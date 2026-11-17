Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bosnien und Herzegowina und Rumänien ist 2:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bosnien und Herzegowina und Rumänien ist 2:1.
96'
Ball pariert. Dennis Man (Rumänien) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Alexandru Cicâldau mit einer Flanke.
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96'
Ball abgeblockt. Razvan Marin (Rumänien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Florinel Coman.
95'
Nikola Katic (Bosnien und Herzegowina) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
95'
Foul von Nikola Katic (Bosnien und Herzegowina).
95'
Florinel Coman (Rumänien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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95'
Foul von Samed Bazdar (Bosnien und Herzegowina).
95'
Radu Dragusin (Rumänien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Tarik Muharemovic (Bosnien und Herzegowina).
93'
Florinel Coman (Rumänien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ball abgeblockt. Kerim Alajbegovic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Armin Gigovic.
91'
Tony Strata (Rumänien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Kerim Alajbegovic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Foul von Tony Strata (Rumänien).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke Rumänien. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Katic.
89'
Foul von Amar Memic (Bosnien und Herzegowina).
89'
Alexandru Cicâldau (Rumänien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Arjan Malic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Dennis Man (Rumänien).
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84'
Wechsel Bosnien und Herzegowina. Samed Bazdar kommt für Esmir Bajraktarevic.
82'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Bosnien und Herzegowina und Rumänien ist 2:1. Esmir Bajraktarevic (Bosnien und Herzegowina) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, oben links. Vorbereitet von Kerim Alajbegovic.
80'
Vorbeigeschossen. Márius Corbu (Rumänien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tony Strata.
78'
Ecke Bosnien und Herzegowina. Die Ecke wurde verursacht von Ottó Hindrich.
78'
Ball pariert. Ermedin Demirovic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Amar Memic mit einer Flanke.
76'
Catalin Cîrjan (Rumänien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Kerim Alajbegovic (Bosnien und Herzegowina) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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76'
Foul von Catalin Cîrjan (Rumänien).
75'
Wechsel Rumänien. Catalin Cîrjan kommt für Vladimir Screciu.
73'
Das Spiel läuft wieder.
73'
Das Spiel ist unterbrochen (Bosnien und Herzegowina). Entscheidung durch Videobeweis wird abgewartet.
71'
Foul von Ermedin Demirovic (Bosnien und Herzegowina).
71'
Vladimir Screciu (Rumänien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Ball abgeblockt. Ermedin Demirovic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kerim Alajbegovic.
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70'
Ermedin Demirovic (Bosnien und Herzegowina) sieht eine Gelbe Karte.
70'
Andrei Coubis (Rumänien) sieht eine Gelbe Karte.
69'
Razvan Marin (Rumänien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Armin Gigovic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Razvan Marin (Rumänien).
68'
Ecke Bosnien und Herzegowina. Die Ecke wurde verursacht von Tony Strata.
67'
Foul von Amar Dedic (Bosnien und Herzegowina).
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67'
Tony Strata (Rumänien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Tarik Muharemovic (Bosnien und Herzegowina).
65'
Florinel Coman (Rumänien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Wechsel Rumänien. Márius Corbu kommt für Ianis Hagi.
64'
Wechsel Rumänien. Florinel Coman kommt für Daniel Bîrligea.
64'
Wechsel Rumänien. Tony Strata kommt für Andrei Ratiu.
64'
Nikola Katic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Foul von Daniel Bîrligea (Rumänien).
63'
Wechsel Bosnien und Herzegowina. Arjan Malic kommt für Benjamin Tahirovic.
63'
Wechsel Bosnien und Herzegowina. Armin Gigovic kommt für Ermin Mahmic.
62'
Foul von Benjamin Tahirovic (Bosnien und Herzegowina).
62'
Dennis Man (Rumänien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Ball abgeblockt. Esmir Bajraktarevic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ivan Basic.
59'
Ball pariert. Esmir Bajraktarevic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Benjamin Tahirovic.
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58'
Abseits Rumänien. Daniel Bîrligea spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dennis Man im Abseits.
56'
Foul von Amar Memic (Bosnien und Herzegowina).
56'
Daniel Bîrligea (Rumänien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Vorbeigeschossen. Ermedin Demirovic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Esmir Bajraktarevic.
54'
Vorbeigeschossen. Kerim Alajbegovic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Amar Dedic.
