Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Dänemark und Portugal ist 1:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Mohamed Daramy (Dänemark) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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44'
Foul von João Cancelo (Portugal).
41'
Ecke Dänemark. Die Ecke wurde verursacht von João Cancelo.
40'
Ecke Portugal. Die Ecke wurde verursacht von Mads Hermansen.
40'
Ball pariert. Gonçalo Ramos (Portugal) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rafael Leão mit einer Flanke.
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39'
Mohamed Daramy (Dänemark) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Pedro Neto (Portugal).
37'
Rasmus Højlund (Dänemark) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Renato Veiga (Portugal).
35'
Ball pariert. Rúben Neves (Portugal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pedro Neto.
32'
Vorbeigeschossen. Nuno Mendes (Portugal) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Rafael Leão.
31'
Mikkel Damsgaard (Dänemark) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Foul von Rúben Neves (Portugal).
30'
Oliver Provstgaard (Dänemark) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Gonçalo Ramos (Portugal).
28'
Vorbeigeschossen. Morten Hjulmand (Dänemark) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Joakim Mæhle nach einer Ecke.
27'
Ecke Dänemark. Die Ecke wurde verursacht von Rúben Dias.
27'
Ball abgeblockt. Rasmus Højlund (Dänemark) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adam Daghim.
25'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Dänemark und Portugal ist 1:2. Gonçalo Ramos (Portugal) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Bruno Fernandes mit einem Steilpass.
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23'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Dänemark und Portugal ist 1:1. Mikkel Damsgaard (Dänemark) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Joakim Mæhle.
22'
Ecke Portugal. Die Ecke wurde verursacht von Oliver Provstgaard.
22'
Ball abgeblockt. Rafael Leão (Portugal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rúben Dias.
22'
Ecke Portugal. Die Ecke wurde verursacht von Mads Hermansen.
22'
Ball pariert. Rafael Leão (Portugal) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Pedro Neto mit einer Flanke.
21'
Morten Hjulmand (Dänemark) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Vitinha (Portugal).
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20'
Rasmus Højlund (Dänemark) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Renato Veiga (Portugal).
16'
Ecke Dänemark. Die Ecke wurde verursacht von Nuno Mendes.
15'
Vorbeigeschossen. Morten Hjulmand (Dänemark) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Mikkel Damsgaard.
13'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Dänemark und Portugal ist 0:1. João Cancelo (Portugal) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Gonçalo Ramos.
12'
Gonçalo Ramos (Portugal) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Pedro Neto nach einer Standardsituation.
12'
Vorbeigeschossen. Pedro Neto (Portugal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
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11'
Nuno Mendes (Portugal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Adam Daghim (Dänemark).
11'
Handspiel von Pedro Neto (Portugal).
11'
Vitinha (Portugal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Morten Hjulmand (Dänemark).
9'
Ecke Portugal. Die Ecke wurde verursacht von Rasmus Kristensen.
8'
Foul von Joachim Andersen (Dänemark).
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8'
Gonçalo Ramos (Portugal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Ball pariert. Joakim Mæhle (Dänemark) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Oliver Provstgaard.
7'
Ball pariert. Vitinha (Portugal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
7'
Ball abgeblockt. Gonçalo Ramos (Portugal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nuno Mendes.
2'
Mohamed Daramy (Dänemark) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Pedro Neto (Portugal).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Dänemark und Portugal.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.