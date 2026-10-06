Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von Marco Pasolini.
81'
Ardian Ismajli (Albanien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Samuel Pancotti (San Marino).
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80'
Ball abgeblockt. Berat Djimsiti (Albanien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Elseid Hysaj mit einer Flanke.
79'
Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Capicchioni.
79'
Anis Mehmeti (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Giacomo Benvenuti (San Marino).
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77'
Vorbeigeschossen. Kristjan Asllani (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
76'
Simone Giocondi (San Marino) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Anis Mehmeti (Albanien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Simone Giocondi (San Marino).
75'
Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von Marco Pasolini.
74'
Ball abgeblockt. Myrto Uzuni (Albanien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
73'
Vorbeigeschossen. Mirlind Daku (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ylber Ramadani mit einem langen Ball nach einem Konter.
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72'
Vorbeigeschossen. Enea Della Balda (San Marino) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Samuel Pancotti.
71'
Wechsel Albanien. Ylber Ramadani kommt für Mario Mitaj.
71'
Wechsel Albanien. Mirlind Daku kommt für Juljan Shehu.
71'
Foul von Mario Mitaj (Albanien).
71'
Nicolas Giacopetti (San Marino) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Vorbeigeschossen. Lorenzo Capicchioni (San Marino) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nicolas Giacopetti.
66'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Albanien und San Marino ist 1:1. Lorenzo Lazzari (San Marino) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Lorenzo Capicchioni mit einer Flanke.
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64'
Wechsel San Marino. Marco Pasolini kommt für Dante Rossi.
63'
Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Capicchioni.
63'
Vorbeigeschossen. Juljan Shehu (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Stavros Pilios mit einer Flanke.
61'
Vorbeigeschossen. Myrto Uzuni (Albanien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Elseid Hysaj mit einer Flanke.
60'
Anis Mehmeti (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Giacomo Benvenuti (San Marino).
59'
Wechsel San Marino. Giacomo Benvenuti kommt für Michele Cevoli.
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58'
Wechsel San Marino. Lorenzo Lazzari kommt für Cristian Meloni.
58'
Wechsel San Marino. Samuel Pancotti kommt für Fausto Salicioni.
58'
Foul von Myrto Uzuni (Albanien).
58'
Simone Giocondi (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Wechsel Albanien. Myrto Uzuni kommt für Arbër Hoxha.
55'
Anis Mehmeti (Albanien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Samuele Zannoni (San Marino).
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55'
Mario Mitaj (Albanien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Fausto Salicioni (San Marino).
54'
Foul von Mario Mitaj (Albanien).
54'
Nicolas Giacopetti (San Marino) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Anis Mehmeti (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Dante Rossi (San Marino).
52'
Foul von Arbër Hoxha (Albanien).
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52'
Lorenzo Capicchioni (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Michele Cevoli (San Marino) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
Anis Mehmeti (Albanien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Michele Cevoli (San Marino).
49'
Foul von Rey Manaj (Albanien).
49'
Fausto Salicioni (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ball pariert. Anis Mehmeti (Albanien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kristjan Asllani mit einer Flanke.
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48'
Juljan Shehu (Albanien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Lorenzo Capicchioni (San Marino).
47'
Stavros Pilios (Albanien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Cristian Meloni (San Marino).
45'
Wechsel Albanien. Anis Mehmeti kommt für Ernest Muçi.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Albanien und San Marino ist 1:0.
47'
Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von Dante Rossi.
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke San Marino. Die Ecke wurde verursacht von Mario Dajsinani.
45'
Ball pariert. Enea Della Balda (San Marino) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Fausto Salicioni.
43'
Foul von Juljan Shehu (Albanien).
43'
Fausto Salicioni (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Abseits San Marino. Edoardo Colombo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fausto Salicioni im Abseits.
41'
Vorbeigeschossen. Juljan Shehu (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Kristjan Asllani.
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40'
Vorbeigeschossen. Rey Manaj (Albanien) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Arbër Hoxha mit einer Flanke.
40'
Stavros Pilios (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Fausto Salicioni (San Marino).
39'
Foul von Rey Manaj (Albanien).
39'
Simone Giocondi (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Filippo Fabbri (San Marino) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
38'
Stavros Pilios (Albanien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Foul von Filippo Fabbri (San Marino).
37'
Ball pariert. Rey Manaj (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Elseid Hysaj.
36'
Berat Djimsiti (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Samuele Zannoni (San Marino).
36'
Ball abgeblockt. Lorenzo Capicchioni (San Marino) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
35'
Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von Dante Rossi.
34'
Ball pariert. Arbër Hoxha (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Juljan Shehu mit einem langen Ball.
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33'
Das Spiel läuft wieder.
32'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nicolas Giacopetti (San Marino).
32'
Ball abgeblockt. Rey Manaj (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ernest Muçi.
31'
Foul von Juljan Shehu (Albanien).
31'
Filippo Fabbri (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Vorbeigeschossen. Samuele Zannoni (San Marino) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nicolas Giacopetti.
27'
Ball pariert. Lorenzo Capicchioni (San Marino) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Filippo Fabbri.
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26'
Foul von Mario Mitaj (Albanien).
26'
Lorenzo Capicchioni (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Das Spiel läuft wieder.
23'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Michele Cevoli (San Marino).
23'
Vorbeigeschossen. Berat Djimsiti (Albanien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Elseid Hysaj mit einer Flanke nach einer Ecke.
22'
Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von Michele Cevoli.
22'
Ball abgeblockt. Rey Manaj (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kristjan Asllani.
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21'
Ernest Muçi (Albanien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Samuele Zannoni (San Marino).
20'
Ball abgeblockt. Fausto Salicioni (San Marino) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Samuele Zannoni.
18'
Kristjan Asllani (Albanien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Lorenzo Capicchioni (San Marino).
17'
Foul von Arbër Hoxha (Albanien).
17'
Lorenzo Capicchioni (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Foul von Elseid Hysaj (Albanien).
16'
Simone Giocondi (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Kristjan Asllani (Albanien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Enea Della Balda (San Marino).
13'
Vorbeigeschossen. Elseid Hysaj (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
12'
Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von Michele Cevoli.
11'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Albanien und San Marino ist 1:0. Kristjan Asllani (Albanien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben links.
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11'
Ball abgeblockt. Rey Manaj (Albanien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ernest Muçi mit einer Flanke.
9'
Das Spiel läuft wieder.
9'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ardian Ismajli (Albanien).
8'
Ball pariert. Rey Manaj (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Stavros Pilios.
7'
Vorbeigeschossen. Ernest Muçi (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Stavros Pilios.
5'
Elseid Hysaj (Albanien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Samuele Zannoni (San Marino).
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5'
Vorbeigeschossen. Kristjan Asllani (Albanien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Elseid Hysaj mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Albanien und San Marino.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.