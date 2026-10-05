Bosnien-Herzegowina

Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bosnien und Herzegowina und Polen ist 0:0.
46'
Ball abgeblockt. Przemyslaw Frankowski (Polen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Vorbeigeschossen. Piotr Zielinski (Polen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Nicola Zalewski mit einer Flanke.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball abgeblockt. Sebastian Szymanski (Polen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Karol Swiderski.
45'
Ball pariert. Karol Swiderski (Polen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Wiktor Nowak mit einem Steilpass.
43'
Ball pariert. Wiktor Nowak (Polen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Sebastian Szymanski.
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42'
Ermedin Demirovic (Bosnien und Herzegowina) sieht eine Gelbe Karte.
41'
Wiktor Nowak (Polen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Ermedin Demirovic (Bosnien und Herzegowina).
40'
Nicola Zalewski (Polen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Zinedin Smajlovic (Bosnien und Herzegowina).
39'
Vorbeigeschossen. Ermin Mahmic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
38'
Nicola Zalewski (Polen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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38'
Foul von Nicola Zalewski (Polen).
38'
Armin Gigovic (Bosnien und Herzegowina) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Das Spiel läuft wieder.
32'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nicola Zalewski (Polen).
32'
Armin Gigovic (Bosnien und Herzegowina) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
32'
Foul von Armin Gigovic (Bosnien und Herzegowina).
32'
Nicola Zalewski (Polen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Foul von Ivan Basic (Bosnien und Herzegowina).
30'
Sebastian Szymanski (Polen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Ecke Bosnien und Herzegowina. Die Ecke wurde verursacht von Przemyslaw Frankowski.
26'
Ball pariert. Przemyslaw Frankowski (Polen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Piotr Zielinski.
25'
Handspiel von Sead Kolasinac (Bosnien und Herzegowina).
24'
Vorbeigeschossen. Tarik Muharemovic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
24'
Ermin Mahmic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Foul von Wiktor Nowak (Polen).
23'
Foul von Haris Tabakovic (Bosnien und Herzegowina).
23'
Matty Cash (Polen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Abseits Bosnien und Herzegowina. Ivan Basic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sead Kolasinac im Abseits.
18'
Ecke Polen. Die Ecke wurde verursacht von Tarik Muharemovic.
16'
Vorbeigeschossen. Jan Bednarek (Polen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sebastian Szymanski mit einer Flanke nach einer Ecke.
16'
Ecke Polen. Die Ecke wurde verursacht von Tarik Muharemovic.
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15'
Vorbeigeschossen. Zinedin Smajlovic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Armin Gigovic.
8'
Ecke Polen. Die Ecke wurde verursacht von Zinedin Smajlovic.
8'
Ball abgeblockt. Mateusz Zukowski (Polen) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Ball abgeblockt. Jakub Kiwior (Polen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
7'
Vorbeigeschossen. Matty Cash (Polen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Karol Swiderski.
3'
Ecke Bosnien und Herzegowina. Die Ecke wurde verursacht von Jakub Kiwior.
3'
Ball abgeblockt. Ermedin Demirovic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amar Memic mit einer Flanke.
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2'
Ball abgeblockt. Sead Kolasinac (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ermedin Demirovic mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Bosnien und Herzegowina und Polen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.