul von Anssi Suhonen (Finnland).
84'
Vorbeigeschossen. Kristjan Asllani (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Luis Hasa.
82'
Wechsel Albanien. Luis Hasa kommt für Qazim Laçi.
82'
Wechsel Albanien. Arbër Hoxha kommt für Ernest Muçi.
81'
Vorbeigeschossen. Qazim Laçi (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Elseid Hysaj.
80'
Foul von Mirlind Daku (Albanien).
80'
Ryan Mahuta (Finnland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Das Spiel läuft wieder.
79'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Etrit Berisha (Albanien).
78'
Vorbeigeschossen. Anssi Suhonen (Finnland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Leo Walta mit einer Flanke.
77'
Wechsel Finnland. Robert Ivanov kommt für Fredrik Jensen.
77'
Wechsel Finnland. Anssi Suhonen kommt für Adam Markhiyev.
77'
Vorbeigeschossen. Ryan Mahuta (Finnland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Leo Walta mit einem langen Ball.
75'
Foul von Mirlind Daku (Albanien).
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75'
Adam Markhiyev (Finnland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Vorbeigeschossen. Qazim Laçi (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Elseid Hysaj.
72'
Foul von Mario Mitaj (Albanien).
72'
Benjamin Källman (Finnland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Ball abgeblockt. Kristjan Asllani (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Qazim Laçi.
71'
Wechsel Finnland. Luka Hyryläinen kommt für Topi Keskinen.
70'
Wechsel Albanien. Juljan Shehu kommt für Ylber Ramadani.
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70'
Wechsel Albanien. Mirlind Daku kommt für Rey Manaj.
70'
Kristjan Asllani (Albanien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Adam Markhiyev (Finnland).
68'
Das Spiel läuft wieder.
67'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ernest Muçi (Albanien).
67'
Miro Tenho (Finnland) sieht die Rote Karte.
67'
Ernest Muçi (Albanien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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67'
Foul von Miro Tenho (Finnland).
65'
Vorbeigeschossen. Rey Manaj (Albanien) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Kristjan Asllani mit einer Flanke nach einer Ecke.
65'
Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von Miro Tenho.
65'
Ball abgeblockt. Rey Manaj (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Stavros Pilios mit einer Flanke.
64'
Rey Manaj (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Joel Pohjanpalo (Finnland).
60'
Foul von Mario Mitaj (Albanien).
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60'
Benjamin Källman (Finnland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
59'
Abseits Albanien. Ardian Ismajli spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ernest Muçi im Abseits.
59'
Wechsel Finnland. Joel Pohjanpalo kommt für Oliver Antman.
59'
Wechsel Finnland. Tony Miettinen kommt für Adam Ståhl.
58'
Ylber Ramadani (Albanien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Vorbeigeschossen. Fredrik Jensen (Finnland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
55'
Ardian Ismajli (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Foul von Benjamin Källman (Finnland).
54'
Abseits Albanien. Ernest Muçi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rey Manaj im Abseits.
53'
Vorbeigeschossen. Ryan Mahuta (Finnland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Adam Ståhl mit einer Flanke.
50'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Albanien und Finnland ist 2:0. Rey Manaj (Albanien) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Elseid Hysaj mit einer Flanke.
50'
Ball abgeblockt. Ernest Muçi (Albanien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
49'
Abseits Finnland. Adam Markhiyev spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oliver Antman im Abseits.
48'
Vorbeigeschossen. Benjamin Källman (Finnland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Topi Keskinen mit einer Flanke.
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47'
Foul von Ylber Ramadani (Albanien).
47'
Fredrik Jensen (Finnland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Albanien und Finnland ist 1:0.
46'
Ardian Ismajli (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Benjamin Källman (Finnland).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Adam Markhiyev (Finnland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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45'
Stavros Pilios (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Adam Markhiyev (Finnland).
42'
Vorbeigeschossen. Leo Walta (Finnland) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Standardsituation.
42'
Ball pariert. Miro Tenho (Finnland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Leo Walta mit einer Flanke.
41'
Foul von Ylber Ramadani (Albanien).
41'
Leo Walta (Finnland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Ball abgeblockt. Leo Walta (Finnland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adam Markhiyev.
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39'
Foul von Rey Manaj (Albanien).
39'
Adam Markhiyev (Finnland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Rey Manaj (Albanien).
39'
Ville Koski (Finnland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Vorbeigeschossen. Miro Tenho (Finnland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Leo Walta mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
37'
Foul von Kristjan Asllani (Albanien).
37'
Adam Markhiyev (Finnland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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35'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Albanien und Finnland ist 1:0. Ernest Muçi (Albanien) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, oben links nach einer Ecke.
35'
Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von Ryan Mahuta.
34'
Vorbeigeschossen. Qazim Laçi (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Kristjan Asllani nach einer Standardsituation.
34'
Vorbeigeschossen. Berat Djimsiti (Albanien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Stavros Pilios mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
33'
Ball pariert. Kristjan Asllani (Albanien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
32'
Leo Walta (Finnland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
32'
Elseid Hysaj (Albanien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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32'
Foul von Leo Walta (Finnland).
32'
Ardian Ismajli (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Benjamin Källman (Finnland).
31'
Vorbeigeschossen. Fredrik Jensen (Finnland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
31'
Ball abgeblockt. Oliver Antman (Finnland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adam Markhiyev.
31'
Ylber Ramadani (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Leo Walta (Finnland).
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30'
Ball pariert. Ernest Muçi (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rey Manaj.
25'
Vorbeigeschossen. Leo Walta (Finnland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Topi Keskinen.
23'
Kristjan Asllani (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Fredrik Jensen (Finnland).
22'
Ball pariert. Kristjan Asllani (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Stavros Pilios.
22'
Foul von Ylber Ramadani (Albanien).
22'
Fredrik Jensen (Finnland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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22'
Ball pariert. Ernest Muçi (Albanien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
20'
Qazim Laçi (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Leo Walta (Finnland).
20'
Das Spiel läuft wieder.
19'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Rey Manaj (Albanien).
16'
Stavros Pilios (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Adam Ståhl (Finnland).
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15'
Abseits Albanien. Ardian Ismajli spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Elseid Hysaj im Abseits.
11'
Foul von Mario Mitaj (Albanien).
11'
Topi Keskinen (Finnland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von Ryan Mahuta.
10'
Vorbeigeschossen. Benjamin Källman (Finnland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Adam Ståhl mit einer Flanke.
8'
Foul von Ylber Ramadani (Albanien).
8'
Leo Walta (Finnland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Handspiel von Qazim Laçi (Albanien).
5'
Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von Adam Ståhl.
4'
Kristjan Asllani (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Fredrik Jensen (Finnland).
2'
Vorbeigeschossen. Qazim Laçi (Albanien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Stavros Pilios.
1'
Rey Manaj (Albanien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Miro Tenho (Finnland).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Albanien und Finnland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.