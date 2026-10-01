Deutschland

Das sagt Jürgen Klopp vor der Partie

«Wir müssen schauen, wie das Team reagiert, wenn die grossen Köpfe auch mal nicht da sind. Ich wollte keine Messages senden. Alle Messages werden direkt gesendet. Wir haben die erste Truppe anders vorbereiten können. Es bleibt aber schwierig. Eine Frustrationstoleranz und doch Freude zu haben, sind wichtige Dinge. Es gab bislang grossartige Bilder. Diese haben uns aber noch nicht zu Siegen verholfen. Die Jungs müssen sich auch die Möglichkeit geben, sich aufeinander abzustimmen.» (gegenüber dem ZDF)