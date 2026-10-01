Deutschland

Pausenfazit
Im ersten Durchgang übernahmen die Deutschen schon früh das Spieldiktat und spielten Serbien regelrecht an die Wand. Serbien zog sich immer mehr zurück und verteidigte tief. Das Team von Jürgen Klopp brauchte eine Zeit, konnte dann aber die Kadenz erhöhen und kam fast im Minutentakt zu Chancen. Bischof belohnte die Offensivbemühungen Deutschlands mit dem Tor in der 39. Minute. Serbien erhöhte phasenweise das Pressing und kam zu Kontern, für einen Abschluss reichte es allerdings nicht.