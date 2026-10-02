Bosnien-Herzegowina

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bosnien und Herzegowina und Schweden ist 1:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bosnien und Herzegowina und Schweden ist 1:1.
95'
Wechsel Schweden. Ken Sema kommt für Sebastian Nanasi.
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94'
Haris Tabakovic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Victor Lindelöf (Schweden).
91'
Viktor Gyökeres (Schweden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Zinedin Smajlovic (Bosnien und Herzegowina).
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
87'
Wechsel Bosnien und Herzegowina. Ivan Sunjic kommt für Kerim Alajbegovic aufgrund einer Verletzung.
87'
Wechsel Bosnien und Herzegowina. Zinedin Smajlovic kommt für Nikola Katic.
87'
Williot Swedberg (Schweden) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Armin Gigovic (Bosnien und Herzegowina).
85'
Das Spiel läuft wieder.
84'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Kerim Alajbegovic (Bosnien und Herzegowina).
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80'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Bosnien und Herzegowina und Schweden ist 1:1. Kerim Alajbegovic (Bosnien und Herzegowina) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts nach einer Standardsituation.
79'
Nikola Katic (Bosnien und Herzegowina) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Gabriel Gudmundsson (Schweden).
79'
Ermin Mahmic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Williot Swedberg (Schweden).
76'
Wechsel Bosnien und Herzegowina. Ermin Mahmic kommt für Ivan Basic.
76'
Wechsel Bosnien und Herzegowina. Jovo Lukic kommt für Ermedin Demirovic.
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76'
Wechsel Schweden. Williot Swedberg kommt für Alexander Bernhardsson.
76'
Wechsel Schweden. Lucas Bergvall kommt für Besfort Zeneli.
72'
Abseits Schweden. Sebastian Nanasi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Viktor Gyökeres im Abseits.
70'
Foul von Alexander Bernhardsson (Schweden).
70'
Ivan Basic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Besfort Zeneli (Schweden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Tarik Muharemovic (Bosnien und Herzegowina).
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67'
Ecke Bosnien und Herzegowina. Die Ecke wurde verursacht von Alexander Bernhardsson.
65'
Ball pariert. Besfort Zeneli (Schweden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Gabriel Gudmundsson.
65'
Vorbeigeschossen. Viktor Gyökeres (Schweden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
64'
Ball abgeblockt. Alexander Bernhardsson (Schweden) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Larsson.
63'
Wechsel Bosnien und Herzegowina. Haris Tabakovic kommt für Edin Dzeko.
61'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Bosnien und Herzegowina und Schweden ist 0:1. Viktor Gyökeres (Schweden) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Alexander Bernhardsson.
60'
Foul von Gabriel Gudmundsson (Schweden).
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60'
Amar Memic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Hugo Larsson (Schweden).
51'
Kerim Alajbegovic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Hampus Skoglund (Schweden) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Sead Kolasinac (Bosnien und Herzegowina).
46'
Ecke Bosnien und Herzegowina. Die Ecke wurde verursacht von Jesper Karlström.
46'
Ball abgeblockt. Ermedin Demirovic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Bosnien und Herzegowina und Schweden ist 0:0.
47'
Ecke Bosnien und Herzegowina. Die Ecke wurde verursacht von Gabriel Gudmundsson.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Vorbeigeschossen. Victor Lindelöf (Schweden) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Sebastian Nanasi mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
41'
Viktor Gyökeres (Schweden) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Nikola Katic (Bosnien und Herzegowina).
34'
Foul von Sebastian Nanasi (Schweden).
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34'
Amar Memic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Wechsel Schweden. Eric Smith kommt für Carl Starfelt aufgrund einer Verletzung.
30'
Das Spiel läuft wieder.
29'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Carl Starfelt (Schweden).
28'
Ball pariert. Carl Starfelt (Schweden) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Viktor Gyökeres mit dem Kopf.
28'
Alexander Bernhardsson (Schweden) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Sead Kolasinac (Bosnien und Herzegowina).
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25'
Foul von Hampus Skoglund (Schweden).
25'
Kerim Alajbegovic (Bosnien und Herzegowina) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
22'
Ball abgeblockt. Viktor Gyökeres (Schweden) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gabriel Gudmundsson mit einem langen Ball.
18'
VAR Entscheidung: Kein Tor Bosnien und Herzegowina 0-0 Schweden.
17'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Viktor Gyökeres (Schweden) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
17'
Handspiel von Viktor Gyökeres (Schweden).
14'
Ball abgeblockt. Esmir Bajraktarevic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ermedin Demirovic mit einem langen Ball.
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11'
Ball pariert. Kerim Alajbegovic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Esmir Bajraktarevic.
8'
Foul von Sead Kolasinac (Bosnien und Herzegowina).
8'
Alexander Bernhardsson (Schweden) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Kerim Alajbegovic (Bosnien und Herzegowina).
6'
Hampus Skoglund (Schweden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Ivan Basic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Jesper Karlström (Schweden).
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5'
Ball pariert. Viktor Gyökeres (Schweden) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten.
3'
Ivan Basic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Besfort Zeneli (Schweden).
1'
Ecke Bosnien und Herzegowina. Die Ecke wurde verursacht von Gabriel Gudmundsson.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Bosnien und Herzegowina und Schweden.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.