Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Belgien und Türkei ist 3:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Belgien und Türkei ist 3:0.
92'
Nathan Ngoy (Belgien) sieht eine Gelbe Karte.
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92'
Arda Güler (Türkei) sieht eine Gelbe Karte.
91'
Ball pariert. Salih Özcan (Türkei) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
91'
Ecke Türkei. Die Ecke wurde verursacht von Senne Lammens.
91'
Ball pariert. Arda Güler (Türkei) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Roméo Lavia (Belgien).
90'
Arda Güler (Türkei) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Roméo Lavia (Belgien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Arda Güler (Türkei).
86'
Vorbeigeschossen. Arda Güler (Türkei) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Salih Özcan nach einer Standardsituation.
85'
Wechsel Türkei. Demir Ege Tiknaz kommt für Ismail Yüksek.
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85'
Foul von Roméo Lavia (Belgien).
85'
Arda Güler (Türkei) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Vorbeigeschossen. Romelu Lukaku (Belgien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Malick Fofana nach einem Konter.
82'
Wechsel Belgien. Loïs Openda kommt für Kevin De Bruyne.
82'
Wechsel Belgien. Malick Fofana kommt für Charles De Ketelaere.
82'
Vorbeigeschossen. Merih Demiral (Türkei) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Ismail Yüksek.
80'
Kevin De Bruyne (Belgien) sieht eine Gelbe Karte.
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79'
Foul von Kevin De Bruyne (Belgien).
79'
Arda Güler (Türkei) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Leandro Trossard (Belgien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Ilhan Fakili (Türkei).
77'
Foul von Kevin De Bruyne (Belgien).
77'
Arda Güler (Türkei) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Belgien und Türkei ist 3:0. Romelu Lukaku (Belgien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Charles De Ketelaere nach einer Standardsituation.
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75'
Charles De Ketelaere (Belgien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Salih Özcan (Türkei).
75'
Vorbeigeschossen. Brandon Mechele (Belgien) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Kevin De Bruyne mit einer Flanke nach einer Ecke.
75'
Wechsel Belgien. Leandro Trossard kommt für Mika Godts.
74'
Ecke Belgien. Die Ecke wurde verursacht von Merih Demiral.
74'
Ball abgeblockt. Kevin De Bruyne (Belgien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mika Godts.
73'
Wechsel Türkei. Salih Özcan kommt für Bartug Elmaz.
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73'
Vorbeigeschossen. Deniz Gül (Türkei) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Arda Güler.
72'
Ball pariert. Ismail Yüksek (Türkei) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ilhan Fakili.
71'
Merih Demiral (Türkei) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
70'
Mika Godts (Belgien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Merih Demiral (Türkei).
69'
Ball pariert. Ilhan Fakili (Türkei) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Arda Güler.
69'
Ecke Türkei. Die Ecke wurde verursacht von Nathan Ngoy.
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69'
Ball abgeblockt. Arda Güler (Türkei) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ilhan Fakili.
68'
Ball pariert. Youri Tielemans (Belgien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Romelu Lukaku.
67'
Wechsel Türkei. Deniz Gül kommt für Kerem Aktürkoglu.
66'
Wechsel Türkei. Ilhan Fakili kommt für Oguz Aydin.
66'
Handspiel von Ferdi Kadioglu (Türkei).
63'
Mika Godts (Belgien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Zeki Çelik (Türkei).
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61'
Wechsel Belgien. Romelu Lukaku kommt für Dodi Lukébakio.
61'
Wechsel Belgien. Roméo Lavia kommt für Hans Vanaken.
59'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Belgien und Türkei ist 2:0. Kevin De Bruyne (Belgien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Youri Tielemans.
58'
Ball abgeblockt. Bartug Elmaz (Türkei) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
57'
Ecke Türkei. Die Ecke wurde verursacht von Dodi Lukébakio.
57'
Ecke Türkei. Die Ecke wurde verursacht von Brandon Mechele.
56'
Abdülkerim Bardakci (Türkei) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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56'
Hans Vanaken (Belgien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Abdülkerim Bardakci (Türkei).
55'
Ball pariert. Yunus Akgün (Türkei) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Arda Güler.
