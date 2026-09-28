Nikola Krstovic (Montenegro) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Handspiel von Nikola Krstovic (Montenegro).
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34'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Armenien und Montenegro ist 1:1. Artur Serobyan (Armenien) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Ognjen Cancarevic mit einem langen Ball nach einem Konter.
32'
Georgi Harutyunyan (Armenien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Dusan Vukovic (Montenegro).
30'
Artem Bandikyan (Armenien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Foul von Nikola Krstovic (Montenegro).
28'
Ball pariert. Milutin Osmajic (Montenegro) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nikola Krstovic.
27'
Handspiel von Dusan Vukovic (Montenegro).
27'
Ball abgeblockt. Dusan Vukovic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Milutin Osmajic.
23'
Foul von Ugochukwu Iwu (Armenien).
23'
Marko Jankovic (Montenegro) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
0 : 1
Pech für Armenien - Eigentor von Erik Piloyan! Der Spielstand zwischen Armenien und Montenegro ist 0:1. Unglücklicherweise ist der Ball abgefälscht worden und ging flach ins Netz.
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20'
Ball abgeblockt. Andrija Bulatovic (Montenegro) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
17'
Ognjen Cancarevic (Armenien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Stefan Loncar (Montenegro).
17'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Georgi Harutyunyan.
9'
Foul von Andrej Djuric (Montenegro).
9'
Ognjen Cancarevic (Armenien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Artem Bandikyan.
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7'
Foul von Dusan Vukovic (Montenegro).
7'
Eduard Spertsyan (Armenien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Vorbeigeschossen. Nikola Krstovic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Milutin Osmajic.
5'
Ecke Armenien. Die Ecke wurde verursacht von Milan Roganovic.
4'
Vorbeigeschossen. Nikola Krstovic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Marko Jankovic.
1'
Marko Jankovic (Montenegro) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Zhirayr Shaghoyan (Armenien).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Armenien und Montenegro.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.