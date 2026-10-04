Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aserbaidschan und Litauen ist 1:0.
97'
Armandas Kucys (Litauen) sieht die Rote Karte.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aserbaidschan und Litauen ist 1:0.
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97'
Eligijus Jankauskas (Litauen) sieht eine Gelbe Karte.
94'
Foul von Ignas Venckus (Litauen).
94'
Emil Balayev (Aserbaidschan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Elvin Badalov (Aserbaidschan) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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91'
Artur Dolznikov (Litauen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Elvin Badalov (Aserbaidschan).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ecke Litauen. Die Ecke wurde verursacht von Elvin Badalov.
89'
Ball pariert. Renat Dadashov (Aserbaidschan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ceyhun Nuriyev.
88'
Vorbeigeschossen. Eligijus Jankauskas (Litauen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
88'
Wechsel Aserbaidschan. Elvin Badalov kommt für Tellur Mütallimov.
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87'
Ecke Litauen. Die Ecke wurde verursacht von Emil Balayev.
87'
Ball pariert. Armandas Kucys (Litauen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Justas Lasickas.
84'
Ball abgeblockt. Gvidas Gineitis (Litauen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ignas Venckus.
83'
Wechsel Litauen. Ignas Venckus kommt für Rokas Lekiatas.
81'
Vorbeigeschossen. Armandas Kucys (Litauen) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Artur Dolznikov mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
80'
Wechsel Aserbaidschan. Ceyhun Nuriyev kommt für Aleksey Isayev.
79'
Gvidas Gineitis (Litauen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Foul von Vüsal Isgandarli (Aserbaidschan).
78'
Ecke Litauen. Die Ecke wurde verursacht von Rahil Mammadov.
76'
Abseits Aserbaidschan. Badavi Hüseynov spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Renat Dadashov im Abseits.
75'
Ball pariert. Mahir Emreli (Aserbaidschan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Aleksey Isayev.
71'
Justas Lasickas (Litauen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Tellur Mütallimov (Aserbaidschan).
70'
Gvidas Gineitis (Litauen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Foul von Emil Safarov (Aserbaidschan).
69'
Vorbeigeschossen. Justas Lasickas (Litauen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
69'
Ball abgeblockt. Justas Lasickas (Litauen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Armandas Kucys.
69'
Ball abgeblockt. Artur Dolznikov (Litauen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eligijus Jankauskas mit einer Flanke.
68'
Rokas Lekiatas (Litauen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Renat Dadashov (Aserbaidschan).
67'
Wechsel Litauen. Eligijus Jankauskas kommt für Vykintas Slivka.
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67'
Wechsel Litauen. Motiejus Burba kommt für Adrian Lickunas.
66'
Vorbeigeschossen. Vüsal Isgandarli (Aserbaidschan) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mahir Emreli mit einem langen Ball nach einem Konter.
64'
Wechsel Aserbaidschan. Emil Safarov kommt für Oruc Mammadov.
64'
Wechsel Aserbaidschan. Renat Dadashov kommt für Abdulla Xaybulayev.
63'
Ecke Aserbaidschan. Die Ecke wurde verursacht von Rokas Lekiatas.
61'
Ecke Litauen. Die Ecke wurde verursacht von Rüfat Abbasov.
58'
Ecke Aserbaidschan. Die Ecke wurde verursacht von Vilius Armalas.
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57'
Vüsal Isgandarli (Aserbaidschan) sieht eine Gelbe Karte.
57'
Adrian Lickunas (Litauen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Oruc Mammadov (Aserbaidschan).
56'
Ball pariert. Mahir Emreli (Aserbaidschan) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tellur Mütallimov mit einer Flanke.
54'
Artur Dolznikov (Litauen) sieht eine Gelbe Karte.
53'
VAR Entscheidung: Keine Rote Karte Abdulla Xaybulayev (Aserbaidschan).
51'
Artur Dolznikov (Litauen) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
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50'
Ball abgeblockt. Tellur Mütallimov (Aserbaidschan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
50'
Ball abgeblockt. Mahir Emreli (Aserbaidschan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oruc Mammadov.
47'
Vorbeigeschossen. Tellur Mütallimov (Aserbaidschan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
45'
Wechsel Litauen. Kipras Kazukolovas kommt für Edgaras Utkus.
45'
Wechsel Litauen. Lukas Michelbrink kommt für Modestas Vorobjovas.
45'
Wechsel Aserbaidschan. Vüsal Isgandarli kommt für Toral Bayramov.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aserbaidschan und Litauen ist 1:0.
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46'
Abseits Litauen. Gvidas Gineitis spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Armandas Kucys im Abseits.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Armandas Kucys (Litauen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Abdulla Xaybulayev (Aserbaidschan).
44'
Foul von Rokas Lekiatas (Litauen).
44'
Toral Bayramov (Aserbaidschan) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Modestas Vorobjovas (Litauen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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43'
Foul von Modestas Vorobjovas (Litauen).
43'
Oruc Mammadov (Aserbaidschan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ball pariert. Rokas Lekiatas (Litauen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Artur Dolznikov mit einer Flanke.
41'
Ball abgeblockt. Gvidas Gineitis (Litauen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
40'
Handspiel von Abdulla Xaybulayev (Aserbaidschan).
40'
Ball abgeblockt. Adrian Lickunas (Litauen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
35'
Ball pariert. Vykintas Slivka (Litauen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Armandas Kucys.
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35'
Ball pariert. Abdulla Xaybulayev (Aserbaidschan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
34'
Ball abgeblockt. Edgaras Utkus (Litauen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
33'
Abdulla Xaybulayev (Aserbaidschan) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
33'
Justas Lasickas (Litauen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Abdulla Xaybulayev (Aserbaidschan).
31'
Gvidas Gineitis (Litauen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Oruc Mammadov (Aserbaidschan).
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31'
Vorbeigeschossen. Vykintas Slivka (Litauen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Armandas Kucys.
29'
Foul von Artur Dolznikov (Litauen).
29'
Abdulla Xaybulayev (Aserbaidschan) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Aserbaidschan und Litauen ist 1:0. Abdulla Xaybulayev (Aserbaidschan) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Toral Bayramov.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
25'
Ball pariert. Oruc Mammadov (Aserbaidschan) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Rüfat Abbasov mit einer Flanke.
21'
Handspiel von Artur Dolznikov (Litauen).
20'
Artur Dolznikov (Litauen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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20'
Foul von Rahil Mammadov (Aserbaidschan).
17'
Vorbeigeschossen. Toral Bayramov (Aserbaidschan) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mahir Emreli mit einer Flanke.
17'
Ball pariert. Oruc Mammadov (Aserbaidschan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mahir Emreli.
15'
Ecke Litauen. Die Ecke wurde verursacht von Rüfat Abbasov.
13'
Foul von Rahman Dasdamirov (Aserbaidschan).
13'
Vykintas Slivka (Litauen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Armandas Kucys (Litauen).
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11'
Rahman Dasdamirov (Aserbaidschan) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Mahir Emreli (Aserbaidschan).
9'
Edgaras Utkus (Litauen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Rokas Lekiatas (Litauen).
7'
Toral Bayramov (Aserbaidschan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Armandas Kucys (Litauen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Aleksey Isayev (Aserbaidschan).
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2'
Vorbeigeschossen. Oruc Mammadov (Aserbaidschan) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mahir Emreli.
1'
Oruc Mammadov (Aserbaidschan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Vilius Armalas (Litauen).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Aserbaidschan und Litauen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.