54'
Ball abgeblockt. Arda Güler (Türkei) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kerem Aktürkoglu.
53'
Dodi Lukébakio (Belgien) trifft die Latte mit dem linken Fuss rechts im Strafraum,. Vorbereitet von Kevin De Bruyne.
53'
Vorbeigeschossen. Ferdi Kadioglu (Türkei) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Oguz Aydin.
51'
Brandon Mechele (Belgien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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51'
Foul von Ismail Yüksek (Türkei).
49'
Vorbeigeschossen. Arda Güler (Türkei) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Oguz Aydin nach einem Konter.
47'
Foul von Maxim De Cuyper (Belgien).
47'
Yunus Akgün (Türkei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Türkei. Yunus Akgün kommt für Baris Alper Yilmaz.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Belgien und Türkei ist 1:0.
46'
Mika Godts (Belgien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Ismail Yüksek (Türkei).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Nathan Ngoy (Belgien).
44'
Baris Alper Yilmaz (Türkei) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Vorbeigeschossen. Merih Demiral (Türkei) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Zeki Çelik nach einer Ecke.
43'
Vorbeigeschossen. Zeki Çelik (Türkei) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
43'
Ecke Türkei. Die Ecke wurde verursacht von Maxim De Cuyper.
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41'
Ecke Belgien. Die Ecke wurde verursacht von Zeki Çelik.
41'
Vorbeigeschossen. Maxim De Cuyper (Belgien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
36'
Ball pariert. Dodi Lukébakio (Belgien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Mika Godts.
35'
Ball abgeblockt. Mika Godts (Belgien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maxim De Cuyper.
34'
Ball pariert. Hans Vanaken (Belgien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Kevin De Bruyne.
30'
Abseits Türkei. Arda Güler spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Merih Demiral im Abseits.
30'
Youri Tielemans (Belgien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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30'
Foul von Youri Tielemans (Belgien).
30'
Ismail Yüksek (Türkei) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Vorbeigeschossen. Kerem Aktürkoglu (Türkei) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Zeki Çelik mit einer Flanke.
28'
Ball pariert. Kevin De Bruyne (Belgien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mika Godts.
28'
Youri Tielemans (Belgien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Ismail Yüksek (Türkei).
28'
Kevin De Bruyne (Belgien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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28'
Foul von Abdülkerim Bardakci (Türkei).
27'
Ball pariert. Arda Güler (Türkei) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Baris Alper Yilmaz.
26'
Dodi Lukébakio (Belgien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
26'
Foul von Dodi Lukébakio (Belgien).
26'
Ferdi Kadioglu (Türkei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Vorbeigeschossen. Abdülkerim Bardakci (Türkei) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Ismail Yüksek.
22'
Ball pariert. Charles De Ketelaere (Belgien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mika Godts.
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22'
Ball abgeblockt. Baris Alper Yilmaz (Türkei) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Arda Güler.
19'
Vorbeigeschossen. Abdülkerim Bardakci (Türkei) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Arda Güler mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
19'
Foul von Nathan Ngoy (Belgien).
19'
Arda Güler (Türkei) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Ball abgeblockt. Oguz Aydin (Türkei) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Baris Alper Yilmaz.
17'
Ball pariert. Arda Güler (Türkei) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Zeki Çelik.
16'
Ball pariert. Arda Güler (Türkei) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ismail Yüksek.
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15'
Youri Tielemans (Belgien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Baris Alper Yilmaz (Türkei).
14'
Ball pariert. Dodi Lukébakio (Belgien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Youri Tielemans.
14'
Ball pariert. Maxim De Cuyper (Belgien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Hans Vanaken.
12'
Foul von Hans Vanaken (Belgien).
12'
Baris Alper Yilmaz (Türkei) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Belgien und Türkei ist 1:0. Kevin De Bruyne (Belgien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Dodi Lukébakio.
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8'
Foul von Timothy Castagne (Belgien).
8'
Arda Güler (Türkei) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Vorbeigeschossen. Mika Godts (Belgien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Youri Tielemans mit einem langen Ball nach einem Konter.
3'
Foul von Dodi Lukébakio (Belgien).
3'
Ferdi Kadioglu (Türkei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Belgien und Türkei.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.