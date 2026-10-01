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Ticker | Deutschland - Serbien | UEFA Nations League 2026/2027

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GER – SERBIEN 1:0*

Publiziert 01. Oktober 2026, 21:36

Klopp-Jubel: Bayern-Talent schiesst Deutschland in Führung

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Deutschland
1 – 0
Serbien

Deutschland

Halbzeit

Serbien

T. Bischof

-

39

10

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Pascal Ruckstuhl
Eric Belot
von
Pascal Ruckstuhl
Eric Belot
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Pausenfazit

Im ersten Durchgang übernahmen die Deutschen schon früh das Spieldiktat und spielten Serbien regelrecht an die Wand. Serbien zog sich immer mehr zurück und verteidigte tief. Das Team von Jürgen Klopp brauchte eine Zeit, konnte dann aber die Kadenz erhöhen und kam fast im Minutentakt zu Chancen. Bischof belohnte die Offensivbemühungen Deutschlands mit dem Tor in der 39. Minute. Serbien erhöhte phasenweise das Pressing und kam zu Kontern, für einen Abschluss reichte es allerdings nicht.
IMAGO/DiZ-PiX
45+1' Die erste Halbzeit ist rum! Deutschland führt dank Bischof mit einem Tor.
43'

DFB-Elf will mehr

Die serbische Abwehr hat wieder alle Hände voll zu tun! Und die Gäste nutzen jeden Unterbruch, um etwas durchzuschnaufen. Deutschland macht enorm  viel Tempo.
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39'

1 : 0

TOR FÜR DEUTSCHLAND! Wirtz lässt mit einem Dribbling mehrere Gegenspieler aussteigen und hämmert den Ball an den Pfosten. Das Leder bleibt im Spiel. Bischof reagiert am schnellsten und netzt ein!
IMAGO/MIS
37'

Deutsches Powerplay geht weiter

Das Heimteam hält die Kadenz hoch und kommt zu Möglichkeiten!
34'

Wirtz prüft Petrovic

Gnabry setzt mit einer präzisen Flanke Wirtz in Szene. Der kommt in der Mitte frei zum Kopfball, allerdings sehr zentral. Petrovic ist zur Stelle und pariert sicher.
32'

Megachance auf der Gegenseite

Nach einer ersten längeren Ballbesitzphase schicken die Serben mit einem herrlichen Steilzuspiel über links aussen Kostic. Der sucht in der Mitte Maksimovic, der haarscharf am Ball vorbeischlittert!
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30'

Gnabry mit der Riesenchance

Mit schnellem Kurzpassspiel kombinieren sich die Deutschen in den serbischen Sechzehner. Der Pass kommt durch zu Gnabry. Der scheitert allerdings an Goalie Petrovic, der mit einer starken Parade die Null hält.
IMAGO/Kirchner-Media
27'

Serbien erhöht das Pressing

In den letzten Minuten ist die serbische Abwehr aufgerückt. Wieder können sie den Ball kurzzeitig zurückerobern und spielen sofort geradlinig nach vorne. Doch wieder reicht es nicht zu einer Tormöglichkeit.
25'

Dieses Mal Bischof mit der Brechstange

Eben noch in der Defensive entscheidend spielt Bischof nun an vorderster Front mit. Mit einer Tempoverschärfung verschafft er sich etwas Platz und geht in den Abschluss. Da hat nicht viel gefehlt! Den Deutschen Fans auf der Tribüne gefällt das Gezeigte.
21'

Bischof bügelt Scherhant-Fehler aus

Nun aber vertändelt Startelf-Überraschung Scherhant den Ball in der Vorwärtsbewegung. Doch sofort ist Bischof zur Stelle und entschärft 30 Meter vor dem eigenen Tor. Wenige Augenblicke später kommt der Freiburger aber nochmals zum Abschluss und verfehlt knapp.
19'

Gnabry aus spitzem Winkel

Die Gastgeber halten das Tempo hoch. Serbien hat kaum Zeit, um durchzuatmen. Im Minutentakt kommen die DFB-Angriffe angerollt. Dieses Mal kommt Wirtz' Steilpass  über die rechte Seite durch. Gnabry fackelt nicht lange und feuert flach, verfehlt aber die weite Torecke. Immer wieder setzt sich auch Derry Scherhant in Szene, der beim SC Freiburg einen traumhaften Start in die Bundesliga-Saison hatte. Der Flügelspieler läuft im Eilzugstempo rauf und runter, kreiert vorne und erobert die Bälle hinten – so wie es Jürgen Klopp am besten gefällt.
IMAGO/Michaela Merk
15'

Deutschland diktiert Tempo vor

Die Deutschen haben auch nach fast einer Viertelstunde fast ausschliesslichen Ballbesitz. Im letzten Drittel des Feldes fehlen jedoch die Lösungen.
IMAGO/DiZ-PiX
11'

Serbische Abwehr bleibt kompakt

Deutschland kommt zu Abschlüssen. Torgefahr kommt allerdings noch keine auf. Woltemade kann sich zwar von seinem Gegenspieler lösen und kommt zum Kopfball. Der Abschluss kullert allerdings deutlich am Gehäuse vorbei.
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8'

Pavlovic verzieht

Die DFB-Auswahl drückt weiter. Die Kopfballabwehr der Gäste ist kurz. Pavlovic hält aus 18 Metern drauf und verfehlt das Tor knapp!
5'

Druck der DFB-Elf nimmt zu

Das Team von Jürgen Klopp schnürt die Serben bereits tief in deren Platzhälfte ein und versucht es nun mit hohen Bällen. Auch das geht noch nicht auf. Die «Adler» verteidigen alles weg.
IMAGO/MIS
3'

Deutschland startet dominant

Die Gastgeber legen angriffig los und versuchen es mehrfach mit Steilpässen in den Sechzehner. Diese kommen allerdings noch nicht an.
1' Der Ball rollt in München! Serbien hat Anstoss.

Gleich geht es los

Die Spieler sind auf dem Platz der Münchner Allianz Arena. Es erklingen die Nationalhymnen!

Serbien steckt im Tief

Tadic und Co. kassierten zum Start in die neue Nations-League-Saison zwei Nuller.

Und hier die Startelf Serbiens

Bei den Serben fehlen diverse Stammspieler verletzungsbedingt, so beispielsweise Milinkovic-Savic oder auch Mitrovic.
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So tritt Deutschland heute an

Für Spiel drei wirbelt Klopp die Startaufstellung gegenüber der Pleite gegen Griechenland gewaltig durch. Schlotterbeck fehlt heute. Scherhant und Torhüter Urbig feiern je ihr Debüt in der Nationalmannschaft.

Auch Dusan Tadic war kurz am Mikrofon

«Wir müssen einen guten Fussball liefern, dann haben wir auch die Fans wieder hinter uns. Es sind Hochs und Tiefs.» (gegenüber dem ZDF)

Das sagt Jürgen Klopp vor der Partie

«Wir müssen schauen, wie das Team reagiert, wenn die grossen Köpfe auch mal nicht da sind. Ich wollte keine Messages senden. Alle Messages werden direkt gesendet. Wir haben die erste Truppe anders vorbereiten können. Es bleibt aber schwierig. Eine Frustrationstoleranz und doch Freude zu haben, sind wichtige Dinge. Es gab bislang grossartige Bilder. Diese haben uns aber noch nicht zu Siegen verholfen. Die Jungs müssen sich auch die Möglichkeit geben, sich aufeinander abzustimmen.» (gegenüber dem ZDF)

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