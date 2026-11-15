Alessandro Bastoni, Issa Doumbia und Riccardo Calafiori können es nicht glauben: 1:4 in Belgien. AFP

Die Szene des Spiels

Vier Minuten nach dem 0:1 gleicht Maxim De Cuyper in der 15. Minute für Belgien zum 1:1 aus. Eigentlich ist es eine Verkettung von Fehlern, die zu diesem Tor führt. Erst will Kevin de Bruyne aus dem Rückraum schiessen, trifft den Ball aber nicht richtig. So landet der Ball bei Castagne, der zu De Ketelaere weiterleitet. Wie de Bruyne trifft auch der Stürmer den Ball nicht richtig – allerdings dient der verkorkste Schuss als Torvorlage für De Cuyper, der damit eine sofortige Antwort auf das 0:1 der Italiener hat. Danach fallen die Tore wie reife Früchte.

Die Schlüsselfigur

ManCity-Spieler Jérémy Doku dribbelt den Italienern auf dem Flügel Knoten in die Beine. In der 26. Minute erzielt er zusätzlich noch ein Tor. Auch sonst ist der Flügelspieler an vielen Offensivszenen der spielfreudigen Belgier beteiligt.

Das bessere Team

Nach dem Führungstreffer in der 11. Minute kommen die Italiener mit dem Pressing der Belgier überhaupt nicht zurecht und melden sich in dieser Partie bis weit in die zweite Hälfte de facto ab. Die Belgier drücken vehement und könnten vor der Pause bereits vier oder fünf Tore erzielen, scheitern aber entweder an Goalie Gianluigi Donnarumma oder an sich selbst.

Diego Moreira kehrt nach dem Sieg gegen Italien mit guten Gefühlen zum Stammclub Milan zurück. IMAGO/Photo News

So siehts in der Gruppe aus

Vor dem letzten Spieltag waren die Italiener Spitzenreiter und liebäugelten mit dem Viertelfinal. Nach der Pleite in Belgien rutschen die Azzurri auf Rang drei ab und verpassen die K.-o.-Phase. Stattdessen sind Belgien (2.) und Frankreich (1.) weiter. Die Franzosen bezwingen im letzten Spiel die Türkei, die punktlos absteigt.

In der Gruppe 3 bezwingt England Weltmeister Spanien. Für die Furja Roja ist es die erste Pleite nach 43 ungeschlagenen Spielen. Die Engländer ziehen somit als Gruppensieger in den Viertelfinal ein. Spanien ist Zweiter, Kroatien Dritter. Tschechien steigt ab.

Lamine Yamal und Spanien müssen nach 43 Spielen wieder als Verlierer vom Rasen. IMAGO/PGS Photo Agency

So gehts weiter

Die Auslosung für die K.-o.-Phase und die Playoffs der Nations League findet am kommenden Freitag in Nyon statt. Die Viertelfinals sind im März 2027 angesetzt.