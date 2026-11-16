Ein Herz und eine Seele: Florian Wirtz und Jürgen Klopp grinsen bei der Auswechslung des Mittelfeldstars. Tom Weller/dpa

Die Szene des Spiels

In der 71. Minute spaziert Edeltechniker Brajan Gruda auf der rechten Seite Richtung Grundlinie, schnippelt den Ball über seinen Rist etwas gegen die Laufrichtung des niederländischen Verteidigers und sieht, wie Florian Wirtz den Ball per Volley und über die Lattenunterkante zum 4:0 im Netz versenkt – Traumtor!

Niederlande-Goalie Verbruggen kann es nicht fassen und staucht seine Vorderleute gehörig zusammen. Bereits zum vierten Mal sehen die Gäste wie Amateure aus. Ohne Verbruggen hätte Oranje wohl noch mehr Tore von den Deutschen eingeschenkt bekommen.

Für die Klopp-Elf wird der Abend zur Party. Sie stehen als Gruppensieger im Viertelfinal. Vor wenigen Monaten schien der DFB noch in Trümmerteilen zu liegen. Seit Klopps Ankunft hat sich die Gemütslage im Nachbarsland etwas verbessert. Mit ihm schafft die DFB-Elf den Einzug in den Viertelfinal und fertigt die Niederlande im Prestigeduell ab.

Die Schlüsselfiguren

Dass Neo-DFB-Coach Klopp extrem viel von Florian Wirtz hält, hat er schon mehrfach betont. Nun zahlt es der Liverpool-Spieler ein weiteres Mal zurück. Mit zwei Traumtoren (60./71.) avanciert er gegen den Erzrivalen zum Mann des Spiels. Auch DFB-Neuling Brajan Gruda überzeugt mit zwei Assists und einem Tor.

Das bessere Team

Es ist zu spüren, dass die Niederländer das Viertelfinal-Ticket bereits auf sicher haben. Die Gäste fokussieren sich im Knüller hauptsächlich auf die Defensive und lassen die Deutschen kommen. Die DFB-Elf ist überlegen und siegt verdient.

Zwei deutsche Fussballkünstler: Brajan Gruda (links) und Florian Wirtz. Getty Images

Das Tribünengezwitscher

«Hätte das einer kommen sehen?», fragt ARD-Moderator Tom Bartels nach dem 1:0 von Derry Scherhant. Der Freiburger ist im letzten Sommer ins Breisgau gewechselt, hatte hinter dem Schweizer Johan Manzambi aber oft auf der Bank gesessen. Seit dem Abgang von Manzambi in die Premier League ist Scherhant bei Freiburg wie Phönix aus der Asche auf den Olymp gestiegen und hat es so in die Nationalelf geschafft. Auch dort überzeugt er mit seiner schnörkellosen Art.

Die Tore

41’ I 1:0 I Derry Scherhant schlenzt den Ball von der linken Seite ins rechte Kreuz. Eine Augenweide – mehr Worte braucht es dafür eigentlich nicht.

60’ I 2:0 I Florian Wirtz macht zentral vor dem Strafraum einen Haken, schliesst dann mit links und gefühlt 150 km/h ab. Der Ball landet via Innenpfosten im Tor.

65’ I 3:0 I Gruda tritt einen Freistoss aus dem linken Halbraum. Nico Schlotterbeck nickt ein.

71’ I 4:0 I Was für ein Assist von Gruda – Wirtz vollendet aus fünf Metern per Volley.

4:0! Florian Wirtz jubelt über sein zweites Tor. Sebastian Gollnow/dpa

77’ I 5:0 I Derry Scherhant trifft den Pfosten, dann springt der Ball auf die andere Seite zu Gruda, der nur noch einschieben muss.

So gehts weiter

Am Freitag findet die Auslosung für die Playoffs statt. Die Viertelfinals steigen im März 2027.