53'
Ermedin Demirovic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Nicusor Bancu (Rumänien).
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52'
Ball pariert. Daniel Bîrligea (Rumänien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ianis Hagi.
51'
Foul von Kerim Alajbegovic (Bosnien und Herzegowina).
51'
Ianis Hagi (Rumänien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Amar Dedic (Bosnien und Herzegowina).
50'
Andrei Ratiu (Rumänien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Abseits Rumänien. Nicusor Bancu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dennis Man im Abseits.
48'
Ball pariert. Daniel Bîrligea (Rumänien) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Radu Dragusin.
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48'
Vorbeigeschossen. Radu Dragusin (Rumänien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Razvan Marin mit einer Flanke nach einer Ecke.
48'
Ecke Rumänien. Die Ecke wurde verursacht von Tarik Muharemovic.
47'
Das Spiel läuft wieder.
47'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nicusor Bancu (Rumänien).
46'
Ivan Basic (Bosnien und Herzegowina) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Foul von Ivan Basic (Bosnien und Herzegowina).
46'
Nicusor Bancu (Rumänien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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45'
Wechsel Bosnien und Herzegowina. Ermedin Demirovic kommt für Jovo Lukic.
45'
Wechsel Bosnien und Herzegowina. Nikola Katic kommt für Zinedin Smajlovic.
45'
Wechsel Rumänien. Alexandru Cicâldau kommt für Vlad Dragomir.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bosnien und Herzegowina und Rumänien ist 1:1.
46'
Ivan Basic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Razvan Marin (Rumänien).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Bosnien und Herzegowina und Rumänien ist 1:1. Benjamin Tahirovic (Bosnien und Herzegowina) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte.
43'
Handspiel von Esmir Bajraktarevic (Bosnien und Herzegowina).
43'
Ball abgeblockt. Vlad Dragomir (Rumänien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
41'
Handspiel von Ianis Hagi (Rumänien).
39'
Ecke Bosnien und Herzegowina. Die Ecke wurde verursacht von Vlad Dragomir.
36'
Foul von Benjamin Tahirovic (Bosnien und Herzegowina).
36'
Razvan Marin (Rumänien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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35'
Ball abgeblockt. Ianis Hagi (Rumänien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
35'
Ball pariert. Ianis Hagi (Rumänien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Daniel Bîrligea.
34'
Ecke Rumänien. Die Ecke wurde verursacht von Tarik Muharemovic.
30'
Foul von Ermin Mahmic (Bosnien und Herzegowina).
30'
Ianis Hagi (Rumänien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ball pariert. Ermin Mahmic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Amar Dedic.
23'
Vorbeigeschossen. Kerim Alajbegovic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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20'
Kerim Alajbegovic (Bosnien und Herzegowina) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Razvan Marin (Rumänien).
20'
Ball pariert. Daniel Bîrligea (Rumänien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dennis Man.
18'
Vorbeigeschossen. Vlad Dragomir (Rumänien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
17'
Amar Memic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Daniel Bîrligea (Rumänien).
16'
Ermin Mahmic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Foul von Vlad Dragomir (Rumänien).
14'
Ecke Rumänien. Die Ecke wurde verursacht von Zinedin Smajlovic.
11'
Benjamin Tahirovic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Daniel Bîrligea (Rumänien).
9'
Ball pariert. Kerim Alajbegovic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Jovo Lukic mit einem langen Ball.
8'
Vorbeigeschossen. Benjamin Tahirovic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ivan Basic mit einer Flanke nach einer Ecke.
8'
Ecke Bosnien und Herzegowina. Die Ecke wurde verursacht von Andrei Coubis.
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6'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Bosnien und Herzegowina und Rumänien ist 0:1. Daniel Bîrligea (Rumänien) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, in die Tormitte. Vorbereitet von Dennis Man nach einem Konter.
5'
Vorbeigeschossen. Daniel Bîrligea (Rumänien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
4'
Ianis Hagi (Rumänien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Amar Memic (Bosnien und Herzegowina).
1'
Foul von Esmir Bajraktarevic (Bosnien und Herzegowina).
1'
Vlad Dragomir (Rumänien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Abseits Rumänien. Vladimir Screciu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Bîrligea im Abseits.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Bosnien und Herzegowina und Rumänien.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.