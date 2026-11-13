Vorbeigeschossen. Georgi Rusev (Bulgarien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Atanas Iliev mit einem langen Ball.
39'
Hördur Magnússon (Island) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Foul von Hördur Magnússon (Island).
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39'
Kristiyan Balov (Bulgarien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Das Spiel läuft wieder.
37'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Atanas Iliev (Bulgarien).
36'
Abseits Bulgarien. Georgi Rusev spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Atanas Iliev im Abseits.
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34'
Lukas Petkov (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Hákon Haraldsson (Island).
34'
Logi Tómasson (Island) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Mikael Ellertsson mit einer Flanke.
33'
Foul von Andrian Kraev (Bulgarien).
33'
Arnór Sigurdsson (Island) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Vorbeigeschossen. Andri Gudjohnsen (Island) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Orri Óskarsson.
31'
Stefan Velkov (Bulgarien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Foul von Logi Tómasson (Island).
30'
Vorbeigeschossen. Ilia Gruev (Bulgarien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yoan Stoyanov mit einer Flanke.
29'
Wechsel Island. Arnór Sigurdsson kommt für Kristall Ingason aufgrund einer Verletzung.
29'
Ball abgeblockt. Atanas Iliev (Bulgarien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lukas Petkov.
27'
Das Spiel läuft wieder.
26'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Kristall Ingason (Island).
21'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Bulgarien und Island ist 0:2. Orri Óskarsson (Island) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Hördur Magnússon mit einem langen Ball nach einem Konter.
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21'
Emil Tsenov (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Andri Gudjohnsen (Island).
18'
Foul von Andrian Kraev (Bulgarien).
18'
Kristall Ingason (Island) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Bulgarien und Island ist 0:1. Andri Gudjohnsen (Island) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
16'
Yoan Stoyanov verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
16'
Elfmeter für Island. Orri Óskarsson wurde im Strafraum gefoult.
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14'
Vorbeigeschossen. Mikael Ellertsson (Island) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Andri Gudjohnsen.
11'
Gefährliches Spiel von Kristiyan Balov (Bulgarien).
11'
Victor Pálsson (Island) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Abseits Island. Hákon Valdimarsson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Orri Óskarsson im Abseits.
10'
Georgi Rusev (Bulgarien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Daníel Grétarsson (Island).
9'
Wechsel Island. Hördur Magnússon kommt für Stefán Thórdarson aufgrund einer Verletzung.
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5'
Vorbeigeschossen. Georgi Rusev (Bulgarien) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Andrian Kraev nach einem Konter.
3'
Kristiyan Balov (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Victor Pálsson (Island).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Bulgarien und Island.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.